親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

MLB／一朗告別戰 4打席無安打八局下場結束職涯

綠意設計 讓商辦大樓Chill起來！

2019-03-21 13:35OPEN Design

分享

分享

【本文由靖雯撰寫】

城市中隨處林立的高樓大廈，有如機械的輸送管線，將人們每日逐一配置到各自的位置，因而建物裡的人們時常埋頭方寸，忘了外邊世界的變化。

因此，熟稔於落實現代心理需求的 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師，本次將一棟高樓，轉化為一棵張開枝枒的大樹；因應品牌「重視地球環境」及「永續發展」的企業理念，妥善利用高樓層商業大樓的公共空間植入自然視野，搭佐表徵天然意象的趣味設計，讓使用者能在手邊有景、眼前是綠的友善環境中，滿載愉快的心情從容上工。

分享

（圖）設計師以品牌名稱結尾的綠點（Green Dot）發想空間概念，於場域中置入...
（圖）設計師以品牌名稱結尾的綠點（Green Dot）發想空間概念，於場域中置入許多「圓」的意象，進而帶出圓滿、包容的品牌態度。
分享

（圖）圓柱狀櫃檯打破以往方正的印象，同時呼應企業招牌的圓點（Dot）。
（圖）圓柱狀櫃檯打破以往方正的印象，同時呼應企業招牌的圓點（Dot）。
分享

（圖）廊道沿線分佈大小齊備的多間會議室，其中獨立於另一側的大型會議間，以圓弧規劃...
（圖）廊道沿線分佈大小齊備的多間會議室，其中獨立於另一側的大型會議間，以圓弧規劃場域線條，搭配兩面開窗，使場所與戶外及大廳的綠意曲線自然相融。
分享

從低樓層進入辦公場域，亮黑立面明快地宣告品牌名稱，同時以精神飽滿的黑、白、綠三色暗示往後的空間敘事，使觀者猶如自根部起始，跟隨著色域延展逐步向上探索。

移步接待大廳，明亮的穹頂彷彿溫室屋頂，於層次挑高的圓弧中灑落充足的室內照明；若沿著天花線緩降，雙眼被順勢牽引至前方櫃檯，使來客能夠自在地移動腳步，而未有半分壓迫。

當視線落下，來自品牌宗旨的一顆蔥青種子發展為滿室綠意——自地坪至立面，採用大自然的色彩及物件，讓清新氣息沁入腦海；此外植生牆吸取濕氣、調節空氣的顯著效用，亦兼顧了實際機能，徹底翻轉印象中枯燥的工作氛圍。

分享

（圖）除了在迎賓大廳構築自然意象，設計師也採擷相應元素挹注廊道，形塑令人難忘的沿...
（圖）除了在迎賓大廳構築自然意象，設計師也採擷相應元素挹注廊道，形塑令人難忘的沿途景色。
分享

廊道立面採用質地粗獷的石材，拼貼出凹凸不平的推砌感，於光源映照下，更加深了岩壁的光影變化；搭配竄生其間的植栽，引人彷若回到野地，輕吐著森林香氛。

往前再進一步，如曲水彎折的多層次綠簾接續現身，線穗由柳黃色漸次轉白，表現出寧靜襯底的動態感受，並承托出空間的核心角色——鮮明的品牌字樣及團隊目標鮮活現身，讓企業理念不僅深植每位工作夥伴心中，亦化為辦公場域的最佳妝點。

分享

（圖）活潑的壁飾一方面呼應綠意，另外亦成為空間指引。
（圖）活潑的壁飾一方面呼應綠意，另外亦成為空間指引。
分享

分享

來到開放式辦公空間，入口屏風明快地透射出醒目照明，隨即驅趕一早的昏倦睡意，讓人跟隨活潑的壁飾指引舉步入內。

而為了提供員工「快樂工作」的氛圍，設計師開拓大面積窗戶，令使用者與外界變化產生連結，同時有效減去隔閡內外的屏蔽感受；每當思緒停頓時，便能望向窗外放空一會兒，消化腦中積累的龐大數據，實現「Happy work at everywhere in new office」的辦公情境。

分享

（圖）位於公共空間的多功能區域，徹底打破放鬆氛圍與辦事效率無法相容的刻板印象，提...
（圖）位於公共空間的多功能區域，徹底打破放鬆氛圍與辦事效率無法相容的刻板印象，提供多樣的使用可能。
分享

分享

隨著探索的步伐邁進，明朗而開闊的通道將人引領至多功能區域，以招牌的「綠點」作為場域劃分的弱分界，將實木桌几與棉布沙發溫馨地圍聚一處，其自然舒展的漸層紋理，使環境的舒心氣氛益加飽滿。

而設計師另規劃了獨立的多功能間，於穩重的木石基調中，草綠及天藍色轉而作為點綴，圍塑出舒服而隱密的空間；既能作為小型派對地點，也能是外賓演講的所在，使場域於鬆緩愉悅的主調中完備多種機能。

