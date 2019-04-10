Interior Designer In Taiwan 室內設計師陳紹珩年度風光回顧 專題

【本文由靖雯撰寫】

分享 facebook

舉手投足優雅不迫的 idesign 塘采設計 陳紹珩 設計總監，自2005年創立自有品牌至今，自律的生活態度和從容儀態未曾變革，且至今依舊懷抱最初寄寓於品牌名稱中「i」的精神；她解釋道，idesign即代表設計的行為，而其中的i隱含了interior、industrial等多向意涵，而i的唸法亦是中文「愛』的發音。接著就讓我們跟隨她過去一年的回顧，攜手回到紹珩總監愛的初衷，探看那是一片怎麼樣的美麗願景！

分享 facebook

分享 facebook

紹珩總監將對於室內設計的濃烈深情，透過與業主、工班甚至是自我長年不斷的理性溝通，旋身化為一座座精巧細膩的空間作品，但凡入住的客戶，無一不在行走間感受到場域內的柔情細節。而我們也能在塘采設計的粉絲專頁裡頭，窺見工地和辦公室兩頭跑的她，拾筆細心修整接縫的片刻，足見其力求完美的精神實踐。接下來，就讓我們先從總監的創作原則開始，探看如何運用高貴而溫柔的空間美學，鋪墊出開朗明快的生活主調！

分享 facebook

（圖）作品《靜淨逸居》榮獲義大利A’Design Award室內空間和展覽設計類別設計獎及中國APDC亞太室內設計菁英邀請賽住宅空間佳作。 分享 facebook

耐心溝通 矢志締造完美

紹珩總監從不諱言自己只是一名設計師，而非講求利益的生意人，因此在面對每位客戶時，從不一味將高昂的建材或軟件配飾丟給對方；「依照業主所需並仔細估量經費要求」才是她的工作守則，也因為愈是真心締造的作品，所涵納的美學內蘊往往愈加濃厚。

美麗的作品從不缺乏受矚目的機會，以榮獲義大利A’Design Award、中國亞太室內設計精英邀請賽等國際大獎的住宅力作《靜淨逸居》為例，這片總監「在溫州街最喜歡的角落」，於有限經費下，透由簡約線條剔除雜亂的住家想像，搭構起整齊明快的收納櫃體，俐落完備視覺美感與日常機能。

總監演示了要完成如此毫無贅飾又機能齊備的空間，需要的並非大筆花費而是貼心待人的細緻思維，也就是以設計師的專業訓練，站在屋主的角度去想像住家，便自然會開始替屋主節約經費，空間完整而美好的樣貌亦隨之浮現心頭。

分享 facebook

（圖）作品《沉穩之間》囊括德國German Design Award、雪梨Sydney Design Awards、創新中國空間設計藝術大賽、APDC亞太室內設計菁英邀請賽等國內外設計大獎。 分享 facebook

換位思考 拆解專業之牆

身懷扎實設計訓練的陳總監，深知謙遜才能使視野更加開闊，為此，每回與業主溝通時，她都先有意識地放下設計師思維，以朋友的身份聆聽屋主需求，即便碰到意見相左的時刻，也以理解對方的立場為優先。

紹珩總監誠懇地說道：「我不敢說自己有什麼豐功偉業，但我的確抱持著把事情做完整的態度，在每件作品中將能力發揮至極限。」人們說，把一件事做「完」，跟把一件事做「好」是不一樣的，因此在總監的身上能發現，她擁有強烈的設計熱情；然而只是紙上談兵是不夠的，因此透過進一步地拓展為待人以和及工作嚴謹的內在特質，方能成就出手中許多優美無瑕的作品。而現在，這一切創造美好的強大力量，亦正在她的空間魔術中源源展現。

分享 facebook

分享 facebook

出眾實力 抱回多座國際大獎

有了先前深厚累積的實務經驗與敬業態度，2018年便成了總監豐收國際肯定的一年。

懷著開拓設計視野的初衷，她開始將自己的作品投報國際各大獎項，亦不斷為台灣設計界抱回佳音，獨特魅力橫掃澳洲、義大利、德國和中國等賽事。而在斬獲多項榮耀後，除了使總監益加確認創作定位，也促使她堅定朝向「讓更多人看見塘采」的祈願；計畫將空間設計的範圍推展至「軟裝訂製」，藉此逐項深入每個場域細節，使「塘采」的形象能夠更臻至完整的呈現在眾人面前！

（圖）紹珩總監（左）在一次機緣安排下，與同為摩羯座並用有十足目標感的超馬名模林又立（右）進行跨領域的訪談交流。 分享 facebook

嚴謹自律 熱情超越極限

埋首工作之餘，隨時補充心靈能量也非常重要。總監在去年十月一次機緣安排下，與同樣散發時尚品味的凱渥名模Yuli林又立熱情對談，分享身處不同專業領域的兩人，如何面對挑戰並確立目標。

鏡頭上擁有亮麗外表的兩位，私底下也都是目標感強烈的性格，面臨未知情況時也都樂在其中，從中獲得各種意想不到的成就感與驚喜。有「超馬名模」之稱的又立，從馬拉松的過程中發現自己是需要目標的人，立定方向並專心追尋，成為她平衡心理的法門。

而紹珩總監亦深諳此道，長期以來養成每日晨起運動的習慣，透過專注於呼吸韻律，整理好一日的思緒，更從運動過程中探索自我極限。超越自我所帶來的樂趣，是推動總監持續向前的燃料，應用於設計方面，則讓她無畏於拓展能力範圍，盡可能從更全面的角度規劃每個空間，進而帶給每位業主融合感性與理性的理想空間。

分享 facebook

敞開心胸 跨界不設限

將熾熱的設計之心與內在狀態緊密結合的紹珩總監，回首談起自己的人生哲學時，堅毅地說道，期望自己能常保做人處事的彈性，同時堅定中心思想與原則，也就是說在「思考」、「人際」、「情緒」三層交互影響的面向上，打開心胸從他人的行為與立場考量，並理解自己面對現況，進而轉化心情解決問題。

藉由這番話，我們能看見總監做足了接受挑戰並靜心應對的充分準備，對於未來發展也不僅限於室內空間，舉凡建築、產品、平面和家具等，都是她躍躍欲試的項目；以目前正在進行的軟件為起點，可見心內能量滿點的她早已挽起袖子，著手繪製腳下道路並堅決跑向明亮未來了！

分享 facebook

空間設計就像人生，是一道永遠的練習題，既沒有標準答案也無法單靠感覺回答；而從來不向困境低頭的 idesign 塘采設計 陳紹珩 設計總監，發揮她不服輸的心，以理性方式剖析一路上嘗過的五味經驗，再透過有意識的觀察及規律的生活習慣，將之內化為創意美學。立基於此，加上對於自我挑戰的渴望，總監讓美從細節開始實現，展現出塘采「i」的精神，從洋溢青春熱力的笑顏中，綻放出未來設計巨星的美麗形貌！

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