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等超久！5566的他終於來了 卻驚爆第五椎弓斷裂

客製你的生活！用軟裝帶領居家的大氣氛圍

2019-02-23 15:30OPEN Design

【攝影 崴米鍶攝影 鍾崴至 / 本文由靖雯撰寫】

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軟裝是每個空間的靈魂要素，而我們從家具線條中，更能洞見人們生活的樣貌，例如圓滑的懶人骨頭暗示弛放的臥躺，椅背直挺的單椅則指向肅立的身線。

因此，秉持客製化為最高原則的 Eliz Furniture艾立思國際家飾，本次與九號設計 李東燦 設計總監合作，以客戶需求為先，輔以設計師的空間構想，將輕盈色調及繽紛床品引入沉穩家居，使現代簡練的直線變得柔軟，進而強化場域的休憩氛圍，成就這處氣派而溫馨的家族招待所。

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走進起居空間，跟隨木石地坪移步至客廳，家配師選用明亮的沙發及茶几，以輕盈且不刺眼的米白平衡環境冷調，簡單的四方和正圓體亦恰巧呼應居所的現代氛圍，為空間的幾何之美添上兩筆。

傾身坐入皮革沙發，加大尺寸的軟件體裁展現出大塊氣魄，為場域蘊藏進高貴卻不覺壓迫的氣息，輕鬆乘載一家人隨性散坐；搭佐大理石茶几的細膩紋彩，於場所的深沉色澤中醒目耀人；機能方面，則改善原款式無法收納的缺點，加載客製化抽屜，滿足收儲隨手小物的需求。

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當主題確立，細節便會自然顯現，在客廳軟件定調為米白色系後，餐食區家飾亦以此概念作為延伸；加之考量屋主偏好有把手的座椅型態，以及配合設計師挑選的桌板造型，家配師最終選用黑白皮革餐椅，形塑現代與古樸線條的衝突視覺印象；讓實用機能及視覺美感優雅結合，成為每日飲食風景中的最佳良伴，讓飽餐一頓的身心皆能在此獲得依靠。

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而主臥房延續公領域的穩重氣度，使用大地色系織品取代剛冷石面，尤在床具上鋪墊淺棕絨布及棉麻感質材，完美地融入環境的視感及觸覺，將場所重心順勢轉換為柔和且無壓的睡眠體驗。此外，因應房間規格，床頭櫃裁製為較小尺寸，並選擇同色系以減輕壅塞視感；表面飾以格紋回應木質的深淺紋理，而皮革封邊及金屬握把的設計，則讓整體的低調奢華感受收束於此。

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接著依序踏入兩間特色臥房，伴隨使用者的性格各自呈現出鮮明風格——由於次臥房的主人年輕，因此床具選用帶有活力卻不失成熟的靛藍及藍紫色，飽滿而層次豐富的絨布，跳脫木質的沉厚印象，輔以觸感清爽的棉麻材質，鋪敘出運動休閒的空間感。

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另一方面，孩童房則運用桃粉和水藍對應白淨的場所色度，輕快鋪撒睡眠場域的溫柔意緒；而相鄰擺放的純棉床品，宛如慈愛的雙手，承接孩子笑鬧一日的疲憊，待晨光再來，輕聲喚醒小小身體裡潛藏的活力。

善於細膩揣摩場域風情的Eliz Furniture艾立思國際家飾，於本案謙居次要，在住家主題先決的情況下，精選合適的軟件單品，無聲融入住家風格，亦不時與之發生趣味對話；此外，更擷取每位成員的性格片羽，用心挑選專屬個人的床具及矮櫃；不僅導引出木質場景的多重裝配可能，更凝聚了這一家人的鮮明面貌，使屋宅完全順著居住者的生活肌理，自然長成最舒適的樣子。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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