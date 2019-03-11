跨界對談：南台灣建築龍頭 竹村空間：人文情思構築城市美學

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【本文由靖雯撰寫】

OPEN團隊此次有幸來到高雄人文建築地標《若樸》，聆聽長年深耕地方、躬行人本理念的 合心開發 李正聰 副總經理，以及同樣對於高雄地區擁有深厚情感，並胸藏精闢觀察的 竹村空間 魏立彥 總監，分享如何以最質樸、真實的設計語彙，將空間的需求及情感回歸到使用者身上，讓「人文」不再只是薄弱的想像符號，進而體現出最直觀的人文之美。

（以下對話，李正聰副總經理簡稱李，魏立彥總監簡稱魏。）

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（圖）《做工ㄟ阿爸》一片中深刻描述藍領階級的父親與兒子間的親情互動。 分享 facebook

Ｑ：合心開發最近有一隻微影片《做工ㄟ阿爸》，以此探討那些願意服低做小，卻常常被人們忘卻的深刻之愛。從影片中也可看出貴公司相當關心「家」與「人」之間的關係，因此想請問李副總，您認爲從營造、建築的角度，可以如何落實您們所希望的「關懷與珍視家人」的理念？

李：合心開發自創立以來，無論是公司同仁或是合作的工班，都希望能透過面對面的關懷與工作上的實際協助，讓全體員工在這獲得「家」的歸屬感。我們十分重視人際連結，希望藉此帶動人們往好的方向發展。

因此，以「人文關懷」為出發點，拍了兩支微電影；先是《分享愛．傳遞善》，想傳達其實一個微小的動作就能去幫助，甚至改善別人的困難。

接著才有《做工ㄟ阿爸》，闡述一個傳統觀念下的父親，通常是羞於愛意的，但卻默默替兒子努力打拼，與孩子的關係也逐漸產生變化。這項理念，也促使公司內部組成「互愛關懷協會」，號召全體同仁讓關懷跨越舒適圈，傳遞到社會每個角落，帶動「善」的信念循環下去，無形中也形塑企業文化及凝聚力。

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（圖）竹村空間 設計作品《漫.生活》 分享 facebook

Ｑ：竹村空間一向關心住家內涵，且總有能讓空間緊密貼合生活的設計巧思。因此也想請魏總監與我們分享在進行室內設計或建築外觀時，應如何通盤考量得以讓業主感受內部氣韻與外觀量體一致的空間？請您談談幾個實際的案例。

魏：竹村向來採取建築及室內設計雙棲的路線，我的觀點是——人使用的是場所中「虛」的部分，任何實體都是為了界定虛體；因此，竹村特別在意「虛」的空間帶給人的影響，即便今天在操作建築設計，對室內空間的考量也會先於量體外觀。

透過一個開窗，或空間轉換時的故事性，表彰不顯於外的空間隱喻，並帶出這個地方的價值感，也就不再取決於採用造價多昂貴的建材或裝飾，使場域自然而然的顯露「氣質」與「價值」。

李：呼應總監的想法，我也認為「家」不該跟「房子」劃上等號，不是建築落成就叫做家。

曾經有朋友和我分享，他家中的百萬廚具都無人使用，那這樣就沒有家的感覺了，因為場域失去促發人們互動的功能；而廚房本來就是煮飯聚餐的場所，就像古早人說的「呷飯喔～」，用甜蜜的語言，讓空間產生溫度與親情，我想這才是「家」最大的意義。

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（圖）清水模打造的牌樓，為樸實而溫暖的量體掀開人文扉頁。 分享 facebook

（圖）《若樸》一案將藝文的美好導引進公共空間，邀請高雄在地陶藝家王昱奇，創作裝置藝術品《高枕無憂》。 分享 facebook

（圖）位於一樓的開放式書軒，以雕塑作品《築夢者》增添閱讀場景的可愛趣味，引人忘返。 分享 facebook

Ｑ：仔細研究合心開發及竹村空間的核心理念，不難發現雙方對「人文」的考察及落實皆相當細膩；如合心《若樸》建案降低公設比、竹村作品《木.暮》中的園林造景及虛實相生手法，都是一種「化繁為簡」的設計手法。因此想請教兩位對於「人文」這個詞彙的看法及解讀為何？又為何會希望將這樣的概念融於建築及設計內？

