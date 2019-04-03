走！去看設計師的魔術表演 Before&After 專題報導

【本文由Alison撰寫】

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美國知名作家John Steinbeck曾說：「People don’t take trips——trips take people.」意指過去的生活與旅行的歷練，形塑了現在的我們。而這次我們來到了一個喜愛旅行的家庭，且看擅長收攏編織住宅氣韻的 皇御苑整合設計 Candy陳誼騏 設計總監，在本案中如何利用不同色調的木皮與黑色鐵件，創造多種意趣；並仔細擘劃空間，打造開放的率性格局。為每一個角落打造出完整的機能與熱烈的氛圍的同時，於場域轉換間，流暢地講述屋主所收藏的旅遊故事。

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（圖）即便在有限的坪數內，設計師仍為屋主劃設了三房，而其中最小的房間則做為儲藏室使用，完善而貼心的規劃讓小坪數也能擁有大空間的感受。 分享 facebook

魔法1：鏡面＋格柵 完美放大空間視覺

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甫入玄關，設計師以繽紛的相片牆作為房屋調性的開場，將每一次的出遊痕跡拼湊成畫，懸掛於此曝曬兩位屋主熱愛旅行的靈魂，亦宣示著旅行之於生活的重要意義。寬約100公分的走道在Candy的巧手下，也能擁有置物的大空間。而左側置物、鞋櫃門片不似傳統封閉門片設計，改以格柵形式處理，不僅為擁狹的通道留下鬆泛的視覺感受，亦使櫃體內部有良好的通風效果，擺放的物件、鞋履相對也較不易受潮損壞。由於玄關為長窄空間，設計師仔細規劃門片大小，留下足夠的餘裕開啟櫃門，並在前後兩端及相片牆側皆嵌以落地鏡面，拓出使人感到舒適的視覺尺度。

（圖）設計師為熱愛旅行的屋主以軟木塞材質定製「世界地圖」，待他們遊歷歸國後可插旗做記號，而門片上的「美洲大陸」則是通往洗手間的暗門。 分享 facebook

魔法2：轉換地坪材質為場域化新妝

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行過廊道，空間豁然開朗。原先白淨的磁磚換上淺橡色地坪，散發出清新的人文感；搭載灰白刷紋木皮牆面，承陽面以木百葉調節暖意盎然的光照，一室在深淺光線流轉中淌出細膩豐富的明暗表情。考量坪數限制，設計師捨去一般常見的落地電視櫃，僅安裝長形電視盒收藏線路，讓空間多了一分乾淨氣質。而沉靜的黑灰色讓整體場景宛若無聲的黑白電影，鐫刻了經典而令人回味無窮的氣息，輕網著返家旅人無所遁形的疲倦身心，並重新為其注入再次出發的能量。

魔法3：拆除隔間牆 解放視野束縛

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破除原先的封閉式廚房，設計師滿足業主對開放式空間的渴望，一座簡單的中島兼餐桌，成為客廳及廚房之間的橋樑，白色石材的選用更讓灰白場域與料理區的木質氣性能完美銜接，同時保有各空間的基質調性。左側整面的收納櫃設計，不僅方便展示來自世界各地的馬克杯收藏，整齊的規劃作為端景亦有其絕美之處。內部大型收納展示櫃則運用了黑色鐵件穿插，為溫潤的木色稍稍勾勒出粗獷的工業感。

魔法4：平立面延伸設計＋大框收邊手法 挑高空間視覺

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輕推電視牆側的隱藏門，主臥悄然現身於後。設計師將主臥衛浴夾於雙面電視牆中，大大減少內外音源干擾，同時解決開門見床的風水問題。為化解突兀的大樑橫亙床頭，此處主牆以格柵材質延伸至大樑上，並運用大框收邊手法提升視覺高度，亦讓床頭主牆有了增寬效果；一舉強化主牆特色，同時虛化樑柱，並在床頭處間接光源的照射下，讓樑體視覺本身更為弱化。

魔法5：用不到的房間就拿來當更衣室吧！

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因應家中人口單純，設計師將另一房隔間拆除後作為主臥更衣室。而白色為主、黑鐵件為輔的極簡風格，減少了開放空間的紛亂感，兩張隱含收納功能的儲物皮椅，更是小空間的大幫手。而我們亦在櫃體及掛桿的高低設計中，看見設計師對長短衣物比例精準的拿捏與配置的用心。

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藏於廚房後方的次臥，利用黃藍寢具劃出明亮的海軍氣息，由於房間坪數限制，設計師與屋主討論後，決定捨去床架，改以木作墊高床組，使床架兼具收納機能，亦使清潔工作更加簡單便利。延伸的床尾部分，則架設一組簡單的矮桌與書架，則讓整體空間融入更多的變化機能，完美演繹「麻雀雖小，五臟俱全」的設計功底。

別開過去多數作品中的新古典與奢華印象，風格多變的 皇御苑整合設計 Candy陳誼騏 設計總監 這次再度發揮她強大的整合能力，不僅讓狹小的三房格局重新解放，更將屬於屋主的回憶與個人氣質注入每一個角落；無論是入口的相片牆、馬克杯展示櫃或是依牆壁大小定製的世界地圖等，皆是Candy總監將對客戶的用心轉化爲設計的細膩環節，而我們也在業主感動的表情中，深刻領受到設計不僅是一份工作，更隱含著讓人感到幸福的使命。

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