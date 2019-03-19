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清爽木皮＋減壓色彩 輕鬆打造舒適好宅

2019-03-19 10:32OPEN Design

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【本文由Alison撰寫】

清爽、俐落、優雅的鮮明符號，總是出現在 idesign塘采設計 陳紹珩 設計總監 的作品中，而她更擅長的是藏韻於室的細膩手筆。此次作品《霽月集》中，先是使人感受到主人的氣韻縈繞於室，再者是她安插美學的藝韻於細節中逐一展露，最後是晨光夕照、流雲清風與室內動線格局的相互纏繞，一股嫣然流韻逐步地渲染開來。三道細緻的風韻，彼此互倚互持地為空間輕施脂粉；行走吐納間，一處清朗的人文居所自此舒展開來。

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踏入客廳，平整牆面既是主牆面，亦藏著通往書房、衛浴及廚房的三道暗門，無稜角的設計為場域打下純淨基質。紹珩總監將電視櫃體嵌入壁面，並以直紋剛刷木皮做為牆面表情，同時於櫃內置入間接照明，使空間有劃一的整潔性，亦帶出純粹畫面中的視覺重點。由於業主平日僅一人在家，偶有親友造訪，因此簡單地置入一張雙人沙發加上主人單椅，便足以滿足所有彈性需求。考量業主喜好，空間配置採低明度色系為主，另外在抱枕、地毯等軟件上，利用抽色技巧為廳內裝綴活潑氣息。

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主臥維持外部的清雅調性，配色以淺藍、米白混搭為主，空間櫃體貼上淺色木皮，使溫潤的質感由外部公領域滲透至私領域中，產生諧和的共鳴性質。由於住家成員單純，設計師將臥室內部的衛浴空間拆除，擴大儲物及收納衣物機能，同時保有更衣的私密性。

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位於客廳主牆後方的書房擁有雙面採光的優勢，紹珩總監於此鋪設木地板，以清淡木紋承接暖意午陽，底定場域的溫柔氣質；並於兩側安裝可自由調整進光量的斑馬簾，使得在此讀書、洽公甚至悠閒地打盹個一下午，都是怡然自適的享受。

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追求愜意的生活，歷來是人們對生活的嚮往，我們從 idesign塘采設計 陳紹珩 精細的設計筆鋒中看見她眼底的詩意，未曾錯放任何一處細節則是她認真與細膩的設計態度。在《霽月集》一室中由灑脫的玩色作為起，暢意的斜陽與純淨木質安穩承接活潑意象，再者是流暢動線將人們的視野轉入寧靜私領域，以「舒適」作為住家結語。由動至靜，一氣呵成，令人忍俊不住回味再三，卻又能於此嚐到箇中的不同滋味。

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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