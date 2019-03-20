空間無邊風格無界 乘光漫遊的珍藏之家

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【本文由靖雯撰寫】

一間房子可以疊滿各類什物，卻沒有生活的靈魂，也可以只擺上一個關鍵物品，即充溢所有者的精神。

走進這座磐力設計 廖月凰 設計總監為愛好東方藝術的收藏家夫婦所擘畫的屋舍，透過與屋主逐件討論藝品的收放位置，揀選出足以彰顯心之所向的象徵性飾物，一筆烘托內斂而深具品味的居家場景。相較之下，空間線條則跳脫既定的中式語彙，簡潔勾勒出明淨的場域基底；讓採光依附大面窗井自由漫漶入室，使滿屋精心打點的木石質材相互映光，完成這處暖氳繚繞的無界新居。

（圖）設計師選用屋主心愛的唐卡掛畫，作為玄關重要的端景意象。 分享 facebook

敞開家門，如水波凝結的墨紋石屏不動如山，以其安穩意緒擋去紛亂外務，進而引領雙目靜觀中央的唐卡掛畫；設計師特地選用屋主極為珍藏的老件作為玄關端景，並採用低調的灰黑石材作為襯底，對比出用色鮮艷的繪畫手筆，兩者強烈的紋理變化緊密呼應，形塑出視覺強烈而不感壓迫的寧靜入口。其下搭載的置物架，以邊線自然的實木與俐落鐵件製成，延續著玄關整體的視覺力度，同時完備出入家門時，取留隨身物品的生活機能。

（圖）此案以屋主珍藏的藝品為核心元素，規劃出簡約而承托案主氣質的寧靜居所。 分享 facebook

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（圖）起居空間將新製茶几與屋主原有的長凳及木椅和諧搭配。 分享 facebook

循光來到小巧而足的公領域，木質的溫潤逸散於空氣中，其中地坪厚重的質地率先攫取目光，深重的磨刮感搭配罕見的煙燻色澤，一反居家常見的單色拼木地板，鋪墊出歷經歲月的豐厚尾韻。抬起頭，紋理較淺但依舊鮮明的木質延展一整面牆的篇幅，自用餐區立面至電視牆，讓視線暢快游走，最終導引向外在的風移景動。

來到窗邊，因應房屋本身沒有露台的限制，設計師在此運用雪紋石材拼接出一條窗帶，串連起地面與牆面的臨窗區域，構成宛如外推陽台的綿長視感；窗邊更擺上屋主收藏的老檜木板凳，與新居一同展現重生後的面貌，既可供坐棲也可放上植栽，成為交織新舊與內外的時空索引。

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（圖）用餐區同樣使用新舊交融的手法，將舊有的台灣檜木材接合鐵件，完成具有現代感的餐桌。 分享 facebook

跨步來到用餐區，以台灣舊檜木製成的現代式餐桌，將邊線收整為規矩的四方形，搭配簡練的黑鐵桌腳，隱隱與玄關及客廳桌几樣式呼應，搭配色彩溫暖的同色系餐椅，共塑簡約溫馨的用餐氛圍；又搭襯後方霧面噴砂的特殊玻璃設計，使櫃背石材清盈透出，亦使視線延長，讓屋主於自在清朗的環境中靜心用餐。

（圖）玄關與客廳之間，選用多年珍愛的百寶櫃及水月觀音像作為銜接。 分享 facebook

對於設計師來說，空間的「難」在於屋主無所求，也在於屋主有所求；本次 磐力設計 廖月凰 設計總監 細心思量屋主期待的「舒適居所」以及「珍品收納」這二項需求，在與客戶深入溝通並邀請對方參與設計過程中，逐漸摸索出業主最理想的居住狀態，成就這所老件與新物無間搭配的悠然之家；並透過大面窗優勢與露台意象，消弭量體的實際邊界，彈指間完成內外相融的日常風景，讓屋主夫婦能夠懷著過去的美滿記憶遷居至此，繼續珍藏他們往後的歲月故事。

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