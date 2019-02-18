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風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37OPEN Design

【本文由Fifi撰寫】

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在個人主義抬頭的世代，人們已不再滿足於單一情境的呈現，空間設計也從「特定風格」走向「個性軟裝」；此次我們特別邀請到該領域的翹楚——由里設計 傅瓊慧 設計總監 與我們分享，如何打造個性風格軟裝，並透過欣賞的角度感受事物的美好細節，從而轉化為自身的美學底蘊及創作養分。

服裝設計背景出身的傅總監，對色彩比例擁有絕佳的敏銳度，細膩的觀察力及對流行趨勢的掌握，讓她在空間氛圍的營造和材料運用上，都更能貼近人心亦別具特色。「設計是一種本能，只是你有沒有去使用它。」一席話道出總監對美感的覺知和創造力，緊接著就讓我們一同窺探軟裝與設計的多元面貌！

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（圖）由里設計住宅空間作品《裳心悅木》，運用軟裝平衡場域氛圍，兼顧男女主人的不同...
（圖）由里設計住宅空間作品《裳心悅木》，運用軟裝平衡場域氛圍，兼顧男女主人的不同喜好。
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每每欣賞由里的作品時，總不禁訝異於其細膩的設計功力，看似不同風格元素的軟裝，卻在設計師們的巧手下，成為視覺和諧卻又獨具特色的個性家居。以作品《裳心悅木》為例，業主夫婦的喜好各異，女主人偏好柔和色調，男主人則希望公領域保有大器氛圍；為解決兩人之間的意見分歧，設計團隊透過調配材質、色調、軟裝等濃淡比例，完美達到場域間的巧妙平衡；一如品牌的設計理念——「量身訂製．舒適而生」，通過設計創造更多的可能性與想像空間。

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（圖）由里設計商空美學力作《異跡埃及手作茶飲》，足見豐富異想元素與跳脫既有框架的...
（圖）由里設計商空美學力作《異跡埃及手作茶飲》，足見豐富異想元素與跳脫既有框架的軟裝應用。
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除了擁有豐富的住宅設計經驗外，由里亦經手多元的商空規劃；在去年甫出爐的作品《異跡埃及手作茶飲》中，將業主對於埃及的嚮往與喜愛融匯其中；自建築外觀到內部空間，皆能感受濃厚的異國風情，有部落客更形容，來到這裡彷彿進入電影場景般身歷其境。我們也發現，原來軟裝並不一定只侷限在具象的物件中；此次由里團隊透過馬賽克拼貼輸出的磁磚牆，意象地呈現埃及的絕代佳人娜芙蒂蒂；並將圖騰符號鑲嵌進門窗內，緩緩訴說出空間中的風格語彙。

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（圖）由里作品《緩慢的浪漫》中，運用壁紙、家飾及質材的襯搭，一圓女主人的浪漫異想...
（圖）由里作品《緩慢的浪漫》中，運用壁紙、家飾及質材的襯搭，一圓女主人的浪漫異想。
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（圖）大型商空的軟裝陳設也能擁有別樣的意境呈現，圖為ENJOY DESIGN作品...
（圖）大型商空的軟裝陳設也能擁有別樣的意境呈現，圖為ENJOY DESIGN作品《萬科17英里售樓處》。
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在欣賞過不同類型的作品後，我們也十分好奇，針對「住宅空間」及「商業空間」所需的氛圍差異，總監是如何挑選對應的軟裝配件？「我想兩者間最大的差異是在『對象、空間』上，住宅空間較屬於個人化，只要將需求及喜好納入；商業空間則需面向大眾，因此還要考量品牌定位及目標客群，在設計規劃時的方向自然也就不同。」

語畢後突然想起最近一個特別的案例，便與我們分享——這位業主十分好客，家中時常有聚會活動，因此有別一般人希望保有較多的隱私空間或休憩氛圍，他則希望將商業空間的氣息及陳設置入宅邸；這也透露出現代人對於空間的界線劃分逐漸消隱，取而代之的是資訊豐富且快速流通下的多元想像，因此設計師的美學功底亦備受考驗。

（圖）傅總監分享她赴往巴黎時尚家居設計展（Maison＆Object）所捕捉的吉...
（圖）傅總監分享她赴往巴黎時尚家居設計展（Maison＆Object）所捕捉的吉光片羽。
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要因應時代潮流快速變動的趨勢，設計者便必須擁有與時俱進且不斷更新的能力，而或許是與生俱來的美學感知與敏銳觀察力，傅總監在這方面表現的極為出色。掩藏不住的好奇心與對設計的熱情，使她定期安排行程前往各大展覽及秀場觀摩，舉凡顏色、材質、排列上的變化與新意，都化為腦中的靈感及創作能量。

以近期剛結束的巴黎時尚家居設計展（Maison＆Object）為例，在看似不起眼的展場一隅，卻成為總監入微觀察、就地取材的所在。「我們要能夠學習欣賞別人的東西，累積成內在的美學底蘊，轉化為自己的材料養分。」溫柔的話語中，能夠感受到傅總監對美好事物的喜愛與包容善解。

（圖）透過mood board的練習能激發每個人獨特的創作思考，因此也成為總監授...
（圖）透過mood board的練習能激發每個人獨特的創作思考，因此也成為總監授課時重要的一環。（圖片來源：Pinterest）
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每每從國外吸取時尚新知的傅總監，也不吝在授課平台上與大家分享從中獲得的心得與感悟，並透過mood board的拼貼激發每一個人的創意思考；相較於理論的闡述，總監更希望通過實際的操作練習，觸發學員內心的創作齒輪。

而這樣的發想，來自於過往在倫敦切爾西藝術大學進修的經驗，課堂間指導老師讓大家在明信片大小的紙張上自由創作；也是這次特別的體驗，她看見同樣的空間畫布，卻有各式各樣的視角及表現方式。

因此，傅總監也特別鼓勵年輕的設計師要勇於嘗試，敞開心胸觀察美的事物，抱持欣賞的角度接納各種可能，咀嚼消化後成為自己獨特的設計特色。

（圖片來源：Pinterest）
（圖片來源：Pinterest）
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在20多年的豐富經驗積累下，由里設計 傅瓊慧 設計總監 乘著美學的羽翼，帶領團隊在創意的「視」界裡恣意翱翔，並將這份美好意念通過作品、獎項、舞台漸漸廣佈出去。

此次透由簡而有力的訪談分享，讓我們對「風格軟裝」有了更深一層的認識與發現——樂於探索、學習欣賞、用心感受，沒有絕對的美醜好壞，而在於你是否能從中發現它的獨特及美好。

「由」形式出發，美學傳千「里」，Yuli Style的作品總能顛覆既有的想像，帶領你進入另一片充滿創意驚喜與日常溫度的生活光景。

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設計理念

我喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017　 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017　 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017　 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017　 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017　 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016　 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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