展開屋翼，讓日光「流」進來！

分享 facebook 【本文由靖雯撰寫】

現代主義如同一把雕刻刀，運用「線」與「面」將場景簡潔裁劃，然而同一把刀，在 九號設計 李東燦 設計總監 的手中，卻總能變化出迥異而滿是巧筆的設計風格。

此次他不減本色，發揮對於量體環境的敏銳觀察，及整合空間細節的能力；利用房屋兩側的大面積觀景台優勢，再度為日光引道，使光線透過輕隔間充分導流至個別廳室；藉此展現複合質材的細部紋理，樹立起安穩且細膩的場域敘事，令人全然忘卻外頭是樓棟如林的住商區，悠然走進宅院的明亮光景中。

（圖）設計師於入門處首先劃設紋理細膩的石材屏風，引人逐步安穩忙亂的日常心緒。 分享 facebook

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推開家門，簡約的天地壁宛如畫框，使對比強烈的玄關端景湧入眼簾——清麗台柱托起一只精緻鳥籠，其後則是如大潮湧動的石面屏風。此為設計師融匯屋主素日雅趣，特別選用古木色高腳台搭配暖棕籠網，為疏朗空間注入幾分古意，使心境在舉步之間獲得沉靜與安穩。

（圖）上方做空的電視牆，導引雙面光線交互流通。 分享 facebook

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沿著低調的平光地磚進入公領域，有別於屏風的奔放印象，設計師將場域自過度的裝飾語彙中解放出來，大塊面使用黑、白及淺棕三色。俐落劃設的齊頂收納櫃體，於中央輕巧劃開一筆，成為通透的展示層架，將充沛光線與各色藝品一併收藏，如此不留痕跡地化解櫃身的封閉視感。

迴過身，隨即來到電視矮牆後的用餐區塊，天花木帶與電視牆齊平，隱約區別出場域機能；隨著陽光自在穿梭，熨合木質空間的暖意，使家人聚餐時的濃情問候更顯溫熱，同時於理性線條勾勒下，完備含蓄而體貼機能的生活主題。

（圖）半開放式換衣間匯入充盈的光和氣流，為整裝過程打造最舒適的氛圍。 分享 facebook

跟著光的足跡走，通往私領域的廊道改以桃木色地坪，搭配多切割面的木質隔間，過渡進入私領域的舒緩氛圍。途經衣帽間，半開放場域運用上下兩端鏤空的鏡面形塑邊界，匯入充盈的光和氣流；環顧周身，純白的天花板與立面在雙面鏡映照下，展開輕盈的視覺體驗；搭載霧面板材構建的獨立更衣間，使屋主在隱密且無壓的氛圍中自適完裝。

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設計師因應住宅兩翼擁有寬敞陽台的環境條件，將之化作屋內的三面採光，透過日夕變化傳遞至家屋的每吋角落；而戶外亦藉此掛置鳥籠，成為愛寵享受涼風的新居。向外延伸的遮雨拼板呼應地坪，呈現舊木形象以銜接自然，與碎石道一同吸收日光，留予觀者盡情流連，擁抱散發日曬香氣的綠意風景。

九號設計 李東燦 設計總監 本次以簡單樸實的家居想像為主軸，緊密結合業主陶冶心靈的佳興，透過俐落的質材搭配，襯托出優雅的家宅性格。另外，更積極擷取大塊光線入室，適度裁劃後的對外窗及落地窗，宛如為生活開啟全新視角，引領屋主於敞亮中前行；並乘著興致，舉步至陽台觀景賞鳥，領略閑適日常中的靜美滋味。

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