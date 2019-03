綠意設計 讓商辦大樓Chill起來!

【本文由靖雯撰寫】

城市中隨處林立的高樓大廈,有如機械的輸送管線,將人們每日逐一配置到各自的位置,因而建物裡的人們時常埋頭方寸,忘了外邊世界的變化。

因此,熟稔於落實現代心理需求的 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師,本次將一棟高樓,轉化為一棵張開枝枒的大樹;因應品牌「重視地球環境」及「永續發展」的企業理念,妥善利用高樓層商業大樓的公共空間植入自然視野,搭佐表徵天然意象的趣味設計,讓使用者能在手邊有景、眼前是綠的友善環境中,滿載愉快的心情從容上工。

(圖)設計師以品牌名稱結尾的綠點(Green Dot)發想空間概念,於場域中置入許多「圓」的意象,進而帶出圓滿、包容的品牌態度。 分享 facebook

(圖)圓柱狀櫃檯打破以往方正的印象,同時呼應企業招牌的圓點(Dot)。 分享 facebook

(圖)廊道沿線分佈大小齊備的多間會議室,其中獨立於另一側的大型會議間,以圓弧規劃場域線條,搭配兩面開窗,使場所與戶外及大廳的綠意曲線自然相融。 分享 facebook

從低樓層進入辦公場域,亮黑立面明快地宣告品牌名稱,同時以精神飽滿的黑、白、綠三色暗示往後的空間敘事,使觀者猶如自根部起始,跟隨著色域延展逐步向上探索。

移步接待大廳,明亮的穹頂彷彿溫室屋頂,於層次挑高的圓弧中灑落充足的室內照明;若沿著天花線緩降,雙眼被順勢牽引至前方櫃檯,使來客能夠自在地移動腳步,而未有半分壓迫。

當視線落下,來自品牌宗旨的一顆蔥青種子發展為滿室綠意——自地坪至立面,採用大自然的色彩及物件,讓清新氣息沁入腦海;此外植生牆吸取濕氣、調節空氣的顯著效用,亦兼顧了實際機能,徹底翻轉印象中枯燥的工作氛圍。

(圖)除了在迎賓大廳構築自然意象,設計師也採擷相應元素挹注廊道,形塑令人難忘的沿途景色。 分享 facebook

廊道立面採用質地粗獷的石材,拼貼出凹凸不平的推砌感,於光源映照下,更加深了岩壁的光影變化;搭配竄生其間的植栽,引人彷若回到野地,輕吐著森林香氛。

往前再進一步,如曲水彎折的多層次綠簾接續現身,線穗由柳黃色漸次轉白,表現出寧靜襯底的動態感受,並承托出空間的核心角色——鮮明的品牌字樣及團隊目標鮮活現身,讓企業理念不僅深植每位工作夥伴心中,亦化為辦公場域的最佳妝點。

(圖)活潑的壁飾一方面呼應綠意,另外亦成為空間指引。 分享 facebook

來到開放式辦公空間,入口屏風明快地透射出醒目照明,隨即驅趕一早的昏倦睡意,讓人跟隨活潑的壁飾指引舉步入內。

而為了提供員工「快樂工作」的氛圍,設計師開拓大面積窗戶,令使用者與外界變化產生連結,同時有效減去隔閡內外的屏蔽感受;每當思緒停頓時,便能望向窗外放空一會兒,消化腦中積累的龐大數據,實現「Happy work at everywhere in new office」的辦公情境。

(圖)位於公共空間的多功能區域,徹底打破放鬆氛圍與辦事效率無法相容的刻板印象,提供多樣的使用可能。 分享 facebook

隨著探索的步伐邁進,明朗而開闊的通道將人引領至多功能區域,以招牌的「綠點」作為場域劃分的弱分界,將實木桌几與棉布沙發溫馨地圍聚一處,其自然舒展的漸層紋理,使環境的舒心氣氛益加飽滿。

而設計師另規劃了獨立的多功能間,於穩重的木石基調中,草綠及天藍色轉而作為點綴,圍塑出舒服而隱密的空間;既能作為小型派對地點,也能是外賓演講的所在,使場域於鬆緩愉悅的主調中完備多種機能。

(圖)長型茶水間伴隨一整牆的落地窗,營造寬闊的視野,搭配暖黃光源與大片木質,亦交織出咖啡廳般的放鬆氛圍。 分享 facebook

員工辦公時的心理狀態要照顧,用餐時刻當然也不能忘。員工餐區轉化直述「綠」的設計手法,以一顆全木質的「主樹」為中心,向上鋪展出雲朵般的高低層序,從樹根的角度看去,亦像是籠罩於枝節繁茂的樹翼之下。

巧心的鏤空造型使裸露天幕隨處隱現,讓視野隨之開放;而盞盞看似隨性垂吊的復古燈具,加之四面開窗所透入的溫暖採光,將明媚灑落人們的胸廓,進而使夾於事務間的中場休息,獲得徹底緩解。

一棟當代商業大樓有沒有更多變化的可能?簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 用細膩的設計之心告訴我們,無須劃地自限。

本案中將自然透析為綠意、木石和天空,藉由許多喻意十足的象徵手法,精確地榫接大塊聯想與鋼筋水泥;仔細疊合兩種場景想像,讓空間既是充滿效率的辦公場所,亦是清朗無邊的自然世界。設計師結合人心需求及品牌形象,使原始的生命力於冷硬樓房內蔓延生長,逐日成長為現代心靈的柔軟沃土,並帶領每日深入其中的人們,一見品牌視野中的廣闊境地。

OPEN Design 動能開啟傳媒