分享

（圖）長型茶水間伴隨一整牆的落地窗，營造寬闊的視野，搭配暖黃光源與大片木質，亦交...
（圖）長型茶水間伴隨一整牆的落地窗，營造寬闊的視野，搭配暖黃光源與大片木質，亦交織出咖啡廳般的放鬆氛圍。
分享

員工辦公時的心理狀態要照顧，用餐時刻當然也不能忘。員工餐區轉化直述「綠」的設計手法，以一顆全木質的「主樹」為中心，向上鋪展出雲朵般的高低層序，從樹根的角度看去，亦像是籠罩於枝節繁茂的樹翼之下。

巧心的鏤空造型使裸露天幕隨處隱現，讓視野隨之開放；而盞盞看似隨性垂吊的復古燈具，加之四面開窗所透入的溫暖採光，將明媚灑落人們的胸廓，進而使夾於事務間的中場休息，獲得徹底緩解。

分享

一棟當代商業大樓有沒有更多變化的可能？簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 用細膩的設計之心告訴我們，無須劃地自限。

本案中將自然透析為綠意、木石和天空，藉由許多喻意十足的象徵手法，精確地榫接大塊聯想與鋼筋水泥；仔細疊合兩種場景想像，讓空間既是充滿效率的辦公場所，亦是清朗無邊的自然世界。設計師結合人心需求及品牌形象，使原始的生命力於冷硬樓房內蔓延生長，逐日成長為現代心靈的柔軟沃土，並帶領每日深入其中的人們，一見品牌視野中的廣闊境地。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

相關新聞

空間無邊風格無界 乘光漫遊的珍藏之家

2019-03-20 13:59

清爽木皮＋減壓色彩 輕鬆打造舒適好宅

2019-03-19 10:32

走進精品廚具展示間 領略生活中的優雅詩意

2019-03-18 08:32

幾何線條＋一抹酒紅 打造個性化家居！

2019-03-14 12:45

親愛的我把17坪小空間放大了！讓窗簾成為空間的魔術師

2019-03-13 10:28

跨界對談：南台灣建築龍頭 合心開發 X 雙棲設計者 竹村空間：人文情思構築城市美學

2019-03-11 13:51

展開屋翼 讓日光「流」進來！

2019-03-07 11:01

不用特意出國 也能住在岩洞秘境裡！

2019-03-06 15:08

來吧！一起回到盛滿日光的所在

2019-02-26 12:29

剛與柔的材質之美 印記出家的情感與溫度

2019-02-25 12:33

客製你的生活！用軟裝帶領居家的大氣氛圍

2019-02-23 15:30

從闊葉到高冷松枝 創造森林般的居家情境！

2019-02-22 13:05

40年老飯店大變身！巧用灰鏡、水晶打造浪漫情境

2019-02-20 15:02

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37

一起開啟華麗旅程 墜入魔法般的幻境夢遊吧！

2019-02-14 13:39

私藏天光剪影 讓設計師許你一個雲頂的家

2019-02-13 15:06

微光漫漫清透好宅 讓大地色彩為生活調味！

2019-02-12 15:54

5間清爽北歐風好宅 帶你朗讀生活中的詩意

2019-02-11 15:32

為空間創造生命故事 深情刻畫情感家居

2019-02-11 15:31

匠心巧思再現風采！一場絕美家居盛宴由此開展

2019-02-01 12:06

2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32

2018-2019地產設計大獎 中國 九號設計創新科技刷新設計體驗！

2019-01-30 08:50

2018-2019地產設計大獎 中國 仝育設計自然筆韻再綻芳華！

2019-01-29 15:26

2018-2019地產設計大賽 中國 張顥瀚深厚藝術底蘊直抵眾心！

2019-01-29 11:48

海爾智慧家庭杯鄭州站 張顥瀚設計之心令全場傾倒！

2019-01-29 09:15

2019中國設計菁英之旅 簡兆芝精闢觀點破除窠臼！

2019-01-29 09:15

行走於寬闊禪意 一簾幽夢再見江山疏影

2019-01-25 08:43

情感暗門悄聲開啟 蜿蜒木勢溫柔取徑

2019-01-24 11:58

在家玩賞混搭元素 讓設計躍上時尚伸展台

2019-01-23 15:25

洗鍊手法圍塑靈魂新居 復刻現代生活的經典殿堂

2019-01-23 15:10

植入東方園林美學 從虛實中窺見人文景致

2019-01-22 15:50

專訪:呈境設計 跟隨探險旅人的多元視角 進入空間設計的異想世界

2019-01-21 15:30

演繹交織時光之屋 凝結一室美學結晶

2019-01-19 12:43

海爾智慧家庭杯南昌站 張祐銓魅力登場顛覆設計潮流

2019-01-19 07:46

海爾智慧家庭杯山東站 虞國綸重磅出席啟動美學DNA！

2019-01-19 07:46

挑高天幕迎接日光 為心靈充電的科技力場

2019-01-17 12:00

設計的轉譯者 靈活思維解放空間束縛

2019-01-16 15:20

跨界對談：Prepare for challenge！勇闖幸福康莊大道

2019-01-16 13:58
看更多

熱門文章

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top