人文基底歐式提味 走進酒光清澈的義法小餐館

【本文由靖雯撰寫】

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說到歐洲餐館，讓人不免想到帶著歲月刻痕的紅磚牆，與原有樓棟優雅結合的悠閒景緻，但若把如此情景移植到台灣街道，又會蘊生什麼樣的風味呢？擁有深厚人文情思的 竹村空間 魏立彥 總監，此次抱持著探問設計可能的精神，將歐式餐飲場域融入台式樓宇；並汲取歐洲和本地的飲食文化象徵，篩選出能夠同時表徵兩者的設計元素，諸如搶眼花紋磚與玻璃酒瓶，讓一座類型嶄新的餐酒館成為佇立街角的絕美風景。

（圖）懸掛天幕的青綠酒瓶宛然成河，隨光線形成的明暗區塊，締造有力視感。 分享 facebook

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推開店門，懸掛天幕的青綠酒瓶宛然成河，飽含嵌燈光線所形成的明暗區塊，締造有力的視感與遐思；酒瓶的簡約細頸和軟木塞更勾連起歐式想像，色澤引人聯想至台灣啤酒的經典款玻璃瓶，巧妙融匯兩地餐飲用品特色；天花帶亦成為過道分界，清楚區分用餐與備餐機能。

回身看向滿地的復古花磚，融合傳統台式住家常使用的地磚印象，並於紋理上選取異國圖騰，將場域以淡雅的藍白色彩收攏一體。比鄰的開放式備餐區，則讓主廚調配餐食的形影化為空間妝點，給予飢腸轆轆的雙眼一碟精緻的視覺前菜，為後續端上的主餐從容提味。

（圖）用餐區以疏密有致的格柵圍塑出獨立空間感。 分享 facebook

（圖）樓梯旁的屏風與天幕格柵一體成型，為用餐帶來安穩氛圍，此外亦增添空間層次。 分享 facebook

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越過半身屏風來到用餐區，此處以大型木作格柵鋪敘安穩的餐食感受，向上延伸至裸露天花板，於雙向大面開窗的設計下，形塑隱蔽場域的通透感。同樣的格柵手法，來到樓梯邊則轉向成為屏風，適切遮去人影來去對於聚餐氣氛的影響，亦保留下行前往廁所的隱私感受。

充分構築了基底氣氛後，設計師進而化用餐廳必備的「淺盤」加以綴飾，讓多彩且飽滿的盤具直白表露空間主題，為沉靜低調的用餐場域挹注活潑色彩。

（圖）鏤空的環形裝飾為Loft風天花板增添視覺層次，而其下垂吊的工業風燈具，讓柔和的酒館氣氛與粗獷的工業想像自然相融。 分享 facebook

（圖）獨立包廂的區塊分劃讓三五好友的聚會氣氛更添親密。 分享 facebook

走進二樓包廂，微光四起的親密氛圍之中，以沙發後方的霧光燈源與單點照明，圍塑出足量的幽靜視感；其間桌椅以緊密卻不相互干擾的錯落形式展開，伴隨天幕圓環將適切照明帶入每張桌席，使熱烈的目光話語更加凝聚。

而空間有收亦有放，以Loft工業風手法設計的天花板，開拓視覺的廣度之餘，整齊露出的走線配置，也在此處形塑多層次的景深，與毫無贅飾的燈具共構小巧場域的簡單寬闊。

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竹村空間 魏立彥 總監 挪轉心中深沉的人文哲思，將之化為這處展現歐式美學的精巧餐酒館，大膽藉由酒瓶、花磚等象徵物件，混生出涵納兩地餐飲與設計意涵的全新面貌，因此擘畫成反映時空調性的裝置藝術；並參照自身跨足住商設計的豐富經驗，熟稔地鋪敘出安穩氛圍及開敞視感，框構出絕佳的用餐體驗，讓聞名而來的饕客們，能夠在此優雅品嚐一口未曾嚐過的異國風味。

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