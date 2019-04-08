專訪：玩美時尚の發電機！令人瘋迷的YOCICO設計

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【本文由靖雯撰寫】

Yocico，是一個設計品牌，同時也是一位設計師的名字，她將對美的堅持實踐為「不美不上身」的座右銘，獨特的衣著品味搭配開朗的笑聲，就連僅有一面之緣的朋友皆對她印象深刻。對Yocico來說，設計師的造型是空間風格的投射，她更是少數會根據當下場域風格進行穿搭的設計師，讓客戶從設計者身上，就能預見未來家居的美好樣貌。這位無論從品牌抑或個人看來皆極具魅力，且決不退守美學陣地的女子，正是知名的 程翊設計 詹芳玫Yocico 藝術總監。

來到程翊設計位於內湖的獨棟辦公室，會議室裡內斂閃爍的華麗線板，舒展新古典的柔線簡約，桌面靜置一雙茶杯，搭配一簍精雕花草的甜點架，當然，裡頭早已為來客盛滿了好滋味。笑語直率的總監束起柔軟捲髮，一身優雅地出場，散發著隨時蓄滿能量迎接挑戰的從容姿態，帶領我們展開一場深入「Yocico Style」的異想旅程！

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－Twinkling Around！帶你漫步在繽紛の交響夢中》 分享 facebook

赴日求學克服萬難 美學雛形嶄露花火

「其實我以前是很內向的！」很難想像，眼前滿目自信，接觸過各形各色人物的名設計師，會如此毫無防備地坦誠自我；她接著提到，在過去數理科當道的年代，若成績不盡理想，就會被認定不夠聰明。當時的刻板印象，無形中壓抑了她自小在繪畫、音樂方面展現的天份，且身處由公務機關和專業技術人員組成的家庭環境，亦沒有機會觸及藝術創作領域。

然而，變化的開端就在她於日本求學時的一次自家改建經驗，過去未曾接觸室內設計的Yocico，憑藉著天生對「美」的濃厚興趣，過程中不斷向建築師叔叔提問討論，她蘊含多年的美學品味才被慧眼識出，獲得這位生命貴人的鼎力推薦，順利說服父親放手，讓自己前往富含藝術美學底蘊的日本攻讀設計，從此開啟了她人生的康莊大道。

因此，一直以來備受寵愛的青春少女，隻身來到人生地不熟的國家，進入東京設計者學院就讀室內空間設計；而孤單思鄉的心緒必不會少，但不輕言放棄的性格終究克服了異鄉風雨，讓設計的火種在心中徐徐燃起；她也因此賦予自己一個全新的名字——「Yocico（芳子）」，結合日文命名的習慣，和原生家庭埋藏的期許，逐日展現出今日的美學雛形。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－What a surprise！給家的華麗贈禮》 分享 facebook

熱情直爽待客如友 忠實顧客合作不斷

日子久了，他鄉也會變故鄉，不過對Yocico來說，設計的根即便移地，照樣能茁壯。畢業後懷著一身日式訓練下的嚴謹態度，重返告別多年的原生地，累積三年的工作經驗後，就在家庭的鼎力支持下開啟個人工作室，進而銜接至現在的「程翊設計」。「程翊創立至今已經二十年了，剛起步時也算是順遂。」總監點水而過草創時期的艱辛，如今結為嘴角的一抹笑。艱難必定是有的，只是Yocico不願活在過去，比起談論過往的辛苦，她更樂於暢談與客戶註下友誼的點點滴滴。

「我們的回頭客非常多，甚至有同一位客戶找我們設計四次的紀錄！」總監彎起幸福的眼角，回想起創業之初曾幫客人設計住家，多年後依舊來找他們家居保養。Yocico將人際關係從暫時性的「客戶」與「廠商」間脫除，綿延為足以彼此珍惜的朋友，並藉著相處過程中的觀察，轉化為專屬每個人的「客製化」空間，從手製擺飾到滿足家庭成員的個別需求，讓住家設計成為對朋友們的由衷關懷。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－Into The Orient 給生活來點不一樣的韻味吧！》 分享 facebook

設計天職一生懸命 客製規劃貴賓體驗

不過，究竟要如何才能吸引客戶再三回頭找自己設計呢？Yocico總監直截地說「就是要一生懸命。」這項領悟來自日本求學經歷的滋養，因為過去親見所謂「職人」終其一生只為做一件事，那樣的精神除了深切打動她嚮往完美的心，更轉化出獨特的「90°哲學」，本著「角度不同，態度不同」的心念，以九十度鞠躬送走來訪的屋主，而如此看似習慣的動作，則讓她從不一樣的視角，看見設計以外的不同面向。

創業至今，每回洽談她都將時間全然奉獻給屋主，不畏一日僅接待一位業主，這般看似低效率、高心理成本的行事風格；即便談話間有電話響起，也絕不離去。另外更考量討論時的品質，因而在辦公室選擇新址時，特地以環境幽靜為重，並將後來的會議室設計為獨立VIP級的優雅空間；使客戶獲得「專屬於我」的美好體驗，藉此放下警戒，放膽描繪理想家居樣貌，並且於了解Yocico的美感擘畫後，將自己的「歸屬」交託給她。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－Once Upon A Lifetime！給你一生一次白金級饗宴》 分享 facebook

