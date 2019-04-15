走近「空間說書人」李東燦——探看你意想不到的建築設計！

【本文由Fifi撰寫】

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前言：

最近你一定時常在媒體平台上看見他的名字，各個國際設計大獎舞台上也都有他的身影，他是台灣設計界的領軍人物，也是9 Studio的掌舵者，更有著「空間說書人」的美名——是的，他就是九號設計 李東燦 設計總監 。懷抱強烈的設計熱情與敏銳的空間感知，歷經十多年沉潛、耕耘及磨礪，以其深厚的底蘊和超群實力，一躍成為業內的大腕人物，並一次又一次地取得愈加傲人的成績！或許有人對他並不熟悉，也或許有人對他十分好奇，出身建築背景並橫跨室內設計領域的李總監，究竟有什麼樣的魅力，作品又多具國際范兒？緊接著就讓我們跟隨空間說書人的腳步，探看一路走來的設計足跡。

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（圖）九號設計作品《山水悅》中，以簡約的線面拼構及質材錯置，迎納風光綠意，塑造家宅的情感框景與個性面貌。 分享 facebook

第一章：你心目中的住宅空間是什麼表情？

「其實不論是室內空間或建築外觀，對我們來說都是同一件事。」李總監認為，建築外觀像是人的表情，而室內空間則是背後的故事；他僅是扮演「說書人」的角色，通過真誠的理解與觀察，引導「聽眾」認識場域機能、感受生活意義，進而創造日常中的感動和記憶點。以住宅設計作品《山水悅》為例，風的對流、日照引入及綠意點綴，皆是貫穿內外的共同要素；在量體外觀建構之後，室內空間便全然地留予使用者，摒除過多的風格贅飾，而是保留更多彈性運用機能。對九號設計來說，屋宅是因為有「人」的元素進駐後，才產生「情」和「味」，他們並不是要去塑造一個空間，而是想真實呈現潛藏其中的情感和故事。

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（圖）九號設計作品《總匯三明治》是一處接待中心，卻有別於我們印象中的外觀設計，並匯集了多元媒材與機能，放大空間中的各種可能性。 分享 facebook

第二章：這個接待中心跟你想的不一樣！

不知道你們是否曾留意過路上的接待中心？又是否曾停下腳步對它產生好奇？接下來要分享的，便是經常為人所忽略的接待會館，如果不是有買房需求，我們幾乎不太可能走進去。然而向來重視「情感連結」與「文化傳遞」的九號設計，便希望藉此創造市民深入在地的機會，因而將社區營造、城市舞台及咖啡廳等機能涵括入內；不僅提供人們自在遊走、展演使用，同時也成為認識土地的媒介，讓銷售中心不只是買賣交易的場所，更成為大家互動交流的天地，而這些美好片段也匯聚為一座豐富的故事館。

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（圖）九號設計作品《QRCODE廠辦》，將電影中的場景搬至現實空間，以QR Code條碼的概念打造量體外觀，並透過遮陽板系統設計，從而達到節能綠化的環保效用。 分享 facebook

第三章：Amazing！從電影中走出來的科技廠辦

QR Code的應用現在隨處可見，然而可曾想過他也可以運用在「建築」空間上？腦海中擁有大量資料庫且總是出其不意的李總監，在一次接到科技廠辦的案子後，便開始思考這樣性質的空間，應該以什麼樣的表情面貌，呈現在這座城市裡。他立刻聯想到電影《駭客任務》裡，電腦二位元運算的經典畫面，進而發想將QR Code條碼運用在建築外觀上，這樣天馬行空的創意，也迅速地被描摹出來。然而，除了表達具科技感的外觀形式，總監認為更應該考慮的是綠化節能的問題；因此他決定排除過往大面積的帷幕牆系統設計，改以傳統大片開窗並整合遮陽板系統，一方面降低建物的外殼耗能，另一方面也能透過面板創造出獨特的立面表情！

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（圖）九號設計作品《廣州西城智匯Park》，將已然成為廢墟的舊造鞋工廠，重劃為一處充滿綠意生機的新型商業休閒園區。 分享 facebook

第四章：重獲新生！為老建築置入新靈魂

在機能需求愈來愈多元廣泛的時代，各式空間場所亦走向整合與轉型，而「智匯Park」便是這樣的存在。 九號設計團隊是參與這項計畫的重要推手，透過純熟的設計經驗與創新技術工法，為這座老建築延續了他的生命，賦予全新的靈魂面貌。一種辦公模式的觀念顛覆，一種創意建築的空間解讀，將工作、運動、休閒、娛樂等功能融為一體，為劃世代設計建立了完美註解！

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（圖）九號設計作品《奔跑吧！孩子_青島》，讓幼稚園不再只是停留於歐式城堡外觀及繽紛色彩的室內印象，而是更加注重孩童的活動安全需求與發揮想像的空間。 分享 facebook

第五章：你對幼兒園的印象還停留在繽紛城堡嗎？

你印象中的幼兒園，是不是歐式城堡的外觀？又或大量色彩繽紛的室內景觀？善於思考空間情感連結與整合應用的九號設計，便大大的顛覆了你我的既定印象，他們希望建物本身便是玩具，提供孩子們恣意在建築量體內穿梭奔跑的場所；摒棄飽和鮮明的色彩，轉而運用柔和的材質色調，給予幼兒更多的想像空間。而一場溫柔的建築改革，也正在悄悄發生……

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後記：

從台灣生根、發芽，橫跨至大陸茁壯、成長，甚至在國際舞台上發光、發熱，在 九號設計 李東燦 設計總監 的身上，我們看見的不是他的才華有多洋溢，不是他的獲獎數有多豐富，而是一次又一次的突破和更多的勤奮與努力。他樂於自我挑戰，樂於投入設計的創想，並將這些收穫回饋土地和群眾，誠如他所說：「每個場域都有其獨特的表情，透過觀察與感受不同地域的文化特性，從而實現空間的多元美好，這個城市還有更多可能性等著我們去創造！」透過五個章節的建築案例分享，不曉得是否有滿足大家的胃口？別擔心，這場故事還會繼續說下去，空間說書人的腳步不會停歇。

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