給你滿滿的白色輕古典饗宴！

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【本文由靖雯撰寫】

當一束白光穿透三稜鏡，會灑出繽紛炫目的彩色光譜，而「白」作為光的集合體，同時暗示著多元包容與極致奪目的雙極性。

深諳於勾勒空間質地的 雅群空間設計 杜錦賜 創意總監，此次以「白」為出發點，透過表情豐富的線條語彙，為屋主開拓家居景深，於公、私領域分別引領出現代簡約與古典清麗意蘊；並使場域隨著木石質材的配比，由大度奢華流轉至溫婉舒眠，牽引一家人尋光走過時空巡禮，並藉此指引解下心頭的煩擾巨石。

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（圖）設計師以簡約線條為空間開場，勾勒出大氣而洗練的起居氛圍。 分享 facebook

來到起居空間，亮眼的白意通天渲染居室，高低層次明晰的天幕設計調配適度溝槽紋理，於簡約中隱約現出古典線條意韻。

其下的同色系立面，於一側選用米白線板搭配茶鏡，構成現代的方正意象；另側則以大塊的灰紋石材樹立穩固的家居主題，純白色的間接燈源，一體實現了公領域的明朗線條，與亮麗的鏡面、石牆交互輝映，使醇美的白色光束灑落於室；而當目光落定，一雙體塊如石的墨色矮几收攬開闊空間，成為隻身在外闖蕩一日後，身心安棲的落地點。

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（圖）用餐區注入較多古典線條，如圖騰鏡面、華麗吊燈及經典的菱格軟件。 分享 facebook

長型的公領域不設分界阻隔視線，自然地將各類機能場域相融一處。來到古典氣息濃郁的用餐區，經典的菱格樣式夾襯沉穩方桌，設計師巧手收放線條，不緊不慢地串連起現代與古典風格；而暗藏的古典紋理亦於此現蹤，化為細緻的花紋茶鏡櫃門，將燭光晚餐的雍容貴氣雕琢入理，進而聚合為低奢所在的視覺要角——一盞輕懸中央的水晶吊燈，為生活灑落晶透光芒，搭載石材複合清玻的大型櫃體，鑲嵌明亮照明將杯盤宛如藝品展示，更為用餐空間圍塑出高貴感受。

（圖）通往書房及臥室的迴廊，透過天花板的層次造型搭配金亮燈具，使古典氣氛愈加濃厚。 分享 facebook

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沿著餐廚區一側洞開的入口蜿蜒探尋，照明轉為鵝黃暖調，廊道立面隨之綻放的菱格花紋，映進其間穿插的鏡中世界，使晃遊而過的目光被變化無盡的景色切片簇擁向前；直到看見深紫色沙發之際，便將視線轉折進獨立書室。

敞亮的閱覽空間轉以木質作為主調，自木作地坪延展至棕黑桌案和櫃體，形塑沉穩的場域感受；開放式層架作為木質與白意的過渡地帶，融匯兩者「輕」及「穩」的特性，將目光順理成章地向上帶領；天花板則延續純白色度與作出高低層次的手法，在拉升視感之餘，更與落地採光相得益彰。

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（圖）主臥房及更衣間運用豐富的古典語彙，讓空間散發的精緻氣息纏繞為舒適無壓的視覺盛宴。 分享 facebook

（圖）主浴室大面積鋪敘暖棕石材，構成簡練的線條樣式，方正視感益凸顯了對應圓形浴缸的水晶主燈，形成「方中有圓」的視覺趣味。 分享 facebook

跟隨日落的腳步行至主臥室，漫溢居室的古典氣息拂上心頭，溫潤的木拼地坪托起繁麗線板，連綿化為宛如大型雕塑的天幕框格，鑲嵌的簡約照明設計將金碧色澤籠罩每個角落，化為床頭主牆的絕美飾板與雙向展開的雕花鏡翼，使典麗風光充盈目光。

轉進專屬梳化間，特殊的拱門造型暗示機能轉換，設計師運用大量古典語彙織就空間想像；引人來到清玻隔屏的置物寶櫃，毋須擔心落塵沾拂飾件，更方便一眼揀選出今日的最佳配飾，於半高明鏡前，細細觀覽一身精細的穿戴。

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（圖）次臥房一改輝煌視感，採用粉嫩色系搭配木質及布織品，形塑出專屬於臥眠時分的寧靜柔和。 分享 facebook

接著來到承襲主臥調性的次臥房，木質地面與線板牆構成的古典意韻，圍繞粉藍床品與相應地毯，開啟低奢家居的另一面向；展目望向窗榻的自然採光，通過紗簾將天然意象投射於室，導引出洛可可庭園般淡雅的花草情境，使人倚靠著柔和的米白主牆，為夜間時光醞釀濃醇睡意。

人經常使用顏色喻示當下的心理狀態，而每種色彩的多面性，卻仍是人們持續追索玩味的母題，例如藍代表憂鬱卻同時指稱自由；而作為所有色彩的總和，「白」正是融匯一切的象徵。

此次 雅群空間設計 仔細調配色域組合，在這座以白作為基底的低奢居所，通過多樣的顏色配比，創造並串連各個機能場域；使有限空間幻化出簡約低調與古典華麗的融混面貌，令一家人沉湎於生活的絕美敘事，靜心聆聽由「家」訴說的溫柔絮語。

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