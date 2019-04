打開生活感官 讓簡單的設計不簡單!

法國雕刻家奧古斯特.羅丹說:「生活中不是缺少美,而是缺少發現美的眼睛。」此次OPEN團隊有幸邀請到,對服裝設計擁有過人敏銳度,並於國際時尚界佔有一席之地的 DOUCHANGLEE 竇騰璜、張李玉菁 服裝設計師,與對室內設計懷抱高度品味及創作熱情,且持續獲得國際設計獎項肯定的 Blanc Concept|森博設計 林凱倫 設計總監,進行一場深度的跨界交流。三位設計師不僅交換彼此在設計道路上的相異風景,更深刻了解支撐「創作」的不只是各式素材,更多的是那願意覺察美好日常的感性靈魂。

(以下對話DOUCHANGLEE竇騰璜設計師簡稱竇,張李玉菁設計師簡稱張李,森博設計林凱倫設計總監簡稱林。)

Q:Douchanglee品牌創立20多年以來,不僅在台灣打響知名度,更出走國際登上北美版圖、闖進時尚之都,為台灣設計開展出新高度。我們也想請教兩位設計師,您們認為是什麼樣的因素造就您們對服裝的堅持,以及與眾不同的特色?

張李:我想所謂的「堅持」首先是必須非常喜歡,也熱愛當下你正在投入的這件事。我們喜歡設計,因此生活中的任一部分都能夠啟發我們對服裝設計的感動,不論是攝影或空間,只要打開你身上所有的感官,讓視覺、聽覺、觸覺等去接收各式新奇元素,最後保留喜歡的細節,就可以重新拼裝成一組嶄新的設計。當你能夠把生活轉換為工作的一部分,你就可以保有動力,而其中的體察過程,就成為DOUCHANGLEE設計中不能被取代的「特別」。

竇:每個設計師都有自身的強項,比方說我自己喜歡建築、室內設計所呈現的立體感,任何陳列佈置上的更動都會影響空間所呈現的氛圍,這是設計中的微觀。那麼拉遠來看,我們相對也較在乎「人」跟「空間」的相互關係,讓對的人在對的時間與空間中穿上對的衣服,這就是服裝之所以能擁有Fashion概念的要素,也是我們品牌二十多年來的堅持。

Q:Karen總監近期接續榮獲各大國際設計獎項肯定,從您的設計中可以看見蓬勃的美學思想及創意巧思;您認為在這些作品中,因具備哪些元素及魅力,才能如此完美地兼顧市場需求及藝術創作?

林:我覺得品味就是一種生活態度的展現,而在現下資訊爆炸的時代,怎麼從眼花撩亂的資料中去做整合,呈現出獨特且唯一的個性,這才是關鍵。我們也時常會觀摩其他設計師的作品,但是一味的抄襲沒辦法讓你出類拔萃,所以一定要不斷提升自己的內涵,才能做出市場差異,而這種「突出」就會成為你競爭時的最佳籌碼。

至於品味、美學的養成就像兩位設計師所說的,它並不是單一面向,而是需要多層次地將自己融入某種情境中。譬如看電影時我們可以去看導演怎麼重現當下的氛圍,從場景佈置到顏色配置,你能看出幾成背後的端倪?吃飯時廚師偏好怎樣的擺盤,這樣的配色給人什麼樣的感覺?旅遊途經的國家有什麼不一樣的風俗民情,飯店設備又有什麼差別?當生活中的每一件事你都曾經留意,就一定會在心裡留下痕跡,最後這些美學便會內化成你獨有的品味。

Q:Douchanglee兩位設計師結識於實踐大學服裝設計系,一路攜手走來想必經歷不少波瀾,我們也想請兩位分享至今最有趣抑或印象深刻的事,而這些事又為您們帶來什麼樣的改變及感悟?

