綠意設計 讓商辦大樓Chill起來！

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【本文由靖雯撰寫】

城市中隨處林立的高樓大廈，有如機械的輸送管線，將人們每日逐一配置到各自的位置，因而建物裡的人們時常埋頭方寸，忘了外邊世界的變化。

因此，熟稔於落實現代心理需求的 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師，本次將一棟高樓，轉化為一棵張開枝枒的大樹；因應品牌「重視地球環境」及「永續發展」的企業理念，妥善利用高樓層商業大樓的公共空間植入自然視野，搭佐表徵天然意象的趣味設計，讓使用者能在手邊有景、眼前是綠的友善環境中，滿載愉快的心情從容上工。

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（圖）設計師以品牌名稱結尾的綠點（Green Dot）發想空間概念，於場域中置入許多「圓」的意象，進而帶出圓滿、包容的品牌態度。 分享 facebook

（圖）圓柱狀櫃檯打破以往方正的印象，同時呼應企業招牌的圓點（Dot）。 分享 facebook

（圖）廊道沿線分佈大小齊備的多間會議室，其中獨立於另一側的大型會議間，以圓弧規劃場域線條，搭配兩面開窗，使場所與戶外及大廳的綠意曲線自然相融。 分享 facebook

從低樓層進入辦公場域，亮黑立面明快地宣告品牌名稱，同時以精神飽滿的黑、白、綠三色暗示往後的空間敘事，使觀者猶如自根部起始，跟隨著色域延展逐步向上探索。

移步接待大廳，明亮的穹頂彷彿溫室屋頂，於層次挑高的圓弧中灑落充足的室內照明；若沿著天花線緩降，雙眼被順勢牽引至前方櫃檯，使來客能夠自在地移動腳步，而未有半分壓迫。

當視線落下，來自品牌宗旨的一顆蔥青種子發展為滿室綠意——自地坪至立面，採用大自然的色彩及物件，讓清新氣息沁入腦海；此外植生牆吸取濕氣、調節空氣的顯著效用，亦兼顧了實際機能，徹底翻轉印象中枯燥的工作氛圍。

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（圖）除了在迎賓大廳構築自然意象，設計師也採擷相應元素挹注廊道，形塑令人難忘的沿途景色。 分享 facebook

廊道立面採用質地粗獷的石材，拼貼出凹凸不平的推砌感，於光源映照下，更加深了岩壁的光影變化；搭配竄生其間的植栽，引人彷若回到野地，輕吐著森林香氛。

往前再進一步，如曲水彎折的多層次綠簾接續現身，線穗由柳黃色漸次轉白，表現出寧靜襯底的動態感受，並承托出空間的核心角色——鮮明的品牌字樣及團隊目標鮮活現身，讓企業理念不僅深植每位工作夥伴心中，亦化為辦公場域的最佳妝點。

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（圖）活潑的壁飾一方面呼應綠意，另外亦成為空間指引。 分享 facebook

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來到開放式辦公空間，入口屏風明快地透射出醒目照明，隨即驅趕一早的昏倦睡意，讓人跟隨活潑的壁飾指引舉步入內。

而為了提供員工「快樂工作」的氛圍，設計師開拓大面積窗戶，令使用者與外界變化產生連結，同時有效減去隔閡內外的屏蔽感受；每當思緒停頓時，便能望向窗外放空一會兒，消化腦中積累的龐大數據，實現「Happy work at everywhere in new office」的辦公情境。

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（圖）位於公共空間的多功能區域，徹底打破放鬆氛圍與辦事效率無法相容的刻板印象，提供多樣的使用可能。 分享 facebook

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隨著探索的步伐邁進，明朗而開闊的通道將人引領至多功能區域，以招牌的「綠點」作為場域劃分的弱分界，將實木桌几與棉布沙發溫馨地圍聚一處，其自然舒展的漸層紋理，使環境的舒心氣氛益加飽滿。

而設計師另規劃了獨立的多功能間，於穩重的木石基調中，草綠及天藍色轉而作為點綴，圍塑出舒服而隱密的空間；既能作為小型派對地點，也能是外賓演講的所在，使場域於鬆緩愉悅的主調中完備多種機能。

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（圖）長型茶水間伴隨一整牆的落地窗，營造寬闊的視野，搭配暖黃光源與大片木質，亦交織出咖啡廳般的放鬆氛圍。 分享 facebook

員工辦公時的心理狀態要照顧，用餐時刻當然也不能忘。員工餐區轉化直述「綠」的設計手法，以一顆全木質的「主樹」為中心，向上鋪展出雲朵般的高低層序，從樹根的角度看去，亦像是籠罩於枝節繁茂的樹翼之下。

巧心的鏤空造型使裸露天幕隨處隱現，讓視野隨之開放；而盞盞看似隨性垂吊的復古燈具，加之四面開窗所透入的溫暖採光，將明媚灑落人們的胸廓，進而使夾於事務間的中場休息，獲得徹底緩解。

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一棟當代商業大樓有沒有更多變化的可能？簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 用細膩的設計之心告訴我們，無須劃地自限。

本案中將自然透析為綠意、木石和天空，藉由許多喻意十足的象徵手法，精確地榫接大塊聯想與鋼筋水泥；仔細疊合兩種場景想像，讓空間既是充滿效率的辦公場所，亦是清朗無邊的自然世界。設計師結合人心需求及品牌形象，使原始的生命力於冷硬樓房內蔓延生長，逐日成長為現代心靈的柔軟沃土，並帶領每日深入其中的人們，一見品牌視野中的廣闊境地。

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