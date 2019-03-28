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創造屬於家的「第三自然」 綠意空間設計專題

2019-03-28 10:57OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

過去人們習慣使用水泥造屋，一心建立專屬於「人」的居住環境，然而卻意外形成與自然間的對立關係，擠壓了雙方的生存空間，因此竹編、實木和樂土等天然及再生建材，便再度回到我們身邊，期望藉此友善環境，達至返璞歸真的渴望。

格綸設計 虞國綸 設計總監感知當今已進入追求心靈感受的時代，若從室內設計著手，「綠意」便是通往內在自然的最佳媒介；因此，除了透過演講提倡綠意與當代空間的共融手法，虞總監亦於創作中遍嘗多種設計方式，持續探問人與外界高度結合的「第三自然」的實踐可能。

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（圖）格綸設計作品《沐曦》。以綠幕搭配鏡帶，使綠意能夠被延伸至家居深處。
（圖）格綸設計作品《沐曦》。以綠幕搭配鏡帶，使綠意能夠被延伸至家居深處。
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綠幕——植物與鏡帶相映成綠

鋼筋叢林已是人口繁茂的都市區域難以迴避的生活場景，然而植物堅韌的生命力，仍舊能以水泥為土壤；如作品《沐曦》當中搶眼的兩道植生牆，自暖木色地坪竄升而上，與天幕鏡帶相映成綠，消隱橫樑之餘，亦劃出另一片敞朗風景。

隨性遊走，特意開展的窗戶面積捎入大片採光，蟬翼般透亮地灑在腳邊，使量體內的明暗層次益加清朗，乃至於平日緊繃的生活肌理亦隨之鬆緩，猶如躺進樹林間的明亮所在，沉澱、品嚐著日常的甘美。

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（圖）格綸設計作品《綠．波》。設計師於長型住家的一側，規劃地板加高的綠意陽台，成...
（圖）格綸設計作品《綠．波》。設計師於長型住家的一側，規劃地板加高的綠意陽台，成為不出門即可走進自然的入口。
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暖房——零距離的室內花園

除卻裝設植生牆，通往綠意的捷徑便是「室內花園」，總監懷抱物我相融的設計眼界，於《綠．波》一作中結合溫室概念，試圖拉近高樓大廈和戶外生態的距離，在明確的場域機能劃分中，平衡人性需求與植物生長必要的生存空間。

因此，本案中別出心裁地劃設加高陽台，棕木格柵組成的天花板呼應同質斑馬簾，與粗礪木棧板一氣呵成，圍塑出濃郁的田野氣息；更於角落垂懸一只藤編吊椅，滿足使用者被森林環繞的沉浸式想像。有樹的地方就有水，公領域則抽取水域意象，立面鑲嵌水草漫漫的魚缸，天花板則置入流線型層板，營造出不言自喻的共生美景。

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（圖）格綸設計作品《生活序曲-1680》。在室內空間有限的情況下，也能利用大面窗...
（圖）格綸設計作品《生活序曲-1680》。在室內空間有限的情況下，也能利用大面窗搭配戶外植物，充分導引自然景致進入視野。
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借景——露台植栽的視覺互動

不過，有時也會碰上受限於格局的時刻，作品《生活序曲-1680》中，採用於露台設置大型植生牆的手法，避免人與植栽的生存場域相衝突，並盡可能將開窗面積最大化；透由大量導引戶外風光，順勢將安放窗前的龍舌蘭盆景牽引入室。

與用餐區磅礡的非洲柚木長桌相應，更添自然而不假雕飾的原初感受，使居住者無論駐足何方，皆能沉浸在這樣的純淨安謐中。完成心理需求後，虞總監進一步思考如何使居住環境趨近天然，為此全室均採用低甲醛的板材及塗料，將人造場域暗藏的危機，輕巧轉圜為健康無毒的環境，站在和諧相生的立場，自然成家。

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（圖）格綸設計作品《和光沐景》。不只是植物，木、石也是創造室內自然的絕佳元素！
（圖）格綸設計作品《和光沐景》。不只是植物，木、石也是創造室內自然的絕佳元素！
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木居——木石質材導引天然意象

換個角度想，空間能否透過其他種介質來貼近自然？虞總監在《和光沐景》中為我們演示新的途徑——屏棄運用牆線分割場域的既定作法，選用接近木質原貌的建材貫穿公領域；並在滿足日常所需的前提下，妥善收整人造物的突兀線條，採取或內嵌或簡約的線條設計，搭載與量體色系相近的質材，建構出流暢而開闊的視感，拓植宛如大型樹屋般的居住想像，讓人與自然歸返本然的相處狀態。

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無論是深入鑽研現代建築抑或空間設計的尋道者，皆欲探討如何使人與自然永續共生， 格綸設計 虞國綸 設計總監亦身列其中，極力思索運用空間語彙消弭人與人，以及與自然間隔閡的方式；藉由植生牆、室內植栽、開窗借景等可能，涵構出既滿足人們身心體驗，亦能與環境相容的居住場域；並由此開始， 讓住家空間不再止於「向內停留」的歸處，而能成為「連接外界」的美好取徑。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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