設計界的神雕俠侶——「道法自然」的再領悟

【本文由Alison撰寫】

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連年摘獲國際大獎的 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，向來最為人知的核心理念即為「道法自然」，而OPEN也十分好奇兩位總監自創業至今經歷的轉變與收穫——是什麼樣的契機鏈結了仝育設計與老莊的無為思想？而在這樣老生常談的哲思中，他們又如何純化其思想精華並植入設計理念中，使得作品能一再展現其清麗脫俗的芳華，誠然地躍於世人面前！接下來就讓我們一同聆聽這對「設計界神雕俠侶」如何再度領悟空間的層次，又是如何將此理念注入作品之中吧。

（圖）仝育設計在近幾年的發展下不斷擴編，目前已是二十幾人的大團隊，而公司同仁皆上下一心，為「培育人格的好空間」而持續努力！ 分享 facebook

設計並非隨波逐流 需有「定石」作為開局

訪談開始便談及仝育設計的創作初心，鄭總監笑笑地說：「一開始我們也嘗試過大家喜歡的新古典，或是其他當時蔚為盛行的風格，但事後看總覺得少了一點味道。」走過大眾市場追捧的潮流，在駁雜不純的設計汪洋中，仝育設計沒花太久時間便定下心神；回首審視過去的作品，美則美矣卻欠缺了中心思想，莊總監對此補充道：「我們希望『仝育』不只是一個公司名稱，而是能實際落實『空間培育人格』的理念。」

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將需求理論代入空間 「以人為本」發展創作核心

然而應該置入什麼核心在空間之中，兩人起初也未有共識，直到參與了一次心靈成長課程，兩位總監才體悟到，所謂的天賦必須要為社會帶來更多貢獻，這才是上天賦予每個人才能的意義。鄭總監耐心地解釋道：「依照馬斯洛的需求理論，其實住宅也有自身的層次，從遮風避雨、防盜竊，到招待賓客等，最終則是實現屋主對生活的想像。」而這種本質的需求則是萬變不離其宗，儘管在形制上有各種變化，如鄉村風、LOFT或工業風等，最終仍舊回歸「家庭」的根本——「療癒自我」。察覺到空間的層次變化，與自身的稟賦應為社會所用的道理後，兩人決定稍稍改變仝育前進的方向，轉而將「以人為本」作為設計的本然之道。

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清靜無為道法自然 「療癒系住宅」大獲好評

一路走來，客戶對仝育設計作品的喜愛及支持證實了他們對空間的觀察、論述及作法是正確且合乎人性的。而這樣的「療癒系住宅」，不只滿足了人們於身心靈的放鬆需求，更為使用者帶來心境上的改變。莊總監分享道，「曾有客戶說住在我們經手設計的房屋中，能使人感到安心自在，假日只想跟家人賴在一起。」以人性的至高追求為設計出發點，打造一處靜謐安詳的居所，不追求形式的浮誇表現，而是以「無為」的形式在意境上達到這樣的效果；而這顯然是需要一定的功力，以及時間的沉潛和歷練才能達至的深厚底蘊。

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（圖）仝育設計 設計作品《海暮色》 分享 facebook

移景入情由境觀心 先有「感動」才有好作品

鄭總監進一步說明道：「空間其實不只是形色質空的表象呈現，應是將外在物質幻化為理性與感性的氛圍，進而滲透人心，創造一種無形的感動。」他以貝聿銘於蘇州的博物館為例，一座深植人心的優美建築無需繁複的物件堆疊，反而是考量建築內涵、空間地景及地域文化等整體感受，再利用材料去鋪敘場景的意境和故事，而貝氏該作品正是保有蘇州的溫雅及俊秀，同時結合他本身擅長的幾何拼貼形塑而成。當場域氣性被周全地考量並納於設計之中，那麼建物的情感便能自然流露進而感動他人，例如巴洛克建築的對稱美學，又或安藤忠雄的光之教堂，其實都是一樣的道理，他們的美並不是建立在浮誇的裝飾細節上，而是基於對量體與地域文化的理解，以塑造一座與當地相生共榮的極致建物。

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（圖）仝育設計作品收錄至《現代主義一書》中，兩位總監應邀至新書發表會場，與大家共同分享創作的心路歷程。 分享 facebook