李：「謙讓」是我們一以貫之的心念，放在空間中來說，就是把建築體的基地內縮，將前庭空出、留給大眾，形成對人們更加友善的空間，而最新的建案《若樸》亦是如此。這次我們特別邀請高雄在地陶藝家量屋創作，讓建築不留於富麗外觀，而是能更具體感受到人文的獨特之處。

另外，我認為「人文」應該要變成一種企業文化，從經營者到所有同仁一起長時間累積，人文底蘊方能堅定對的方向，進而提升競爭力並彰顯企業價值。

所以，我們每個月會舉辦一次讀書會，由同仁輪流挑選書目和導讀，提升人文識讀的能力，其中有個有趣的故事——一位同事說他從來不看書，但如今也為此踏入書局，認真挑選書籍。我想這就是合心的期待，賦予公司一個好的場域，並對個人產生正面影響，感受到生活的快樂與溫度。

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（圖）竹村空間 設計作品《JONE餐酒館》 分享 facebook

魏：人文的議題有點龐大，說清楚恐怕都要寫一篇論文了呢！但扼要來說，我認為人文的核心具備的第一是「創新」，第二是「延續性」，也就是在傳統及生活習慣的基礎上，因應時代去做轉變，所以創新應該要是有脈絡的，而非為新而新。

回顧我從眷村長大的成長背景，從小看著傳統習俗怎麼影響村人的生活，所以我其實對「中國式設計」有別於多數人的心得——讓設計脫離傳統符號的束縛，表現出中華文化的內斂、氣質以至氣度；正如《園冶》一書中提及的「雖由人做，宛自天開」，說明幾乎所有空間都意在讓人感受「自然而然」。

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（圖）竹村空間 設計作品《木.暮》 分享 facebook

回頭來說《木.暮》，這是我前年經手的實品屋案例，屋主希望能改善原先採光極差的狀態，我就借用了三種園林設計的手法，分別是「分景」、「借景」跟「框景」。

首先用弱分界區分場域，接著再讓每個空間都成為其他空間的陪襯，延續寬敞的視覺感，最後再用軟件的框線造景；讓人在裡頭遊走時自然產生豐富的景觀變化，即便身處不同空間時，在視覺與聽覺上都能相互理解、產生互動。

（圖）《若樸》一案為每戶居民皆敞開寬闊的綠意露台，使生活與自然的距離更靠近。 分享 facebook

Ｑ：兩位同在高雄發展事業，對這片土地勢必有一定的情感及關懷，能否與我們談談各自在美麗港都近年所觀察到的變化？以及您們希望自身經營的公司能為在地帶來什麼不一樣的改變嗎？

魏：確實，「高雄厝」施行兩、三年以來，對在地的大樓景觀帶來可見的影響；像我們近期為類似設計案尋找參考案例時，就看得出高雄集合住宅的美感大勝其他縣市。

我認為，這便是公部門挹注給產業活水所造就的變化，讓用心的開發商能夠妥善建設土地，逐日確立在地的都市美學；隨著良好的案例增加，同時也提升公民的素養。所以說凡經手的案子我一定會多做，正是因為「看不下去」，寧願多花些時間與人力，也絕不把不滿意的空間交給客戶。

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（圖）竹村空間 設計作品《樹向陽》 分享 facebook

李：自從「高雄厝」政策推行以來，高雄市景近年確實變美了，將部分室內面積挪來規劃「景觀陽台」，除了增加綠意景觀外，也有節能減碳的效果。

而抬頭看天際線，「垂直綠化」或更為豐富的設計樣式逐漸出現，相信在環環相扣的影響下，城市美感便能隨之提升。而我們現在好不容易有這樣的友善政策、環境條件和美學苗頭，就更應該用負責任的態度來建造房子，不管是對消費者、土地或美學維護上，都以此為出發點，才可能把事情做得更好！

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生活從來不是一場接受了歡呼與掌聲，便能就此退場的舞台。在一席暢快淋漓的對談下來，深刻感受到身為社會裡的中堅人物，合心開發 李正聰 副總經理 不受大起大落的建築景氣影響，以永續經營的理念，堅持對生命中所有可能觸及的關係網絡負起責任，滿懷同理心真誠待人。

而同樣在地方執業長達十年的 竹村空間 魏立彥 總監，則持守住「人的體驗」為最高原則，真誠分享融匯貫通的「人文」見解，讓我們在在了解，美感是彰顯一件事物價值的基礎，但事物本身的價值卻不取決裝飾，而是置身其中的幸福感受！

完整內容：http://www.openworld.tv/talk/in/aid/3107

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