「三個堅持」追求到位 慢工設計體現質感

「我可是比咖啡店更堅持『一杯咖啡』的原則呢！」一件簡單的事會因為執著而令人感動。不過身為設計師，從專業方面給予最好的提議才是根本，「我有三個堅持——不美不上身，自己不喜歡的不給客戶，還有一定要先感動自己再感動屋主。因為唯有『感動』這種柔軟又剛強的力量，足以推動並成就我不斷突破。」詹總監篤定地朗聲道來。但若面對的是已經體驗過自己作品的客人，那麼端出的菜可就不能僅是「美」與「感動」。

長年在回頭客不斷的情況下，總監挑戰的對手永遠是自己，處心思慮如何超越自我，背離同業間削價競爭與趨附潮流的框限，堅定慢工設計的心態，總監有感而發地說道「其實在每件看起來毫不費力的作品背後，都要經過份外的努力才能完成。」Yocico的口氣中，並未顯露半分疲倦，反而充滿了「遇強則強」的衛冕者自信，將一切不可知的設計變數，轉化為「重新發現」的喜悅感受，益加深入探討機能與細節，從細部著手逐步建造出堂皇家居，讓屋主俯拾皆見「機能美」及「三個堅持」的體貼落實。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－A Mad Tea Party！帶你品嚐美式新風味》 分享 facebook

學習熱忱永不間斷 個人品牌融入理論

對人的真心付出，使Yocico迅速累積知名度，一群死忠粉絲不時遞來問候，事業亦趨向穩定。但她並不止步於現狀，多年實作經驗證明自己擁有極度美學天份之餘，同時堅定精進管理之道的想法；於是憑著濃厚的學習熱忱，進入國立政治大學EMBA，將實踐結合理論，以「設計師品牌」作為論文題目，反思「Yocico」的品牌推廣經驗，並推演出後續發展的無限可能。

「目前台灣幾乎沒有設計師以個人姓名當作品牌名稱。」Yocico檢閱腦海中長年的從業經驗後，如此分析道。而她便是那少數的先驅，期望從手製及訂作獨特配件開始，將「Yocico Style」的品牌名號拓展至建築、室內及軟裝設計。「我不拒絕跨足從事各種設計的可能，總之一輩子都離不開這份工作了。」總監懷抱職人級的鑽研性格，讓這場與自我競逐的比賽，永遠為人們帶來更加新穎驚奇的設計面貌。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－Shall we dance？來一場優雅圓舞曲》 分享 facebook

靈感養分俯拾皆是 觀察細節發掘創意

學習從不限縮於課堂，從工地現場到洽談空間都是Yocico的教室，對她而言，每個人皆有值得請益之處，像是在繁忙時刻能抓緊時機詢問施工細節，與客戶談論話題也能察覺到當下流行。「走出去，能發現全新的細節」，更是她衷心給予每位創意工作者的建議；總監強調，「出去」不一定是出國，看人家怎麼泡咖啡也是一種學習。以近期飛往上海的旅宿為例，大廳採用混搭工業風格，豐富的異材質搭接，以及雷射雕刻製成的齒輪造型掛飾，便顯著地提升空間質感。「人家常說都不知道我在拍什麼！」詹總監略帶自嘲的口吻中顯露著欣喜，因為這表示，她發現了別人尚未察覺的細節。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－Have a sweet dream！走進法式香頌的甜蜜午後》 分享 facebook

堅定信念專注挑戰 量身定做多角經營

訪談最後談起未來規劃，宛如能量永不枯竭Yocico說：「我還沒想過長期規劃，因為對我來說每天都是新的開始，我也願意接受更多的可能與挑戰！」向來不做跟隨者的她，僅保持一個信念，那就是「專心把設計做好」，全神貫注於眼前的空間與客戶，希望能藉由自己豐富多變的設計手法，帶著屋主遊覽各色風格，就像是一場旅行，與屋主同行並創造出專屬於他的私房風景。至於公司管理則以維持現有規模與菁英組成為優先，逐漸轉往客製化空間、軟件及家徽等多角並進的經營模式，持續帶領菁英團隊為喜歡「Yocico Style」的人們圓夢，讓人不禁期待總監將帶來什麼樣的全新設計視野。

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（圖）程翊設計 設計作品《屋主嚴選Yocico－Romance In The House！冬日裡的一場浪漫邂逅》 分享 facebook

因為求學時一次自家改建的經驗，她意外和「設計」打了照面，而這一見，便展開了一生不厭的職志，催動今日的 程翊設計 詹芳玫Yocico 藝術總監 宛如永不停歇的發電機，從室內設計的角度出發，延展至建築、軟裝及周邊產品設計，深入生活中的每個細節，將人們對「美」與「時尚」的能量補充到滿點。「我現在想學的東西還很多！」總監最後結尾時這麼說道，不僅把心內熱烈的力量揉合進設計，更持續帶動自我急速成長，而這就是Yocico的態度！

在不久的將來，我們或許會聽到「Yocico Style」成為一句流行語，而印有「Yocico」字樣的家飾軟件，也可能成為人們爭相訂購的品牌，宛如現今以多重製程、細膩手工聞名的精品名牌，令愛好者皆甘願為此長久等待。而一切的遠景，現在正於她的心中悄悄發酵。

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