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不用特意出國 也能住在岩洞秘境裡！

2019-03-06 15:08OPEN Design

【本文由Alison撰寫】

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歐陽脩《醉翁亭記》曾以「若夫日出而林霏開，雲歸而巖穴暝，晦明變化者，山間之朝暮也⋯⋯，山間之四時也。朝而往，暮而歸，四時之景不同，而樂亦無窮也。」記敘山野間的朝暉夕陰，與氣象萬千的大塊景色。而此次 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 依循客戶低調且喜愛簡潔大氣的風格，利用巖塊、木材的天然紋理將巖穴質氣引入住家，並微調格局動線，使空間四面皆能享受「天光雲影共徘徊」的美好時刻

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踏入大門，一眼便能望穿的公領域為我們解放視野束縛。設計師於左側規劃一長形衣帽間，提供臨時置物及更替鞋履的機能需求。由著廊道前行，餐廚區與客廳分立於左右兩方，並以簡潔的天花線板框塑20坪大的空間，收攏因空間過大而逸散的視感。

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由於客戶對於清冷調性的愛好，空間中多以黑白灰作為基質，偕以淺灰、米色家飾淡化厚重氛圍；同時嵌上可變換色溫的燈源，於簡潔的燈光配置下，賦予場域多重的調性變化。而客廳主牆亦採用米色觀音石切割拼裝，藉石材的粗糙肌理、凹凸錯落及大小不一的配置，打造一處壯觀而不顯生冷的巖層風貌。

（圖）大片的天花板中，以斜線設計讓空間多出一絲趣味變化
（圖）大片的天花板中，以斜線設計讓空間多出一絲趣味變化
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不同於一般住家常見的電視牆，屋主希望架設一組簡單的電視架及落地音響，創造俐落時尚感。因此線材收納及走線便是此區所面臨的最大考驗，「於木地板下設置長型線槽是一個簡單也便於日後保養的辦法」，簡設計師如是說。通過設計團隊的匠心獨運，我們看見一種細膩的堅持，溫柔地實踐於生活之中。

（圖）餐桌後方立面為客房暗門，設計師以燈帶連結門與牆面，將限制條件轉化為立面分割...
（圖）餐桌後方立面為客房暗門，設計師以燈帶連結門與牆面，將限制條件轉化為立面分割設計，利用獨特造型弱化門片分割帶來的視覺突兀感。
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位於廊道另一側的餐廚區域採全開放設計，讓視野能夠自由穿梭。而在一片沈靜深木紋中，一座白色中島成為寂靜氛圍中的一抹白月光，平衡了場域原先既深且重的視感；同時設計師利用水切工法，切割磁磚作為吧臺貼面，以呈現高雅透亮質感。不僅解決了大理石材易吸附雜色的缺點，亦保有石材的光澤與自然紋理；結合木紋地板與櫃體，共同聚合出天然生態的語彙及樣貌。

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書房作為公私領域轉場接口，設計師同樣以開放性手法處理，保持區域間的連貫性。由於開放性質，必然要彰顯其乾淨俐落，因此設計師將牆面與書櫃做了一氣呵成的統劃，僅以色彩噴漆區隔機能，並鑲嵌黑色鐵件，提升櫃體精緻度。

而廊道底端的牆面設計則以「畫作」的概念處理，屋主原先想用生鐵創造復古鏽紋，但考量住家清理問題，經設計師建議後改採特殊磁磚，仿造出銅鏽質地，使時空的發酵痕跡於此悄然滲出。

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進入主臥，選材上依舊維持與公領域一致的沈穩調性，唯在睡眠區稍微放大清雅比例。於米白床頭主牆掛上一幅隨意潑灑的畫作，一股隨興而不拘泥於細節的生動氣韻始輕易地瀰漫於室。

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轉折進入主臥內部，行經更衣室後便是衛浴空間，此處原先並非面朝公園綠景，設計師調整牆面與衛浴管線，讓光、風共同參與沐浴梳洗的時刻，完美營造紓壓情境。而為打造屋主所喜愛的日式飯店情境，設計師特意置放一座獨立浴缸，並鋪設檜木地板呈現其意境，遇熱水時更能散發天然香氣。取意為境，倚躺其中，暖黃燈源隨鏡面反射映照，場域情調亦隨著氤氳熱氣蒸騰，繚繞不去。

黑白灰用色是一種當代常見的簡約設計，然而我們在 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 的細膩與貼心之下，看見她對取材及配色的用心，將簡單保守的色調利用石材、木紋與鐵件，完美地將住宅氣韻結合屋主喜好及生活模式，成就一場室內設計的高水準展演。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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