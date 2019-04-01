讓空間沒有界線！鏡體與玻璃的應用專題

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（圖）宇清田設計 設計作品《天璽五》 分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

鏡子猶如一扇隱形的門，開啟人們對於空間的無限想像，而在熟稔現代風格的 宇清田設計 林奇鋒 設計總監 手中，輕薄通透的鏡體與玻璃不僅成為開啟場域視野的通道，更是表現簡約俐落的不二元素；且因著量體內部受日照直射的面積較小，反而賦予反射材質更多的發揮空間，讓室內環境充盈明亮而不刺眼的足量照明，將乍聽之下的先天劣勢瞬息扭轉。接著就讓我們跟隨林總監的設計作品，一同走進他為生活敞開的康莊大門！

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（圖）宇清田設計 設計作品《東方之冠》 分享 facebook

落地鏡體——鏡子決定空間氛圍！

別於過往住家場域慣於使用的明鏡、清玻，如今設計擁有更多選擇，例如運用茶鏡導入柔和氛圍，抑或以灰鏡顯現俐落感，些微的色澤差異，就會對空間氛圍產生決定性的影響。在作品《東方之冠》當中以黑白灰為基調，選用色澤相應的灰鏡搭配；於迴身空間較小的玄關，則採用兩面灰鏡自地面延展至天花板，使視線有了充裕的伸展空間；同時銜接了紋理醒目的石質地坪，讓印象中窄仄的過渡地帶開闊起來，使人一回到家，就能擁有放鬆的視覺體驗。

面對狹長的用餐空間，設計師則在餐桌兩翼裝設落地鏡體，有效改善橫向空間感，並於其上雷射雕刻出簡潔的筆直線條，形塑朝天空延展的無邊感受；最後再綴上幾幅掛畫及置於畫框中的小面灰鏡，讓鏡牆不只具備視覺效果，更能作為輕巧家飾的穩固支撐，讓生活飲食顯現出更加豐富的層次。

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（圖）宇清田設計 設計作品《總太天匯》 分享 facebook

玻璃屏風——兼顧隱蔽與穿透的絕佳質材

鏡子反映著場域的內在世界，而玻璃則是穿透場所隔閡的對外通道，在宇清田的作品中，我們能發現多種鏡體、玻璃與住宅空間的互動設計；以作品《總太天匯》為例，考量業主需要在範圍有限的公領域，規劃出起居、用餐及書房三個區塊，若使用全遮且不透明的隔間手法，各空間就會顯得過於狹窄；因此在客廳與餐廳之間採用直條狀的茶玻屏風，使空間隱現其間，自然形成場域的弱分界，同時保有視線來回穿梭的餘裕，而客廳與書房間，因應樣式特殊的柱體設計，此處則採用清玻搭配金屬層架，一方面為書房搭建獨立場域的屏蔽感受，讓使用者能夠在此享有獨自閱覽的空間，另外亦作為層架檔板，避免物件掉落之餘，並延攬兩側灑入的自然日照為彼此增添光芒。

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（圖）宇清田設計 設計作品《賴厝A5葉公館》 分享 facebook

天幕鏡帶——導引視覺延展空間象限

過往居家環境中，往往以屏蔽感強烈的設計，完整住家想像；然而現今設計轉而以大幅開窗，及豐富的鏡體運用為主，即便如此，仍有不少業主一開始無法接受鏡面設計。因此在《賴厝A5葉公館》這件古典作品中，林總監與屋主溝通後，選擇在轉角、角落及天花板施作小範圍的茶鏡帶，透過線性延展的視覺效果，弱化轉角、低梁的隔擋與壓迫感，讓目光隨著鏡帶由天花板至牆根連貫而下；或作為取代線板的變化手法，於天幕延邊鑲嵌鏡帶，伸展部分垂直視野之餘，也將古典風格中低調華麗的質感表現無遺。

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（圖）宇清田設計 設計作品《台中聚合發天廈》 分享 facebook

雕刻鏡牆——與異材質互動對話

由於現今玻璃材質的品質相當穩定，且施作技術亦十分成熟，因此無論是室內設計或機能使用方面，皆提供設計者更自由且多元的呈現方式，如鏡牆掛畫、鏡體包梁及嵌燈等；在《台中聚合發天廈》一作中，設計師運用黑鏡包梁銜接至圖騰雕刻的鏡牆，簡練的陰刻線條呼應木質櫃體樣式，散發俐落而深沉的居家想像；並於用餐區櫃面穿插同款落地鏡，將公領域的一支吊燈家飾映照成雙；臨窗側鏡面則將清朗日照轉折上桌，使居住者於開闊而穩固的住宅景深中，任由心神隨光影自在遊走。

分享 facebook 過去人們一磚一瓦地建造安穩家居，無意中卻也將自身框限其中，現今則渴求卸牆開窗，期望讓風光進入居家生活，使眼界不再封閉。深諳此道的 宇清田設計 林奇鋒 設計總監，除卻實際上為家屋規劃的大面窗扇，更別具巧心地多樣化使用鏡子與玻璃元素，為每個空間細心挑選合適色澤；或裝設滿牆或點綴邊角，使場域脫去實際邊界的束縛，幻化出深具質感的視覺新境。也因著豐厚的實作經驗，林總監不僅於過程中在在鑽研應用變化，亦大量閱覽國內外設計案例，期望每回都為業主創造出最適合的住家樣貌，讓鏡中世界作為現實的延伸，引領人們朝向明亮開闊的那一端走去。

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