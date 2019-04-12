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設計你的獨特體驗 住宅與商空實戰分享 專題

2019-04-12 16:46OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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（圖）群暉設計 設計作品《新竹王宅》
（圖）群暉設計 設計作品《新竹王宅》
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千禧年過後，人們對於美好生活的定義，逐漸從追求「物品」的價值移轉至累積豐富的「體驗」，而在這樣的過程中，透過開拓未知視界以及與他人產生連結，讓我們每每獲得宛如第一次的空前感受。

而對遊刃於住商設計領域的群暉室內設計 汪暉哲、許家榮 總監來說，空間設計便是為人們「創造體驗」，在他們的長年觀察下，發現隨著生活品質與美學標準逐日提升，商空與住家的界線愈加模糊，無論是辦公或餐飲空間皆開始傾向舒適無壓的場域氛圍；不過相較於法規限制較少的住家設計，要良好平衡商空美感及規範，同時創造出空間的不同細節，便成了兩位總監每次的新課題。究竟在看似重複的設計行為中，他們如何替屋主設計出絕無僅有的生活體驗呢？接著就讓群暉設計的作品來為各位解答吧！

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商空入口意象——空間敘事的開場白

首先從商空的角度切入，許總監分析道，「門面」就是商業空間的招牌，所以他們會運用較多線條與特殊設計去呈現空間的故事感。首要考量的是如何打造引人入勝的索引；以髮廊空間《巢二居》為例，量體位於緊臨學區的建築二樓，而過路人潮大多為前來此地求學的遊子，為此總監以「家」的概念出發——入口處框構出一扇溫暖明亮的屋型鏡牆，於暖黃燈帶圍繞下，映亮每張拾級而上的青年面孔，奠定場域「迎接歸人」的第一印象。如此意涵也延展至量體內部，洗髮區後方的員工休息室門片，是以木屋造型構成的小巧單門，接續開場的敘事主軸，為來客創造溫馨而鮮明的空間體驗，讓身心在整髮安憩過後，能懷著全新面貌繼續自己的冒險故事。

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（圖）群暉設計 設計作品《未满酒吧》
（圖）群暉設計 設計作品《未满酒吧》
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狹長型商空——沿著量體鋪展敘事

而越是迷你的所在往往越需要精確規劃，方能在保留充裕的迴身空間後同時開拓寬敞視感。在作品《未滿酒吧》中，為營造親密微醺的品酒氛圍，設計師將開放式天花板漆黑，並於調酒區與吧台規劃重點燈照，有效降低過度人工照明帶來的壓迫感；搭載不做到頂的客製化酒櫃，蘊生上方仍有大塊延展空間的視覺效果，讓酒客在啜飲放鬆之餘，目光也能隨之極致舒展。

而針對狹長型格局，設計師亦拉深吧台長度凸顯其深度優勢，並運用軟件規劃出調酒、兩側座椅及末端沙發區等機能分域，靈活展現小空間的多元使用性。除此之外，酒吧的核心角色——酒櫃，則為因應後方承重牆造成櫃深不一的情況，較淺的部分透過背牆貼鏡的巧思，延伸橫向視感，讓面向酒櫃的客人不僅不覺空間窄仄，更因黑鏡散發的深沉大氣而享有一場酒光交錯的視覺饗宴。

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（圖）群暉設計 設計作品《中島美家》
（圖）群暉設計 設計作品《中島美家》
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迷你大空間——拓展日常起居的景深

除卻小尺度的商業空間，兩位總監對於小坪數的住家設計亦得心應手，如總面積僅20坪的精緻空間《中島美家》當中，為滿足一家人的日常機能並提供充足收納空間，設計師便細心地規劃了三房二廳。整體採用視感相對開闊的純白色系，搭配和煦木質隱然區分出客、餐廳場域，並於電視牆及烹調空間的邊側裝設白色壁櫃，將儲藏功能與敞朗視感無痕銜接；通往私領域的廊道則縮短長度，將空出的區域讓渡給三間臥房，使每個獨立空間於適度開窗下，兼備通透視感與隱蔽感受。

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（圖）群暉設計 設計作品《新竹寶山案》
（圖）群暉設計 設計作品《新竹寶山案》
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客製化場景——用設計喚醒專屬記憶

反觀大尺寸住家則側重於創造寬敞舒適的印象，同時又不流於空洞無趣，兩位總監以《新竹寶山案》為例，坐擁80坪開敞尺度的量體，相對下具有極大的發揮空間；且身為高階主管的業主，因著豐富的人生經驗，希望能為歷年收藏的古董藝品規劃一處展示空間。因此在量體意象方面，設計師採用曲型線條包覆銳利樑柱，形塑雲般柔和的天幕層次，增添視覺趣味之外亦不落單調格套，並讓溫煦日光流淌於日常視野。而面對玄關的另一端，設計師則為藏品搭構了無門的木作櫃體，並鑲嵌鵝黃色燈源增添柔和質蘊，讓屋主每日踏進家門便能放下煩擾，沉入各式美好回憶的片段。

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（圖）群暉設計 設計作品《山重》
（圖）群暉設計 設計作品《山重》
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懷抱著厚實的建築訓練與多元的設計經驗，群暉室內設計 汪暉哲、許家榮 總監 將設計這門技藝深拓為創造「體驗」的敘事手法，無須言語即能說出一則又一則的獨特故事，巧妙地將非日常的風景移植日常，使得生活展現出更值得回味的飽滿層次。而他們的設計之筆仍會持續下去，近期也馬不停蹄地著手全新商空，由群暉官網上搶先曝光的實景照片中，會發現其中極富戲劇性的線條應用，對於進一步的細節，兩位總監語帶保留，且讓我們按耐住期待的心情，仔細聆聽接下來的故事情節吧！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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