親愛的我把17坪小空間放大了！讓窗簾成為空間的魔術師

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【攝影師：墨田工作室/窗飾配置師：謝珮芸/本文由Alison撰寫】

當代建築大師貝聿銘說：「讓光線來做設計。」說明「光線」與「空間」的巧妙結合，能為設計翻出更多新意及美感。本次 昱森室內設計 陳彥豪、翁瑄蔚 設計師 與 艾立思國際家飾 / 艾立思藝術窗飾 共同合作，討論如何選用合宜窗材，將雙面採光的優勢放至最大，並藉由皮革配件、定製壁紙及家飾軟件等細節選配，使住宅的凝鍊質氣能夠於屋主所喜愛的灰階色彩中收放自如。

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本案為僅17坪的小戶型空間，因此空間佈局更需要仔細裁劃。設計師在狹長玄關處放寬機能配置，僅於牆面貼一幅落地鏡作為出門前整理儀容使用，以保有過道的寬敞性。考量屋主經常出國，入門左側設計一座大型櫃體，並於下方留有放置各尺寸行李箱的餘裕，讓行李箱收納不再令人頭痛。而為使整體視覺輕盈化，亦將牆面鞋櫃刻意做懸浮鏤空設計，使原先較窄仄的空間凝滯感能隨著動線及光線導引，得到自在舒展的感受。

（圖）鞋櫃與客廳牆面以波浪紋曲面造型連接，成為硬質壁面的柔軟語彙。 分享 facebook

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（圖）避免輕薄黑色鐵件層架使空間過於冷硬，艾立思團隊特別定製「馬鞍皮」活動式層板套，讓剛直的線條也能換上溫潤的表情。 分享 facebook

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由於業主本身喜歡沉靜色調所帶來的安寧感，設計師為避免灰色系造成視覺壓迫，因此利用和暢的流線與溫潤的木質作為配角。電視牆採用帶雲朵狀的灰色藝術漆，避開水泥牆面的生冷質地；沙發背牆則因寬幅不足兩尺，在設計師與艾立思家配師商討過後，決定用類似梵谷作畫筆觸的漩渦狀壁紙，填上深淺不一的藍灰黑色，並以金色點綴其中，於凸顯背牆主體性同時，也能呼應整體的靜謐氛圍。

（圖）窗飾選用上，艾立思團隊希望能為空間帶出細膩的光影變化，同時挹注溫柔表情，因而採用木百葉窗結合灰色布梯帶；並因應調光機能及實際捲簾需求，做出仔細分窗，為客廳整體氛圍做出完美收官。 分享 facebook

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客廳右側為長160公分的伸縮餐桌，最長可達200公分，添足隨時可能造訪的招待賓客需求，銜上立面灰鏡，整體視感隨之拉伸，不僅有擴大空間的功用，也為光線留下更多行走的軌跡。每一盞因應屋主需求而特別裝設的漸變燈（色溫可從2700K~6500K），在大面灰鏡的映照下，皆能經由手機端智能調控，各自蘊生成豐富的空間情境。

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原先建商所附的主臥配置無法擱置兩張邊櫃，考量行走寬闊度並撇開風水禁忌後，設計師將床頭向右轉90度，使臥床兩側擁有流暢動線。至於令人在意的睡眠遮光問題，艾立思團隊選用較輕盈的灰黑緞面遮光布，使窗簾保持優雅垂墜度，同時微幅調整蛇形簾的曲度，以克服窗盒寬距不足的問題，讓遮光、隔熱與美觀效果能一體呈現。而安裝於床頭主牆上緣的微溫間接照明燈，當窗簾拉上時，光源正好映照於窗飾凹面，既有層次的美感，也維繫了臥室予人的休憩放鬆本質。

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和室為不到1坪的小空間，屋主希望能結合收納與臨時提供訪客休息的需求，因此設計師在墊高的木作櫃體上鋪上軟墊，結合L型桌面，一次滿足坐、臥及收納機能。上層九宮格軟墊亦是艾立思團隊精心客製化的結果，人造皮革面擁有易清潔好保養的特性，讓不常在家的屋主能不用煩惱積塵或是發霉問題；而中間隱藏的小型提把輕輕一拉，所有面板便能輕易揭開儲物，也是設計團隊們的一大巧思。

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次臥作為孝親房、客房使用，由於使用頻率較低，因此整體設計以整潔清爽為走向。在窗飾選用上艾立思團隊安裝容易清理，也方便調整進光量的調光捲簾，為乾淨舒適的臥室點綴出簡潔的美感。

自從現代主義建築大師密斯•凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）提出「Less is more」概念後，許多生活主張與設計理念皆前仆後繼地仿效這種簡約質感所附加的雅緻品味，而在 昱森室內設計 陳彥豪、翁瑄蔚 設計師 與 艾立思國際家飾 / 艾立思藝術窗飾 協力打造的《Gray Scale Space》17坪小宅中，我們發現小空間只要擁有合理的收納規劃，並藉由簡單合宜的窗飾導引光線，無需多餘繁雜的裝飾語彙，亦能感受單純設計中的豐潤韻味。

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