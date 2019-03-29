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室內氛圍的幕後推手 客製你的專屬空間！

2019-03-29 16:03OPEN Design

【本文由Alison撰寫】

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裝修住家時，大家往往先想到空間、動線規劃及家具陳設等，卻常常忘了氛圍調控的幕後大功臣——「窗飾」及「布藝」。OPEN今日特別請來，以「定製住家情境」著名的 艾立思國際家飾 / 艾立思藝術窗飾 與我們分享，窗簾、窗材及布藝等軟件在居家佈置中不可小覷的特殊地位，並進一步演示他們如何將各種窗材及布藝品化為神奇，以「進可攻、退可守」的萬千姿態隱入住家，成為住宅中不可或缺的單品之一！

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（圖）艾立思窗飾藝術店內不僅展示國際高端布料，亦有平價國產布料供君挑選。
（圖）艾立思窗飾藝術店內不僅展示國際高端布料，亦有平價國產布料供君挑選。
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窗飾布藝雖為裝飾性軟件，卻不同於藝品擺件的單純裝飾性質，當中更承載了遮陽、調光甚至吸音等實用機能。而為滿足機能的多樣性，消費者請設計師畫平面圖前，便要仔細思考窗飾的表現形式，以預留足夠深度的窗簾盒，避免出現「小廟容不下大佛」的尷尬景況。

（圖）艾立思窗飾藝術店面，左方的蛇形簾予空間一種美觀大方的印象，右方為風琴簾雙重...
（圖）艾立思窗飾藝術店面，左方的蛇形簾予空間一種美觀大方的印象，右方為風琴簾雙重奏，透過遮光係數不同的材質拼接，使空間光線能有更多種發揮方式。
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以近期窗飾中最流行的「蛇形簾」為例，該種簾型為傳統「打褶簾」的升級版，最大特色是使布料擁有漂亮的彎折角度，營造出大氣華麗的空間情境，而為了要做出足夠優美波浪，最少需要15公分的波浪深度。考量收納開合的順暢度，窗盒至少必須預留17公分深，而若打算作「雙層蛇形簾」則需要讓出至少30公分的空間，才能讓窗簾開闔間不受彼此影響。如果在裝潢初始忘記預留這些空間，天花板做起來後，才發現設計師只留了10公分的窗盒空間，那可能就只剩下較不佔空間的「羅馬簾」或是「調光捲簾」（斑馬簾）可選擇，日後悔恨都來不及了！

（圖）店面右方為風琴簾二重奏，由兩層透光率不同的材料拼接而成，可自由調節光線。
（圖）店面右方為風琴簾二重奏，由兩層透光率不同的材料拼接而成，可自由調節光線。
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然而在住家設計圖及整體環境氛圍尚不明朗之際，如何規劃窗飾，使其能在屋主喜好與空間機能中達到完美的配合，艾立思窗飾藝術總監在此提供了幾個實用的小建議，希望能替處於窗飾迷津中的人們指點出一條簡單的路。

（圖）艾立思窗飾藝術與鉅程設計協力設計作品，大片直立簾為場域注入柔美氛圍，軟化低...
（圖）艾立思窗飾藝術與鉅程設計協力設計作品，大片直立簾為場域注入柔美氛圍，軟化低彩空間的生冷感。
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首先是「預算」問題，預算拉高當然可以同時擁有面料、機能甚至裝設電動窗的諸般享受，但當預算不足時，便需要從中作出取捨。如對光線較不敏感者，一般捲簾或是調光捲簾等窗材，是較不需考量空間大小，相對來說經濟上也較無負擔的選擇。而進一步的情境調控，則可在面料上做變化，例如布料、帶絨甚至棉麻都可以運用於捲簾上。又當窗飾預算能再往上拉抬，便可以考慮「羅馬簾」、「絲柔百葉」等做工稍繁複的窗材，更甚者則可以安裝具美觀、隔熱與遮光多種機能於一身的「風琴簾」，甚至「風琴簾二重奏」等。而若對明暗度有要求的使用者，總監則建議選擇遮光率較高的布簾，而傳統打褶簾也比蛇形簾便宜易安裝，只是在美觀上會打一點折扣，端看客戶如何權衡窗簾位於空間氛圍中所扮演的角色；其價格則依人造材質至天然、國產至進口及品牌知名度而愈趨上升。

