躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

【本文由靖雯撰寫】

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時尚大師Coco Chanel曾桀驁地說道：「我愛奢華。奢華並不代表貴重與裝飾華麗。」深諳此道，且向來力求破除風格傳統的 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師，此次將其獨特的「平衡」美學轉化爲一場大型饗宴，以醒目的藍調為場域展開意緒。

採用挑高設計開闊視野，搭配與壁面恰當融合的門板，虛化區域間的阻隔感，自然形塑公私領域機能分明卻也無聲銜接的格局劃設，提取美學範疇中的富麗之美，演繹這座節制與大氣並俱的藍染家境。

（圖）深藍鑲金的端景櫃隨即散發濃厚典雅意蘊。 分享 facebook

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登堂入室，首先進入一場絢麗的晶亮場景，地坪選用屋主喜愛的大理石材，透過藍鑽花崗岩的貝殼紋理，在燈光的折射下透出閃耀色澤；呼應暖黃燈光及古銅飾品的金碧點綴，平衡空間色溫。而精選的爵士藍端景櫃也一語點出宅邸調性，使人靜心領受手繪牆面散發的悠遠氣息。

（圖）運用軟件配置自然分際機能，由客廳到發呆區，再延伸至中西分離的用餐區域。 分享 facebook

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行至量體主軸，公領域天幕以樸實之姿映襯雲紋地坪，反觀深淺木質及藍調家具，為沉穩底蘊挹注活潑氣息。並透過開放式設計連貫客餐廳，由地毯、懸吊座椅及橫梁鏡帶同時作為分隔與銜接；而兩側對稱的主牆紋理，亦完備相異場域的一體感受，成為精緻家居的絕佳背景。

（圖）精心規劃中、西式分離的餐飲空間，便於多種形式的聚會。 分享 facebook

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來到中西式比鄰而居的用餐區，採以異材質的桌椅組合巧妙區隔機能，左側中式餐桌運用穩重方桌搭配柔軟座椅，維持莊重的用餐氣氛；相較下，樑柱鏡面閃現一種遠山臆想，吧台區的紋理細節於反射中無遺浮現——紅酒櫃後的潑墨大理石宛如山水，使人雲遊於沉靜木皮以及石材之間；而燈飾便成了月影，錯置於鏡帶光影中，具體展現吊燈結構所蘊涵的「相對平衡」巧思。

（圖）廊道串接所有私領域，透過牆面分割、材質交錯的手法，讓臥室門體虛化。 分享 facebook

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（圖）將經常使用於地坪的人字拼法施作於牆體，塑造新奇的視覺感受。 分享 facebook

主臥室依循屋主喜愛的中性元素及藍色調性，透過深色木質及漸層軟裝奠定休憩氛圍；減去舊式的低梁設計，重新規劃的天花板以簡約包梁形成中央挑高。

包覆三面個性殊異的牆身輕聲對話——由垂直格柵相連手繪漆面接續至人字拼板，於靜謐本質中盡顯壁飾的各種可能；尤以打破常規的電視牆為例，將經常使用於地面的人字拼法豎立於牆，打造另類視感。

而在大面積鋪展中，不能缺少一點晶瑩，床頭似曾相識的錯落吊燈，引人再次夢迴相聚的銘心時刻，沉陷柔軟的氤氳色澤中，步入深眠。

（圖）氣派的主浴室延續量體的沉靜主題，轉而以墨黑的複合質材表現光影層次。 分享 facebook

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穿過主臥室格柵門，一處專屬的黑白天地於焉開啟，以雲紋石材爲牆，搭配人字拼的磁磚地坪，與外部勾連起色彩及拼接的暗語。而實用機能方面，設計師為克服浴室的潮濕問題，地坪特選進口磁磚替代傳統大理石，兩側對稱的浴廁空間則隔絕水氣逸散，完成舒適沐浴的環境條件。

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隨後步入典雅的更衣室，地板特別採用手刮木板鋪排，手感起伏的地面延展至意藴沉穩的櫃體，使場域散發絲絲柔和；牽繫目光停駐中央珠寶櫃，木質鑲以金邊形塑出高貴質感，猶如掀開珍愛的寶藏盒，將滿懷記憶的飾品取出穿戴；搭載兩側半開放展示櫃，櫥窗般陳列四季衣物，每日的穿搭瑣事轉化為不凡體驗，無疑成為屋主最喜愛的所在。

透過重新定義場域，住家空間開始擁有細節，家庭性格便從此展現。 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 此次將其精練的美學意識具象為奢華鉅作，透過無微不至的質蘊調度，融會藍色的多面性格，讓家的每個角落含藏屋主品味，同時保有故事性，並在形隨機能中不減奢華，成就這處永恆的藍調經典。

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