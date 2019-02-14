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一起開啟華麗旅程 墜入魔法般的幻境夢遊吧！

2019-02-14 13:39OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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在《愛麗絲夢遊仙境》裡，主人翁以“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”（實現「不可能」唯一的方法就是相信它是可能的。）探尋未知；而在 NEXT DESIGN呈境室內設計 袁世賢 設計總監 腦海中，則是讓他放開拘束的通關密語，引人前往這處驚奇華麗的場域敘事。

秉持求新求變的設計理念，總監萃取經典童話的浮誇元素，破除多數旅館既有的風格印象；改於場域中投注大把瑰麗光線，任色彩漫流地坪，搭配訂製軟件，組裝出宛如夢境碎片的魔幻場景，使旅人驚奇於繁麗細節卻不覺荒誕；而這一切蠢蠢欲動的真實想像，都將在你開啟眼前這扇門後，傾巢而出。

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（圖）迎賓大廳的地坪花磚宛如魔幻花草地，原料由設計師飛往國外親自挑選。
（圖）迎賓大廳的地坪花磚宛如魔幻花草地，原料由設計師飛往國外親自挑選。
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進入大廳，櫃檯所屬的純黑空間獨立於彩色場域，鑲嵌於背牆的品牌名稱在微光中靜靜浮現；對比全室天花板裝設明亮的巨幅鏡面，一方面開拓視覺，另外則為現實旅宿擴充魔幻感受——現實中，由設計師精選的地坪拼接絢爛花磚，對比圍繞四周的菱格方磚，暗喻紅心皇后麾下的撲克士兵正列隊迎接，又似是大型的西洋棋盤，乘載士兵棋（Pawn）座椅及放大版檯燈，使人驚奇於場域敘事之餘，不經意地踏入冒險故事的情節。

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（圖）特殊處理的霧面屏風，將虹光慢射的美麗景色永留室內。
（圖）特殊處理的霧面屏風，將虹光慢射的美麗景色永留室內。
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從入口的花卉單椅起身，前衛花布與古典椅背共構的衝突語彙深刻腦海；來到巨大屏風的跟前，場域機能隨之確立，界定人潮往來的迎賓大廳，以及小酌聚會的酒吧空間。由玻璃及鏡面分割設計的屏風，部分區塊鑲嵌糊化的玻璃，精巧折射一抹迷幻虹光，使原先乘著飛毯的想像猶如攀登雲端，能夠俯覽設計師親手擷取的不滅光影。

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（圖）色彩變換的螢光長桌為酒吧空間形塑迷幻感。
（圖）色彩變換的螢光長桌為酒吧空間形塑迷幻感。
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繞過屏風，來到紗簾漫舞的酒吧區域，吧檯內嵌的LED燈散發螢光，在藍紫與青綠色光芒之間悄然幻變；天空垂下的流蘇吊燈，添入如夢似幻的紅銅色澤，為小酌時刻挹注奇特光采。

造型椅凳及古典單椅分列兩側，如童話中的瘋狂下午茶（A Mad Tea Party）的情境，等待賓客入座，不過這次將以酒代茶，使人沉醉於紛繁且炫目的幻境語彙。

（圖）將旅館主題植入每間客房，此處以愛心地毯、菱格壁磚是不是讓你想起紅心皇后和她...
（圖）將旅館主題植入每間客房，此處以愛心地毯、菱格壁磚是不是讓你想起紅心皇后和她的士兵呢？
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旅途總要有個落腳處，客房回歸平靜的黑白灰三色，並運用墨色布簾區分出盥洗與睡眠區域，當帷幕收束，透由玻璃隔間而來的自然光灑亮房間，映照與大廳呼應的黑白菱紋；訂製的鮮豔地毯則似終於露面的紅心皇后，熱情款待旅客入房。設計師將如是巧思置於各間客房，為旅人豎立夢中冒險的引路指標。

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對於不受風格拘束的NEXT DESIGN呈境室內設計 袁世賢 設計總監 ，無論是大氣中帶著沉穩又或華麗且瘋狂的場景，都能在他的手中一一實現。本次規劃出完整的幻境故事，使真實旅宿結合朗朗上口的童話之餘，化用自身的夢境想像，復甦場所該有的冒險活力，亦為人們揭示旅行的目的——驚喜永遠在下個轉角等著你。

那麼，你現在準備好滑入兔子洞了嗎？

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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