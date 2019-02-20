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40年老飯店大變身！巧用灰鏡、水晶打造浪漫情境

2019-02-20 15:02OPEN Design

【本文由Alison撰寫】

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位於高雄六合夜市旁的九福飯店已有40年的歷史，為予賓客更優質服務及享受，該集團決定擴大營業規模，並聘請 皇御苑整合室內設計 Candy陳誼騏 設計總監 大刀闊斧地為其進行內外改造。一座飽受風霜刻畫的老飯店，在Candy總監大氣而溫婉的設計筆鋒之下，舊式建築工法的外觀限制得到修飾，以內藏現代奢華感的 巴洛克建築 姿態，再度獲得重生。

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推開歐式風情的巴洛克式大門，華麗的水晶吊燈垂懸於挑高大廳，多達9萬顆的剔透晶體瞬間奪去賓客的視覺焦點。而為修飾傳統建築中的巨大橫樑，設計師將灰鏡磨出斜邊，結合九福LOGO整齊拼貼於樑上；折射出光線流變意趣，更消除了大樑的突兀感。左右兩側端景分別以4支宏偉的羅馬圓柱向上延伸，中段以銀白不鏽鋼條拉出歐式半圓窗型，並於夾金絹絲玻璃內部打上暖光，襯出優雅華麗質感同時，亦托起空間的磅礴氣勢。

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進入接待場域，小型水晶瀑布接續大廳視覺，同時導引旅人動線；大小燈飾為空間劃出主從分野，並替低矮天花板造出挑高視覺，亦延長了內部氣勢。廊道牆面以如玉石般晶潤的淺色大理石材作為重點，同時交錯置入深色柱體增添穩重感。三座展示石柱擺上集團珍藏已久的古董銅雕，帶點斑駁的蜜蠟色澤提醒著人們飯店的悠久歷史，亦為整體空間帶來更古老而悠遠的風華韻致。

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越過擁有迷人歐風的前廊大廳，提供餐飲服務的公共空間以清新明亮的現代格調現身；採白色基調作為主要佈局，帶圓弧的寶藍絲絨座椅襯於其中，別有一種通透的時尚氣息。吧台後方嵌入LED燈條，圓滑流線及變色效果帶出場域的不同氛圍；白天時是清爽簡約的咖啡廳，夜色低垂時則點起絢麗燈光，以充滿小酌情境的Lounge bar現身，為來訪的貴客提供多變的場地以制宜各種需求。

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因應臥房大小及內外結構的限制，設計師給予每一間房量身訂製的規劃。緊臨電梯的臥室將小客廳外推、臥床內移，以確保良好睡眠品質；遇上樑壓床的風水禁忌，則改以田字造型的假樑破解，並利用霧面玻璃的柔焦特質，讓唯美光線為賓客賦予減壓感受。承接外部的歐洲風情，客房更多了幾分旖旎繾綣的語彙，豐富的材質、紋理變化及每一手的貼心設計，皆輾轉透出此座精品酒店的精細質感。

當韶華從光陰走過，留下的便只是一地引人遐思的歷史刻痕。走過40年歲月的雙福飯店彷彿一顆蒙灰的寶石，透過 皇御苑整合室內設計 Candy陳誼騏 設計總監 的精準觀察及細心規劃，此次重生不僅保留了原有的建築特色，更是一場 當代工藝與歷史韻味 巧遇的精彩戲碼，使空間在和諧的相融性下誘出場域的獨特魅力。

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