排除生活負能量 開啟「人」與「環境」的正向交互作用

而對仝育設計來說，所謂的「療癒空間」便是透過「慢、靜、簡、雅、散」的設計手法，將生活中的負能量逐一排除，使居住其中的人能體會到純簡真諦。當「心」慢下來，我們的情緒也會相對地較為和緩，進而消除體內的焦躁因子，使得對事物的判斷變得更加準確。由於「人」與「空間」的互動是隨時發生的，因此仝育更期望透過設計的力量，開啟這之間的正向循環，為客戶打造一所生活機能與美學意蘊皆健全的優質住宅。

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（圖）中國設計家多次帶各地設計菁英至仝育設計參訪，交換彼此於創作歷程上的感悟。 分享 facebook

多領域智識結合學術訓練 強化自身設計實力

然而如何取材並增進自己對於設計的理解，莊總監在此不吝分享自己取法的途徑，除了定期至國外取經外，大量閱讀也是一種門道。「做設計最怕的就是侷限自己的格局，所以我們什麼書都看。」她從環境心理學中，發現空間帶給人的影響；在老子《道德經》中，體悟無為而治的意涵；於節氣建築理論範疇內，研究光、熱、四季對建物的整體影響；最後觀察張愛玲筆下的細膩與蒼涼，覺察人性的豐富與多變。對此，莊總監說道：「我們做設計一定要接觸人，張愛玲的小說讓我看到更多人性，也提醒我要仔細觀察事物的多面性。」綜合上開書單，加上熱愛美麗事物的天性，與對設計本業的勤奮不懈，造就了仝育設計作品的高度。然而兩位總監並不就此停留，而是決定繼續攻讀研究所，希望讓好的設計理念亦能有扎實的學術訓練作為支撐，為社會帶來更精湛出色的療癒景色。

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汲取世界設計潮流 為客戶提供豐富素材

除了專注於「療癒宅」的內涵及提升設計的技術面，兩位總監每年仍會定期進修並參加國外展覽，觀察時興的流行元素以作為提供客戶參考的素材。而近年的設計趨勢偏向環保自然材質的運用，再生建材、綠建築皆受到相當的重視，例如米蘭的「垂直森林Bosco Verticale」就是一個指標性的綠化建築，同時新加坡政府也積極地鼓勵業者及建商投入低耗能的綠能設計。「我們相當高興看到世界潮流能看見能環保、自然及生態對生活環境的重要性，這不僅符合我們對『天人合一』的追求，也是落實友善地球的最佳表現。」鄭總監略帶欣喜地說道，顯見仝育設計對「道法自然」的關懷是從心出發，並積極表現於外的。

（圖）仝育設計總監夫婦拍攝形象影片之花絮。 分享 facebook

提升內在不役於物 是愈活愈年輕的秘訣

時光荏苒，當初創業滿懷熱忱的設計夫妻黨，如今對設計有了更圓融而飽滿的體悟，在旁人的眼裡亦是愈活愈年輕，引來不少人向兩位總監討教不老秘訣。對此，鄭總監爽朗地笑道：「從閱讀中提升自己的靈性，內在的豐厚度也會影響外在表象。」莊總監則補充道：「除了提升內在，保持心緒平靜，不役於物也是一門重要的修煉。」兩人自年少至今，依舊保持著學習的熱情，不光專精於設計，平時也會抽出生活空檔討論哲學、禪學、文學以及藝術等各方面領域的學問，使自己在精神上常保年輕好學的心，而視野的廣袤更讓他們能以寬容的心看待彼此，自然也能活得更年輕芬芳。鄭總監還私下偷偷告訴我們，他覺得必須要用「芳郁」一詞來形容莊總監，那樣才符合她「望之儼然，即之也溫」的內外修養，言語不禁流露出其愛妻之情，更能感受到他們相互扶持多年以來所培養出的堅定情感。

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（圖）仝育設計在兩位總監的帶領下，接連獲得國際大獎，而義大利A’DESIGN AWARD更在同一年即贏得多面獎牌。 分享 facebook

回首創立公司的十幾年來，儘管每年皆斬獲多項國內外設計大獎，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 依舊謙虛地說自己還有許多進步空間；希望將蘊於天理循環下的正道與真理植入空間，使感性能幻化為實際的理性運算，並將其運用於生活之中，為社會開啟更多的正面影響。為此，兩人不僅每日處理手上的大量案件，更努力攻讀研究所、廣泛閱讀，積極提升身心能量，也因為這些跨域的進修，使他們對設計有更熱切而明確的目標和使命感。往後的他們，不僅要以「空間培育人格」的精神作為品牌出發點，亦期許作品能更加地返璞歸真，讓場所能自然地與身心靈交融，將「化設計於無形」的概念煉化為氤氳意境，解放、療癒都市中每一個禁錮荒蕪的心靈。

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