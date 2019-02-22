從闊葉到高冷松枝 創造森林般的居家情境！

【本文由靖雯撰寫】

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「美是沒有道理的。」仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 展現行過二十多年設計路的通達心境，如今不再執著於風格的標籤，此次融匯過往善於營造的空間禪意，吸納清新的天然色彩及植栽進入場域，輔以躍現其間的仿生造型軟件，呈現出亞熱帶島嶼面貌豐富的自然場景，使屋室游刃於「東方禪境」與「歐式森林」之間，最終於柔情日光的撫觸下，重獲生機。

（圖）輕柔的日光撫觸空間肌理，喚醒家居故事。 分享 facebook

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推開家門，日光乘風入室輕盈吹掀眼簾，一片柔情風景在眼前展開——客廳以純白天地為基底，托起濃郁卻不張狂的色彩變化；其中，背牆與地毯形成的場域邊界，親密擁入同色系的皮革沙發及木作單椅，搭配小面積點綴的藍橘對比色和走馬雕塑，喚醒屋宅的靈動生命。

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（圖）設計師於露台營造松枝日影，讓愜意悄悄融入生活。 分享 facebook

洞開的落地窗，則轉身成為大方景框，為家居添入無盡風光，引領人赤腳踏足露台，隨日影依傍松枝，極目夕陽市景的靜謐日常。

（圖）多功能室採用色澤醇厚的木質為基底，圍塑出詩意的空間性格。 分享 facebook

（圖）穿過矮牆，恍如探入幽林，原先的鮮活氣氛瞬息改變。 分享 facebook

多功能室採用韻味穩重的深淺木質鋪敘，細膩紋理隨趁隙透入的陽光顯映，並或橫或竪地於小小所在繁衍多樣機能，可以是窗邊坐榻、工作長桌，也能是端坐品茶的矮几，甚至是提供彈性收納的層架，讓視覺盡興遊走於通透場域；而半開石屏亦兼顧獨自作業所需的隱蔽感，和即時接續外頭熱絡話尾的餘裕，預示未來將在此發生的美好故事。

（圖）廚房植入滿牆闊葉景觀，搭配造型燈飾，宛如走進熱帶。 分享 facebook

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離開幽靜的巨木深林，循著香氣的指引來到豐饒熱帶，餐廚區域橫跨牆身的闊葉景觀宛如奇異入口，鮮明擘畫了全新的空間敘事。

以樑作為客、餐廳的弱分界，天花板與烹調區延展公領域的白淨色調，搭載深沉木作飾板，帶出天幕的高低層次，對應下方相同質材的餐桌，形塑湖面映像般的空間趣味；摺紙造型的吊燈成為停棲鳥群，將光亮與自然的可愛捎來，使一家人沉浸於熱力充沛的饕食暢談。

（圖）主臥房混合石質的奢華和木質的溫潤，延伸出玫瑰與金的色彩調度，呈現舒適而雍容的私領域氛圍。 分享 facebook

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行至主臥室，交織的黃棕與玫瑰色澤開啟新篇幅，天幕圍塑出的環狀溝槽內，透過木質邊飾反射燈源，將溫潤光感鋪撒於睡眠空間，塗刷出床具的粉嫩光澤。

反觀主牆沿續公領域的石紋牆體，為場域沁入冰涼觸感，並藉由層架的高低位置，漸進規劃出一體的置物及梳化檯；靈巧的設計涵蓋不同生活機能，與寬敞更衣間一同滿足來回打點形象的私密過程，直到在亮晃晃的圓鏡中，看見最好的自己。

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（圖）兩間次臥房採用輕巧的金屬軟件，搭配各樣的線條運用，分別引領出空間的理性與可愛。 分享 facebook

來到兩間次臥房，潔淨主體依據使用者性格，分別運用散發理性的線性建構，以及明瞭可愛的折線代表；前者選用整齊排列的床頭飾板帶領目光，與疏鬆的斑馬簾塑造垂直交錯的視感，指向場域藉此構圖的設計手法；後者則減輕濃黑筆法，採粉白和明亮木質為題，勾勒出衣櫃的童趣樣式，沉澱為輕巧無壓的舒眠場所。

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「事物本身都有生命，關鍵在如何喚醒它們的靈魂。」這是世界文學巨人馬奎斯在《百年孤寂》中的體悟。

回顧初衷，「美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現。」開場那句話是如此結尾，而美就是生活，正是仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監凝鍊長年的靈光舍利；本次脫去過往束縛，以色澤層次織就多變的生活場景，喚出藏於日常的驚奇本質，更於簡潔手法中完成物件的機能配置，將年歲磨礪的慢工完美施展於這座盎然家屋。

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