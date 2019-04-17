Don’t Limit Yourself！ 攀登品牌定位之路 專題

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【本文由靖雯撰寫】

投身空間與建築領域近三十年的磐力設計 廖月凰 設計總監，凝鍊歲月書寫於其身的設計之書，如今視野益加澄澈，運用純熟手法萃取人心必需的三元素——「陽光」、「空氣」、「水」進入生活場景；其中「露台」則是她認為至為關鍵的靈魂場域，成為銜接居所內與外的另一條通道，讓日常不再受制於水泥邊界，進而使心胸隨之開敞。這樣多年堅持的心念，亦推動她持續寫就個人的經典長篇，隨之而來的國際各大獎項肯定，益逐日將總監引領至屬於磐力的設計地位。

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（圖）磐力設計2016年作品，完整融匯地景與文化條件，並著力於消弭量體界線，成功打造多層次而無隔閡的居住感受。 分享 facebook

穩扎穩打 樹立品牌價值

深耕設計領域多年，磐力設計遇過幾次全球性的經濟風波，也渡過台灣房產業景氣低落的時期，然而成功因應此些外在條件變化，對他們來說都不是最重要的轉捩點，反而是在四、五年前，公司搬遷至現在位於南京東路的位置，才稱得上是品牌創業歷程中的分水嶺。

總監說道，源於自身建築背景的養成，因此磐力創立十五年以來，一直都是「鴨子划水」般的努力，對每個設計案例都堅持從看不到的地方開始著眼，先打穩空間的安全基礎，再進一步與屋主討論美感。

不過這個想法在創業初期並不被廣泛接受，當時許多業主雖對生活美學擁有一定要求，卻仍未意識到施工細節的重要性。因此在如是的大眾心理下，磐力選擇逐項討論各類花費的配比，邀請屋主親至工地確認施工環節，並著手繪製準確的細部圖，逐漸在客戶心中建立起「實作細節牽動生活品質」的基本概念，也開啟了對於磐力美學的欣賞視野。

「看不到的地方才是真功夫。」廖總監笑著分析道。而令人安心的施工品質及透明化的設計過程，也帶著他們逐日站穩腳跟，並決定搬遷至新辦公室，開啟磐力設計的下一里程；而現在的客戶光是看見他們的作品，便知道功夫在哪裡，因為房屋的內在狀態已然成為人們心中的審美關鍵了！「所以我說這就是建築的『內外兼修』！」總監長年費心累積下來的細節，今日回首，早已樹立為廣受認可的品牌價值，更成為她站穩腳跟邁出下一步的基礎。

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（圖）磐力設計作品《河曲山迎》與2017年一舉奪得義大利A’ Design Award銅獎榮耀！ 分享 facebook

勇探未知 喜獲國際認可

人總得知道自己站在哪裡，才能思考該往哪裡去。持續專注於細膩設計的廖總監，從未想過以得獎作為自我肯定，但就在多年沉潛以及客戶的鼓勵下，終於在邁入第13個年頭時，首次投遞國際獎項，沒想到一舉獲得義大利 A' Design Award銅獎殊榮！從「把自己丟出去，看看國際定位在哪裡。」的單純想法，切實轉換為品牌逐日進步的證明；此外，更藉由頒獎典禮的時機，與國際優秀設計師交流互動，不僅為他們加足設計的精神食糧，亦為將來的空間敘事醞釀全新題材。

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（圖）磐力最新住家設計作品《無界．東風》，透過與喜好收藏的屋主深入討論藝品和空間的互動關係，達成新製品與舊收藏和諧共融的生活圖景。 分享 facebook

導引自然 破除空間疆界

回歸初心，磐力「尋求自然」的宗旨未曾改變，但這並非指從來不做改變，而是將空間設計的三元素——「採光」、「空間感」與「風動感」化為鼎足，於每次案例中熬煮出新口味。舉例來說，早期的觀念是「陽台要能用」，因此要說服客戶不外推室內範圍比較困難；不過磐力向來極力提倡保留房屋的喘息空間，讓人們有機會感受由內而外推展的視野，通過闊天綠植讓生活獲得更多平衡。

而順隨綠意潮流愈加成熟，廖總監「不選擇無意義的大，而是有意義的退縮」的思維，亦獲得諸多正面回饋；最新力作《無界．東風》中，因格局限制所創造的「內陽台」，在可開啟的大面窗與茂盛植栽搭配下，讓日常生活獲得風光灌溉，這對於高速運轉的都市節奏來說，顯得份外珍貴而重要。

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（圖）廖總監不因事業繁忙而停息學習腳步，忙中抽空完成國立臺灣科技大學EMBA學位，亦在學校安排下前往人才雲集的Google總部朝聖。 分享 facebook

捉隙進修 鑽研品牌管理

因應大環境的快速變動，廖總監與我們分享她的應變之道就是「常保學習之心」，除了平時閱覽進階讀物，三年前她更毅然在事業繁忙的時刻，進入國立臺灣科技大學的EMBA研究所進修，開啟事業與課業兩頭跑的充實生活，也益加把握任何學習觀察的機會。在磐力設計，廖總監就是意見領袖，但進入滿桌高階主管的課堂中，與思維擁有極大差異的各類菁英分組合作，練習重新聽取意見並調配工作成為她的新功課。

因著一次擔任分組總召的機會，總監體悟到其實只要三個步驟，再複雜的事務都能逐步落實——有效的想法整合、意見管理及工作分配。「而總召的步驟還要多一個，那就是在適當的時間點把事情安排下去。」廖總監說裡頭最困難的其實是「意見管理」的過程，要如何異中求同，並讓討論氣氛既有效也有「笑」地進行，正是她收穫最多之處，亦將此回饋至磐力設計的營運管理中。

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處變要靜 凝練設計心法

總監將在EMBA中所得的市場觀察應用於品牌經營，認為二十一世紀環境變動快速，趨勢潮流前仆後繼湧上，對於創作週期短則數月長則數年的室內設計與建築產業，要追求的應是「靜」的應對心理；採取不同於跟隨流行大量生產的生存策略，堅定以「適合與否」作為出發點，去思考「這適合我們的客戶嗎？」、「能為客戶平衡生活品質嗎？」等核心母題，才是創造空間價值的重要心法。

「以現在流行的快閃商店為例，因為主題多樣、週期性較短，所以需要的細節也會不同。」廖總監輕聲剖析道。更另外補充，不隨流行起舞，並非拒絕了解時下趨勢，而是認為掌握自身處境與個人定位非常重要；絕對的「動」與「不動」都不能保證安穩，因此在兩者間權衡，安住自己的心，找出品牌經營的方向才是最終的目的。

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（圖）廖總監近年多次跨界與文化創意產業代表對談，如資深藝人暨室內設計師涂善妮女士，以及藝術暨文創產業家王俠軍先生。 分享 facebook

矢志於讓「自然元素」與「生活場域」相融一體的 磐力設計 廖月凰 設計總監，熟稔於不落格套的場域敘事，引領團隊造就一間間筆勁完熟的空間作品；而立基於近年屢屢收成國際大獎之殊榮穩固，總監在期望品牌能朝向國際市場出發，並在長期經營的建築領域踩的更加踏實；通過「跨域」和「跨界」的嘗試，讓自己的腦袋保持開放，「Don’t limit yourself.」總監俏皮說道，那是一路堅定走過的自信心理，以及清楚自身定位與行進方向，得來不易的穩健笑容。

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OPEN Design 動能開啟傳媒