竇:我想設計的過程都是在解決問題,印象最深刻的是第一次為DOUCHANGLEE親手打造概念店時,從觸摸布料轉換為接觸建材時的感覺很特別,也才真正體會到空間跟服裝一樣擁有「形隨機能」的概念。後來品牌發展了二十幾年,我們為了因應不同商場、展場甚至搭建臨時活動舞台,也就有了自己的空間設計團隊,我們在不同領域中看見了相同的設計理念,我想這是一件滿衝擊也蠻有趣的事。

張李:第一次設計自己的空間,的確是一個很特別的經驗,你需要讓場域去為你的品牌說話,所以也必須考量建材本身的質感以及材料所給人的印象;在這些擁有自我個性的材質語彙中,如何拼貼出我們想要的畫面與概念,在當時的確花了我們不少心力。後來我們的設計也就更會去思考空間和人之間的關係,就如同前面所說的,讓生活進駐設計,你的作品就會變得更有風味。

Q:Karen總監年輕便創業且獲得不錯的成績,想請您談談森博創立以來,曾歷經的難題或影響最深的重大轉變;通過這些事件,是否為品牌發展或營運思維帶來新的啟發?

林:以前我非常追求完美,格局要方正、軸線要對稱,任何小事都很吹毛求疵,一旦達不到100分我就會鑽牛角尖很久,長久下來也讓自己跟團隊都陷入不開心的情緒裡。後來隨著年齡增長歷練也多了,我告訴自己應該慢下來思考作品本身的意義,也才發現以前因為過度執著美學品味的呈現,反而忘記設計其實大部分來自團隊的努力跟客戶對生活的需求。因此我試著解放這些僵硬的堅持與框架,雖然同樣要求工班品質,但放下苛求後我們整體的設計水平就有了顯著的提升。這件事對團隊帶來很大的正向作用,也提醒我身為一個品牌的領導者,心胸跟視野如果不夠寬大,就會限縮公司的格局和前途;所以目前帶領公司的員工時我還是常常警惕自己,一定要保持大格局,才能帶給員工更多的未來性。

Q:從每季的主題如「Interaction交互作用」、「Chimera嵌合體」及2019春夏的「Signal Confusion訊號混調」,能看出DOUCHANGLEE對於時代、環境、性別、文化等議題的細微觀察;想請教兩位設計師是如何發想每季的主題,並用什麼樣的手法,讓服裝設計得以彰顯其主題內涵?

張李:DOUCHANGLEE的最大特色是一定會有兩個DNA在裡面,我們會就當下的材質、剪裁等手法去展現它的層次意涵,至於素材的選擇就是看這一季我們對什麼樣的主題比較有感覺,一邊摸著布料一邊感覺它的個性,然後在創作過程中慢慢加入我們對生活中的感受和印象。例如《訊號混調》就是從爆炸的日常資訊中所得到的靈感,當這些服飾的輪廓逐步成形,剔除多餘的思維,便會留下想凸顯的重點,該季的主題也就自然浮出檯面。因此我們並不是先定下主題才去做服裝,因為那樣就會變成一個框架,反倒限制了設計的能量。

竇:通常我們會觀察一些色彩概念及趨勢,然後回顧以往未曾處理過的剪裁、布料甚至呈現方式等,找出下一季我們想帶出的新概念,接著才是尋找素材以及決定質感;這個過程中會有很多曲折,包含順利的決定或是失誤的選擇,但最後我們都必須面對然後消化它們。至於彰顯手法也就是美感的呈現過程,譬如一個柔軟的面料如何讓他展現出剛強的一面,這便是表達衝突的一種設計手法;那一些基本的技巧,對線及基本材質搭配,就是比較供人玩味的個人美學了。

Q:空間設計需要更全面地考量,且貼近場域機能及客戶需求喜好,從而量身定制大範圍小細節的環境氛圍。想請教Karen總監如何去打破這樣的限制,讓每一件作品都能落實森博的設計理念:Less is more & Form follows function?