（圖）艾立思窗飾藝術與工一設計協力設計作品，風琴簾的特殊結構可穩定空間溫度，而可...
（圖）艾立思窗飾藝術與工一設計協力設計作品，風琴簾的特殊結構可穩定空間溫度，而可自由決定遮光位置及面積等特色，也是廣受市場歡迎的要素。
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近年來「窗材」因體積小及價格偏低的原因，在市場上成為較受歡迎的窗飾寵兒，然而其缺點是在面料選擇上不及一般窗簾變化性來的精緻，相對地能為空間增加的表情也不那麼豐富。總監亦與我們分享布簾質材與空間語彙的相關性，如光滑絲、緞面可為空間兜出貴氣隆重的氣場，仿棉麻面料的人造纖維既方便照顧，又能使住家擁有天然的質樸韻味。（不考慮純棉、麻料係因縮率問題，遇濕氣會使窗簾延長甚至觸地，於保養上相對麻煩。）而各面料的異材質拼接、撞色滾邊及流蘇搭配等，又能比單純的素色窗簾多出一點玩味的意趣。

（圖）艾立思窗飾藝術利用布藝裝飾的餘布，作為椅背、椅墊面料。
（圖）艾立思窗飾藝術利用布藝裝飾的餘布，作為椅背、椅墊面料。
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（圖）艾立思窗飾藝術能利用各種布料為客戶少量定製抱枕等軟件，下方地毯樣品為英國進...
（圖）艾立思窗飾藝術能利用各種布料為客戶少量定製抱枕等軟件，下方地毯樣品為英國進口。
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由於布料製程進步，越來越多花色有了表現的機會，但色牢度與耐磨係數卻是藏於細節的魔鬼。如果忽略了工藝的細緻度，僅貪圖價格便宜，則可能會因小失大；不耐曬的窗簾沒多久就褪得斑駁不堪，原先飽和鮮豔的沙發或抱枕沒多久便開始起毛球，甚至把你最心愛的褲子染得花花綠綠，簡直得不償失。因此挑選一間嚴格把關布藝織品的窗飾店，也是挑選軟件時的訣竅之一！

（圖）艾立思窗飾藝術將叢林風壁布結合衛浴空間，跳脫傳統印象，令人耳目一新。
（圖）艾立思窗飾藝術將叢林風壁布結合衛浴空間，跳脫傳統印象，令人耳目一新。
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（圖）特別定製的藝術壁布為空間營造一種禪意，右方的黑色木百葉則擺脫了傳統木質的溫...
（圖）特別定製的藝術壁布為空間營造一種禪意，右方的黑色木百葉則擺脫了傳統木質的溫潤形象，結合格紋窗梯賦予空間一種英倫紳士感。
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（圖）艾立思窗飾藝術與二三設計協力設計作品，透過大型定製壁畫，為喜愛宇宙科學的男...
（圖）艾立思窗飾藝術與二三設計協力設計作品，透過大型定製壁畫，為喜愛宇宙科學的男孩打造「科幻風」臥房。
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「以前傳統窗簾店注重的是窗簾本身的花色及材質表現，但我們認為應該將空間主體性還給使用者。」抱持著這樣的理念，艾立思窗飾藝術更著重於「客製化」的展現，希望藉由對細節的重視和美感的堆疊，溫柔喚醒屋內的藝術靈魂。從各式窗簾、窗材、壁布、皮雕、椅墊、抱枕到地毯等無數的定製品中，能深刻感受他們對客戶無微不至的觀察與用心。

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如果你以為布藝品只能在窗簾上有表現的機會，不妨走訪一趟 艾立思國際家飾 / 艾立思窗飾藝術，這裡沒有密密麻麻令人窒息的布串、紋樣，但會有一張大桌，幾位親切的門市人員，在精選的美麗面料中，如數家珍的為你介紹樣品的身世來歷。無論是知名大廠亨特、美國百年布廠或西班牙特色織品等，都在他們精準的目光及窗飾師巧手蕙心的裁量客製後，成為各家各戶獨一無二的座上賓，隱於住家的同時，亦綻放空間主人的氣韻與芳華。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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