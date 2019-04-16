與光相伴 靜沏一壺和風好日子

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【本文由靖雯撰寫】

「空山新雨後，天氣晚來秋。」盛唐的田園派詩人王維如此寫道，以自然之美襯托觀者的悠遠心境，並展現淡泊名利的自適樣態。

而擅於描繪美好寓所的設計能手 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監，本次為臨屆退休的業主夫婦繪製這處和光居室；當中運用了簡約的「力」及禪風的「靜」，搭配溫潤原木及清淨的白，讓場域與居住者的內在風範相應，為走過人生風雨的屋主，拓印一幅穿越年歲的安泰心境。

（圖）空間大量運用質地柔潤的木質建材，承托出家居溫暖的一面。 分享 facebook

（圖）和室中央鋪設榻榻米，與四周木質地坪共塑舒適的坐臥環境。 分享 facebook

（圖）運用落地窗開放視線，搭配小型戶外庭園的造景，讓陽光與自然漫進生活。 分享 facebook

推開家門，迎來和煦的木質立面，滌淨在外的忙亂塵埃，讓心靈過渡至住家的靈魂場景——禪風和室。循著日光的細索滑開格柵拉門，敞亮場域於焉展開，大面落地玻璃宛如觀景窗，將小巧庭園內的豔陽靜木瞬間凝結。

景色搭襯內部綿延的木質語彙，溫柔描摹出電視牆、料理台及展示架的形影相伴，中央榻榻米區更成為沏茶賞景的絕佳位置，完備屋主心中待客漫談的小天地，更洋溢著樂於親友來訪的歡快心緒。

（圖）結束和室巡禮，登上樓梯，輪到明亮的用餐區域登場！ 分享 facebook

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拾階而上，明淨的用餐區域躍然面前，狹長型的公領域在眼前舒展，開啟生活場所的寧靜主題，並透過黑色金屬及木質物件構成安穩意緒，形塑緊密而不凌亂的流暢視感；只待風光灑入，自在暈染左右場域，成為塗刷家居的溫暖淡彩。

每晚當吊燈開啟，點亮一桌細心佈置的餐飯，引領家人細細品嚐那幸福滋味，將歷經一日的五味雜陳在暖心談笑中咀嚼消化。

（圖）斜向設計的天花板，在保持管線空間等前提下，為住家開拓最佳視野。 分享 facebook

（圖）自然收編的木質應用於茶几，以及電視下方的置物平台，為空間添入大自然的氣息。 分享 facebook

接著入內探尋，潔凈而溫馨的客廳以「白」為中心色彩，於天地壁運用異質材扣搭出一方靜謐氛圍；此外，天花板斜向抬升的設計，則是在考慮量體原先高度及保留充足管線通道下，為屋主貼心拓寬的最高居住視野。

而在簡約線條速寫出的空間輪廓中，設計師精心選用兩種各具風味的木質構件——首先是自然收邊的原木茶几及電視下平台，將天然氣息暈染家居，進而後方平整而帶清淺節眼的板材映入眼簾，組成收納性十足的半開放式壁櫃，與前者溶融出林野般的恬淡意境，使起居其中的家人能隨時拈來一片祥和日常。

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秋日是充滿故事的季節，而人生歲月中的秋天亦是如此。豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監 為退休的屋主夫婦細細思量，調轉印象中住家的形制安排，以如畫般的和室為住家開場，使屋舍貼合業主招待親友的生活習性。

此外，更添入歷經生命波濤後的淡雅餘裕，運用單純的黑白色系及木作為主要元素，變化出層次豐富的生活遐思，成就無須言語而心自明的熟齡況味，使這座嫻靜別墅作為生命階段的一個中繼點，在休息過後邁開步伐展開下一趟旅程。

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