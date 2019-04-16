親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

與光相伴 靜沏一壺和風好日子

2019-04-16 12:13OPEN Design

分享

【本文由靖雯撰寫】

「空山新雨後，天氣晚來秋。」盛唐的田園派詩人王維如此寫道，以自然之美襯托觀者的悠遠心境，並展現淡泊名利的自適樣態。

而擅於描繪美好寓所的設計能手 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監，本次為臨屆退休的業主夫婦繪製這處和光居室；當中運用了簡約的「力」及禪風的「靜」，搭配溫潤原木及清淨的白，讓場域與居住者的內在風範相應，為走過人生風雨的屋主，拓印一幅穿越年歲的安泰心境。

（圖）空間大量運用質地柔潤的木質建材，承托出家居溫暖的一面。
（圖）空間大量運用質地柔潤的木質建材，承托出家居溫暖的一面。
分享

（圖）和室中央鋪設榻榻米，與四周木質地坪共塑舒適的坐臥環境。
（圖）和室中央鋪設榻榻米，與四周木質地坪共塑舒適的坐臥環境。
分享

（圖）運用落地窗開放視線，搭配小型戶外庭園的造景，讓陽光與自然漫進生活。
（圖）運用落地窗開放視線，搭配小型戶外庭園的造景，讓陽光與自然漫進生活。
分享

推開家門，迎來和煦的木質立面，滌淨在外的忙亂塵埃，讓心靈過渡至住家的靈魂場景——禪風和室。循著日光的細索滑開格柵拉門，敞亮場域於焉展開，大面落地玻璃宛如觀景窗，將小巧庭園內的豔陽靜木瞬間凝結。

景色搭襯內部綿延的木質語彙，溫柔描摹出電視牆、料理台及展示架的形影相伴，中央榻榻米區更成為沏茶賞景的絕佳位置，完備屋主心中待客漫談的小天地，更洋溢著樂於親友來訪的歡快心緒。

（圖）結束和室巡禮，登上樓梯，輪到明亮的用餐區域登場！
（圖）結束和室巡禮，登上樓梯，輪到明亮的用餐區域登場！
分享

分享

拾階而上，明淨的用餐區域躍然面前，狹長型的公領域在眼前舒展，開啟生活場所的寧靜主題，並透過黑色金屬及木質物件構成安穩意緒，形塑緊密而不凌亂的流暢視感；只待風光灑入，自在暈染左右場域，成為塗刷家居的溫暖淡彩。

每晚當吊燈開啟，點亮一桌細心佈置的餐飯，引領家人細細品嚐那幸福滋味，將歷經一日的五味雜陳在暖心談笑中咀嚼消化。

（圖）斜向設計的天花板，在保持管線空間等前提下，為住家開拓最佳視野。
（圖）斜向設計的天花板，在保持管線空間等前提下，為住家開拓最佳視野。
分享

（圖）自然收編的木質應用於茶几，以及電視下方的置物平台，為空間添入大自然的氣息。
（圖）自然收編的木質應用於茶几，以及電視下方的置物平台，為空間添入大自然的氣息。
分享

接著入內探尋，潔凈而溫馨的客廳以「白」為中心色彩，於天地壁運用異質材扣搭出一方靜謐氛圍；此外，天花板斜向抬升的設計，則是在考慮量體原先高度及保留充足管線通道下，為屋主貼心拓寬的最高居住視野。

而在簡約線條速寫出的空間輪廓中，設計師精心選用兩種各具風味的木質構件——首先是自然收邊的原木茶几及電視下平台，將天然氣息暈染家居，進而後方平整而帶清淺節眼的板材映入眼簾，組成收納性十足的半開放式壁櫃，與前者溶融出林野般的恬淡意境，使起居其中的家人能隨時拈來一片祥和日常。

分享

秋日是充滿故事的季節，而人生歲月中的秋天亦是如此。豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監 為退休的屋主夫婦細細思量，調轉印象中住家的形制安排，以如畫般的和室為住家開場，使屋舍貼合業主招待親友的生活習性。

