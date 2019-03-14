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幾何線條＋一抹酒紅 打造個性化家居！

2019-03-14 12:45OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

每一個家都有屬於自己的個性，也擁有各別表達方式，就像人們用星座、血型或代表色來自我表述，透過簡單的語言勾勒出強烈的想像。

宇清田設計 林奇鋒 設計總監於本案中大膽揮灑色彩，在低明度色域裡渲染酒紅色的濃郁與內斂，交織色彩的雙重特性，暈散出大氣低奢的居家想像。

而穿插其間的另一個空間題材——線條，則指出場域理性規整的風格，既作為壁龕邊飾將艷紅收納；亦劃過天穹，軟化橫樑的突兀視感，使「簡約摩登」與「古典對稱」相融為過目難忘的鮮明家居

（圖）入門處即用線條勾勒出壁龕的型款，當中植入梅枝瘦盆，明瞭點出空間氛圍。
（圖）入門處即用線條勾勒出壁龕的型款，當中植入梅枝瘦盆，明瞭點出空間氛圍。
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（圖）電視牆兩端同樣規劃嵌入式壁櫃，濃郁的紅色襯底形塑和諧且強烈的意象。
（圖）電視牆兩端同樣規劃嵌入式壁櫃，濃郁的紅色襯底形塑和諧且強烈的意象。
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開門入戶，純紅壁色浮現而出，顯映四周以灰黑白為基底的低調搭配，任由壁板及灰玻構成的線索自然流淌，指向現代居所的俐落性格。轉入客廳，輕盈撒入的戶外光是住家柔情的開場白，引人張開眼目隨天幕起伏流轉，公領域的大樑亦為量體增添趣味。

設計師體貼屋宅內在的曲度樣貌，利用橫樑作為分界，隱然區隔起居與用餐空間，進而牽繫兩者分而不離。回神看向天花板以降，立面及地坪皆採相同色系，相稱的壁櫃設計不留痕跡地形塑場域風采，卻不增任何壓迫感，透過異材質融匯為潔淨且舒適的爽朗生活。

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（圖）用餐區與起居區牆面設計採用相稱的配置及色度。
（圖）用餐區與起居區牆面設計採用相稱的配置及色度。
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跨過大樑與鏡飾形塑的弱分界，來到兼具用餐與聚會功能的餐食區域，隨性揀一張經典的菱格單椅坐入，讓雙眼依傍著開放式層架的沉穩折線遊走，擷取「架」與「櫃」的黝黑印象，對比石壁的細膩質地，黑白雙色如「無極」相互承托。

驀然一抹嫩紅入目，不僅呼應客廳主牆設計，更挹注靜謐所在的視覺力度；使屋主一家人無論在此聚餐談天或獨處片刻，皆能隨時收攬空間散發的和諧氣息。

（圖）設計師大量運用灰鏡開拓寬廣的空間感，廊道即以天花鏡帶解決低樑問題。
（圖）設計師大量運用灰鏡開拓寬廣的空間感，廊道即以天花鏡帶解決低樑問題。
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迴身行至通往私領域的廊道，逐步擴展的豔紅印記再度提起場域主題，最終成為鑲嵌壁櫃的絕美襯底，於間接燈源映照下，顯現出獨有的迷離風情。

天花板鏡帶亦將此景擁入鏡中世界，化解低樑問題，並折射出綿長的視覺尺幅；如細鑽精工嵌於鏡面的燈具，則將宅第纖細精巧的面向表露無遺；令過道不再只是回返臥房的路徑，而成為開啟夢境美景的入口。

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（圖）臥房轉而以純白為基底，搭載金屬飾件，維持公領域的奢華意蘊。
（圖）臥房轉而以純白為基底，搭載金屬飾件，維持公領域的奢華意蘊。
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擦除飽滿的紅，主臥房餘下一片雪白天地，承接行過一日的疲勞心緒。無聲的白朝天空延展，途經石材壁面及形貌多端的方形壁飾，化作數條金屬壁飾攀緣而上，簡潔筆畫導引出空間曖曖含光的可愛性情。

相對於天，地坪則轉而以溫暖的木質拼接，清淺色澤乘載造型迷你的床頭矮櫃，烘托出宛如茶室般悠然的休憩底蘊，與略帶奢華的場景恰好銜接，轉化出寧靜自適的獨處時光。

（圖）隱現於灰玻拉門後的更衣區散發明淨視感，引人入勝。
（圖）隱現於灰玻拉門後的更衣區散發明淨視感，引人入勝。
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透過灰玻，靜處於臥房一側的更衣間顯露光采；設計師設置金屬包邊的玻璃滑門呼應場域命題，同時保留最充裕的空間。

沿光入勝，整齊收斂的嵌燈省去突兀的空間線條，照亮如精品陳列的常日衣著；搭載尺寸齊備的層架及櫃體，確切滿足收納多種衣著鞋履的需求，讓屋主帶著明亮愜意的心情，打理出每日的完美狀態。

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以現代手法見長的 宇清田設計 林奇鋒 設計總監，擅於運用「條性」元素驚喜地串連起多元風格；而這次以吸睛的色彩語彙為構想，在極為暢快的線條引導下，無縫銜接「簡約」與「對稱」的空間圖景，在洗鍊地起落之間完備日常機能，並完整訴說生活場域所需的靜謐意境，使平時忙亂的一顆心能暫且落下大石，安然躺入這沉靜寓所的溫柔襟懷

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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