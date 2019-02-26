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來吧！一起回到盛滿日光的所在

2019-02-26 12:29OPEN Design

【本文由靖雯、Fifi撰寫】

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若將房屋比喻為外衣，設計師則是裁縫工匠，將屋主的需求及喜好量身訂製；總能將住家空間妥適剪裁的 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監，此次為滿足屋主收藏藝品的喜好，在場域各處巧妙設置收納層架與隔間，靈活搭配間接光源及鏡面設計，投射於屋主珍愛的收藏中；華美而不失高雅，營造出空間的靜謐感，一圓「家即美術館」的心念，讓移步易景、動靜之間皆是不同的觀景。

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（圖）為滿足屋主收藏藝品的喜好，於起居空間設置多樣內嵌壁櫃。
（圖）為滿足屋主收藏藝品的喜好，於起居空間設置多樣內嵌壁櫃。
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推門入室，玄關的挑高設計帶動視線攀上白色花磚牆，連接至溫潤木質地天花板；一抹輕柔和諧的氣息瞬時迎面而來，舒緩了歸家後的疲憊與紛擾。並透過鏡面投射，延伸出垂直視感，引領目光落入廊道及展架；色彩繽紛的祥瑞，在一片暖黃燈源映照中，軟化了深色地坪，亦為進門後的心緒增添一絲活潑朝氣。

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（圖）依據屋頂等高線變化的天幕，形成特殊尖頂，將日光輕擁入室。
（圖）依據屋頂等高線變化的天幕，形成特殊尖頂，將日光輕擁入室。
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與玄關相連的客廳區，採用白色地坪轉化場域氛圍，伴隨柔軟沙簾引入光線，呈顯空間的純淨色調；在灰質牆面與窗邊採光的襯托下，營造出家的自然意蘊。因此在軟裝家飾的選配上，設計師特別選用顏色鮮明的沙發抱枕，以及富有童趣的裝置藝術品，為圍聚時光帶來豐富創想。

（圖）當門片閉合，手繪的巨幅山水應運而生，一舉便將生活與藝術緊密貼合。
（圖）當門片閉合，手繪的巨幅山水應運而生，一舉便將生活與藝術緊密貼合。
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沿著長廊前行，巨幅山水牆構成一幅藝術端景，設計師於此設置門片，引領進入休憩放鬆的臥室空間。素雅的手繪飾面散發悠遠意蘊，與戶外綠意遙相呼應，房內亦採用相同質調的寢具，延續牆面水墨意象，使家居由內而外散發自然情懷。

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（圖）餐廳破除呆板的四方印象，劃設暗喻家屋的窗框，將自然光傳遞至每個角落。
（圖）餐廳破除呆板的四方印象，劃設暗喻家屋的窗框，將自然光傳遞至每個角落。
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移步來到餐廳，設計師善用地理環境優勢，通過大片玻璃落地窗引入充沛採光；並在天花板及櫃體皆採實木質地呼應戶外景致，為餐敘時光注入一片自然暖意。聚會時的歡聲笑語，伴隨時序的光影變化，在創意巧思的設計下，彷彿都收進牆面的屋型窗框，匯聚成一幅溫馨的人文景致。

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拾階而上，沿途裝設的地腳燈使腳步變得輕盈；夜間行走時，亦有指引方向的實用功能。為因應屋主收納藝品的需求，設計師特別規劃置物間；簡潔的層架設計帶來通透視感，搭載適切的櫃體劃分，將珍藏品整齊排列；暖亮的燈源映照下，如精品櫃般典麗而精緻。

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善於聆聽業主需求的 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監，靈活掌握各式風格，其中最具代表性的風格即為「家」。本次運用通透設計與自然質材帶出清新氛圍，形塑輕盈明亮的居住感受；並巧妙劃分場域功能，使空間各自獨立卻又保有連結互動。每一角落皆可窺見設計師妝點家居的美意，也讓屋主一家的生活，動靜之間皆是藝術美學的豐收體驗

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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