林:每一個出色的設計必定都有一個優良的基底作為支撐,而我們的職責就是將空間的基礎打好,然後才去考慮做「設計」;有點像化妝的道理,一個皮膚不好的人你用再厚的粉,再長的睫毛去修飾都遮不住他本身的瑕疵,而我們所做的事就是把皮膚瑕疵全部消除後,再用輕薄、細緻的妝容去凸顯空間中的美感與機能。有些設計師為了要表現自己很有美感,會不斷地去堆疊那些繁瑣的細節,卻忘記基礎功才是最重要的,因而導致整個設計看上去很累贅也缺乏質感,這部分是我對於「少即是多(Less is more)」的落實。

而「形隨機能(Form follows function)」的部分,則是要看客戶對生活有什麼期許,我就提供不一樣的設計思維給他們;例如廁浴分離是一種生活態度,但台灣可能受到傳統習慣或是媒體資訊的影響,會覺得「不對,衛浴就是要上鐵鍊綁在一起。」我不會說他們錯,但是為他們想望的生活提供更優質的規劃,絕對是設計師應該做的事。而在不斷的交流過程中,我們也很常從客戶端得到非常棒的點子,所以這些設計的形式跟機能及生活脫不開關係,更重要的是你必須常常觀察生活的每一個細節,才能真正為業主提出最合適的建議,打造出他們最滿意的家。

Q:經歷長達二十幾年的積累與沈澱,如今DOUCHANGLEE已然成為享譽國際的知名品牌;在一路築夢的過程中,您們是否有什麼心得感觸能分享給年輕後輩,另外也想請您們分享所奉行的生活處世哲學及未來展望。

張李:其實越談越發現,設計真的是共通的,你越著墨在細節就會越限縮作品的可能,但當你放開心胸,就會發現最簡單的設計就是最棒的經典。例如我們跟著孩子的視角時,常常會發現他看到的宇宙很純粹、很直觀,因此有時陷入譁眾取寵的設計枷鎖中時,不如回頭看一下基本的線條,其實設計真的沒那麼難。這也反映在我們的生活上,畢竟工作上已經有很多需要解決的問題及決定的細節,所以其實回歸日常就是讓自己越乾淨純粹越好。

竇:我覺得設計是不能埋首在自己想做的事情裡,張開眼睛觀察一下人們的需求,甚至去研究都是相當必要的過程;一個好的設計其實不只是「美」,還需要具「實用」來支撐他的價值。有些人買衣服只顧慮美觀,但卻沒有考量上身後合適與否的問題,所以在他選購產品的時候我們還是會盡量告知他如何讓縱向線條修飾身形,或在比例上放大身材優點,甚至是在材質上的搭配建議;讓消費者知道我們的品牌賣的不只是衣物,更是一種美學、一種讓你無論何時都能充滿自信的處事態度。關於未來,我們有很多計畫,但是常常會因為主客觀的因素有所變動,所以我們腳踏實地的抓緊每一個機會,等一切條件備齊後成功自然就會找上門,這也是我們對事業的態度。

Q:感覺得到Karen總監做事有自己的步調,從年輕時期便能立下志向,不輕易受人影響並有所規劃;在設計這條路上堅持至今,不只在市場上擄獲一票芳心,其設計實力亦逐漸在舞台上展露。因此想請總監分享設計一途的感悟與收穫,以及下一階段的目標與展望。

林:「森博設計」是最初始的品牌,隨著後續許多優秀設計師的加入,我覺得應該讓他們擁有自己的一片天,因此才另外成立「瑞天設計」,好讓每個人的創意和美感不需受我箝制,並闖出另外一種風格的道路。至於「珍蘊藝術」則是有鑒於越來越多業主想要找美麗的家飾甚至家電,既然我們有管道,不如就將設計與家居軟裝結合,讓空間設計能夠整合為由內至外的完善服務;而我也希望能夠透過這樣的一條龍服務,為社會帶來更多元的美學因子。

法國思想家伏爾泰說:「一般地說,精確的審美趣味在於能在許多毛病中發現出一點美,和在許多美點中發現出一點毛病的那種敏捷的感覺。」在 DOUCHANGLEE 竇騰璜、張李玉菁 服裝設計師 與 Blanc Concept 森博設計 林凱倫 設計總監 今日一席毫無保留的分享中,我們才發現儘管設計的結果不盡相同,卻都是從相近的審美角度出發;通過仔細地觀察生活細節及對美麗場景的搜集,我們的社會才得以有如萬花筒般繁盛多變的樣貌!