此外，更添入歷經生命波濤後的淡雅餘裕，運用單純的黑白色系及木作為主要元素，變化出層次豐富的生活遐思，成就無須言語而心自明的熟齡況味，使這座嫻靜別墅作為生命階段的一個中繼點，在休息過後邁開步伐展開下一趟旅程。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

相關新聞

走近「空間說書人」李東燦——探看你意想不到的建築設計！

2019-04-15 16:08

設計你的獨特體驗 住宅與商空實戰分享 專題

2019-04-12 16:46

設計界的神雕俠侶——「道法自然」的再領悟

2019-04-11 14:14

Interior Designer In Taiwan 室內設計師陳紹珩年度風光回顧 專題

2019-04-10 13:23

人文基底歐式提味 走進酒光清澈的義法小餐館

2019-04-10 13:23

專訪：玩美時尚の發電機！令人瘋迷的YOCICO設計

2019-04-08 13:55

打開生活感官 讓簡單的設計不簡單！

2019-04-03 14:58

走！去看設計師的魔術表演 Before&After 專題報導

2019-04-03 14:55

讓空間沒有界線！鏡體與玻璃的應用專題

2019-04-01 11:12

室內氛圍的幕後推手 客製你的專屬空間！

2019-03-29 16:03

創造屬於家的「第三自然」 綠意空間設計專題

2019-03-28 10:57

給你滿滿的白色輕古典饗宴！

2019-03-26 15:07

綠意設計 讓商辦大樓Chill起來！

2019-03-21 13:35

空間無邊風格無界 乘光漫遊的珍藏之家

2019-03-20 13:59

清爽木皮＋減壓色彩 輕鬆打造舒適好宅

2019-03-19 10:32

走進精品廚具展示間 領略生活中的優雅詩意

2019-03-18 08:32

幾何線條＋一抹酒紅 打造個性化家居！

2019-03-14 12:45

親愛的我把17坪小空間放大了！讓窗簾成為空間的魔術師

2019-03-13 10:28

跨界對談：南台灣建築龍頭 合心開發 X 雙棲設計者 竹村空間：人文情思構築城市美學

2019-03-11 13:51

展開屋翼 讓日光「流」進來！

2019-03-07 11:01

不用特意出國 也能住在岩洞秘境裡！

2019-03-06 15:08

來吧！一起回到盛滿日光的所在

2019-02-26 12:29

剛與柔的材質之美 印記出家的情感與溫度

2019-02-25 12:33

客製你的生活！用軟裝帶領居家的大氣氛圍

2019-02-23 15:30

從闊葉到高冷松枝 創造森林般的居家情境！

2019-02-22 13:05

40年老飯店大變身！巧用灰鏡、水晶打造浪漫情境

2019-02-20 15:02

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37

一起開啟華麗旅程 墜入魔法般的幻境夢遊吧！

2019-02-14 13:39

私藏天光剪影 讓設計師許你一個雲頂的家

2019-02-13 15:06

微光漫漫清透好宅 讓大地色彩為生活調味！

2019-02-12 15:54

5間清爽北歐風好宅 帶你朗讀生活中的詩意

2019-02-11 15:32

為空間創造生命故事 深情刻畫情感家居

2019-02-11 15:31

匠心巧思再現風采！一場絕美家居盛宴由此開展

2019-02-01 12:06

2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32

2018-2019地產設計大獎 中國 九號設計創新科技刷新設計體驗！

2019-01-30 08:50

2018-2019地產設計大獎 中國 仝育設計自然筆韻再綻芳華！

2019-01-29 15:26

2018-2019地產設計大賽 中國 張顥瀚深厚藝術底蘊直抵眾心！

2019-01-29 11:48

海爾智慧家庭杯鄭州站 張顥瀚設計之心令全場傾倒！

2019-01-29 09:15
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top