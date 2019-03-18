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走進精品廚具展示間 領略生活中的優雅詩意

2019-03-18 08:32OPEN Design

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【本文由Alison撰寫】

1985年成立的德匠名廚，一直以來以「頂級廚具」、「精品服務」及「專業諮詢」的品牌形象為有廚具裝潢需求的客戶服務，而此次德匠在臺南為德國品牌——LEICHT設立大型SHOWROOM，為使門市形象與品牌精神相結合，並呈現其高度的美學品味，特別請來 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，操刀設計一座吻合劃時代審美思維的展示空間，彰顯德國的精湛工藝。而兩位總監亦以「化質色於無形」的細膩筆鋒，將純然的生活感植入展間，使經典廚具在每一個轉角皆能流溢自身的風格色彩

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讓廚具「家具化」 打造你的專屬廚房

「道法自然」讓設計與美學成為襯托場域氣質的最佳配角，一直是仝育設計規劃空間時的主張。考量此次設計對象為廚具展間，兩位設計師為凸顯各系列廚房予人的不同印象，因而將設計全然融入品牌精神中，從配色到選材皆與展示主體擁有聲氣相通的絕妙契合度。

入門處右側的這套SYNTHIA KH235 + STONE FB149廚具，以木紋結合石材打造自然風格；不鏽鋼震盪紋檯面為其增添了科技感，同時兼具耐腐蝕及不易看出刮痕的優點。幾何塊狀排列的中島櫃體中有著層次的序列變化，與後方的開放櫃體統一質材語彙，完美呈現「廚具家具化」的設計理念。

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透過經典配色 廚具也能很時髦

為讓走道兩側的廚具予人截然不同的印象，設計師與德匠廚具仔細討論後，決定運用愛馬仕橘結合白色櫃體，使空間於時尚基質下充滿清爽活力。經特殊處理的消光檯面不僅觸感光滑溫潤，更有著抗汙防刮的絕佳效用；結合機能與美感後，廚具瞬間覆上頂級的精品質感。設計師讓兩種風格各異的廚具分立於場域左右，並以天花線板及內嵌燈條隱約攏住雙方界線，涇渭分明地規劃出截然不同的廚具風格，為視覺帶來沖擊效果；而我們也從設計師安插的無形設計中，飽嘗精緻工藝間的完美平衡。

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櫃檯視線0死角 隨時留意客戶需求

設計師將接待櫃檯設置於展區的動線轉角處，讓門市人員能在保持禮貌距離的情況下，透過視線餘光註意客人需求，隨時創造貼心便利的諮詢服務。後方櫃體亦特別選用抗菌防火板材，與廚具所追求的機能性達到統一，色號則以深色的「水墨意象」作為配置，將人為因子沒入山水自然之中；當整體空間被一種沈穩意境包覆，人們於行走之間便能不自覺地放慢腳步，細細品嘗精緻廚具為生活延伸出的絕佳體驗。

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知性白＋簡練黑 共築場域優雅風情

潔白的廚房是一種令人迷戀的嚮往，而為避免純白所帶來的貧乏視覺，此處料理牆面以仿清水模紋理的防火板材，拼建出另一種質樸大氣的面貌。走道上方以軌道燈投射暖黃光源，通過細長的黑鏡線條拉出行走動線，空間正中央的大樑則利用大片黑鏡消弭壓迫感。透過黑白色系的和諧比例與質材的合理選用，光線於對比質韻中悠然流轉，將人們的視線匯聚於此，致使來訪的人皆流連忘返，沈浸於展間的優雅詩意。

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ㄇ字型妥善利用角落 打造小空間大廚房

行過廊道的一字型廚房，我們進入另一風格迥異的廚房分區。考量該區域的大小限制，設計師建議將Ｌ型料理區結合長型吧臺，打造精緻小巧的ㄇ字型廚房，替空間自然定出界線，卻仍保有場域開放性與主體性。LEICHT廚具本身富含時尚感的櫃體門面統一採按壓設計，省去把手線條讓動線及視覺上更顯整潔而俐落，其鏡面材質創造出低調的反射效果，巧妙地放大整體空間，亦帶出品牌的細膩質感。

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工業風裡的一道綠意 展演剛柔並濟之美

別開機能俱全的小巧印象，走道另一側廚具結合消光黑櫃體與原木質地，拼構出現代簡約中帶質樸的內在涵養；而不鏽鋼家電的時尚感與深黑色系連結，亦調和出另一種細膩的陽剛風範。上方的天花層板則成為場域機能的弱界定，將接待餐區、展示廚具等動線仔細鋪排，於空間中產生互補互襯的功能。設計師另建議業主可於吧臺處添上一點綠意，為原先商業氣息較重的展示間置入輕鬆的生活感。我們於此處看見仝育設計是如何將剛柔並濟的思維化為具體氣質，幾項簡單的擺設，便能使清冷視點擁有另一轉圜放鬆的語彙，達到場域間的平衡意境。

由於現代生活習慣的改變，近幾年的室內設計中，客廳有逐漸讓步的趨勢，而開放式餐廚則進一步地擴大據點，慢慢地成為住家中心。因此合理拿捏兼具感性與理性的餐廚比例與情境，便成為設計師的一大挑戰。而對空間氛圍一向擁有敏銳感知的 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，在仔細觀察廚具調性與空間形制後，藉由燈光、壁板與對稱天花線條等簡潔配置，讓一座能烘托德國精緻工藝精神的優雅展場，完美落腳。若親自走訪一趟此廚具展示間，你便能領略生活中的詩意，是如何從廚房開始的。

LEICHT 展示中心

地址：臺南市安平區永華路二段768號

電話：06-2976262

營業時間：9:00-20:00

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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