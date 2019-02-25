剛與柔的材質之美 印記出家的情感與溫度

【本文由靖雯撰寫】

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新春甫結束，時序的更迭彷彿提醒人們該隨之成長，全新的計劃及未知挑戰排山倒海而來；然而在一切變動的物事中，「家」始終是支持人們安心成長的後盾，永遠提供熟悉的角落讓歸來的人有處可棲。

家的意義，對於各式空間的敘事熟手 NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監亦是如此，本次斂起設計手筆，採用低調且飽含細節的多種石材作為基底，支撐起簡約的天幕線條，並封以淺色木質形塑溫潤的視覺感受，流暢導引出場域中的古典弧線及自在的光影活動，為情感劃設出最大的安放空間，造就珍藏人生記憶的心靈之家。

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（圖）以木質及暖色軟件調和剛冷石材，使家居散發安穩且溫馨的感受。 分享 facebook

隨意挑個位子吧，請坐。走進客廳，柔白的皮革軟件隨即招呼，引領僵持一日的身心入懷；坐入寬大的魚尾椅，腳邊的灰彩地毯輕盈劃分出休憩氛圍，與石面矮几共同回應場所質地——雲紋地坪於公領域開展綿延，並於大塊面的中央位置劃上一筆，形成左右開道的電視矮牆，保證往來客、餐廳的動線無阻。天幕木質則扮演了緩和剛冷石材的場域角色，伴隨著陽光，暖活家人彼此體貼的細小互動。

（圖）風格強烈的造型吊燈及新穎餐桌，增添場域的現代氛圍。 分享 facebook

（圖）在中島備置餐點、宴請朋友時，也能收攬家居風光為好心情加味。 分享 facebook

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來到棲身電視牆後的用餐區，餐桌與中島分別座落兩側，確立鮮明的場域機能；而獨立於石質空間一隅的吧台，以其亮麗潔淨的桌型設計脫穎於暗色背景，亦提供簡便的煮食功能，每當好友相聚，便能於言談間就手調配輕食。相較下，圓潤輕巧的石面餐桌則敘說著一頓滿足身心的長篇，選用與客廳矮几相呼應的質材，搭配纖細的金屬支架，勾畫出簡練圖形，與多邊形吊燈上下相應，將現代家飾的設計趣味挹注其間，使餐敘時光於晶亮光澤中溫暖鋪展。

（圖）零走道設計敞開空間感，也免去雜亂的視線干擾。 分享 facebook

食罷離席，沿著廊道向兩端延伸，設計師恰好地運用客廳、電視矮牆至餐廳的場域邊緣，隱然切分出一條長型走道，免去使用異材質拼貼形塑出的不連續感，更準確安置落地鏡面，使空間感更加延續綿長。

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（圖）圓潤的天花板線條與格柵拉門形成視覺對比。 分享 facebook

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佔據廊道另一角的則是主臥室，結合圓滑的天花板飾帶，打磨出帶有古典意蘊的柔和邊緣，完成四角相稱的房型圖式；當門扇闔上，無痕連接的門片設計，更確立個人天地的絕對隱私。

此外，設計師亦於簡約中採用對稱的軟件佈局，如成雙的壁燈及矮櫃，或選擇天然色系的皮革抱枕，將古今元素完好融為一體。目光一轉，走進兩側日光交會處，鏤空的鐵件門片成為現代主題的延伸，彈性區分出臥房與浴室，使休憩、沐浴的需求於一室中獲得滿足。

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清新日光與舒適家具，是 NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 從不忘為空間準備的美好材料，本案以多層次的木石材質作為基礎，將古典概念巧妙融合於現代語彙中，並撒落大量自然光線使場域顯得精神飽滿，讓設計感十足的人性化軟件完整承接日常心緒，無論是家人每晚相聚或朋友暇時來坐，這座穿越時空的家屋都能於無形中，接住並收藏一家人不可忘卻，或已然放置於記憶深處的每一絲感情火花。

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