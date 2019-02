一起開啟華麗旅程 墜入魔法般的幻境夢遊吧!

【本文由靖雯撰寫】

在《愛麗絲夢遊仙境》裡,主人翁以“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”(實現「不可能」唯一的方法就是相信它是可能的。)探尋未知;而在 NEXT DESIGN呈境室內設計 袁世賢 設計總監 腦海中,則是讓他放開拘束的通關密語,引人前往這處驚奇華麗的場域敘事。

秉持求新求變的設計理念,總監萃取經典童話的浮誇元素,破除多數旅館既有的風格印象;改於場域中投注大把瑰麗光線,任色彩漫流地坪,搭配訂製軟件,組裝出宛如夢境碎片的魔幻場景,使旅人驚奇於繁麗細節卻不覺荒誕;而這一切蠢蠢欲動的真實想像,都將在你開啟眼前這扇門後,傾巢而出。

(圖)迎賓大廳的地坪花磚宛如魔幻花草地,原料由設計師飛往國外親自挑選。 分享 facebook

進入大廳,櫃檯所屬的純黑空間獨立於彩色場域,鑲嵌於背牆的品牌名稱在微光中靜靜浮現;對比全室天花板裝設明亮的巨幅鏡面,一方面開拓視覺,另外則為現實旅宿擴充魔幻感受——現實中,由設計師精選的地坪拼接絢爛花磚,對比圍繞四周的菱格方磚,暗喻紅心皇后麾下的撲克士兵正列隊迎接,又似是大型的西洋棋盤,乘載士兵棋(Pawn)座椅及放大版檯燈,使人驚奇於場域敘事之餘,不經意地踏入冒險故事的情節。

(圖)特殊處理的霧面屏風,將虹光慢射的美麗景色永留室內。 分享 facebook

從入口的花卉單椅起身,前衛花布與古典椅背共構的衝突語彙深刻腦海;來到巨大屏風的跟前,場域機能隨之確立,界定人潮往來的迎賓大廳,以及小酌聚會的酒吧空間。由玻璃及鏡面分割設計的屏風,部分區塊鑲嵌糊化的玻璃,精巧折射一抹迷幻虹光,使原先乘著飛毯的想像猶如攀登雲端,能夠俯覽設計師親手擷取的不滅光影。

(圖)色彩變換的螢光長桌為酒吧空間形塑迷幻感。 分享 facebook

繞過屏風,來到紗簾漫舞的酒吧區域,吧檯內嵌的LED燈散發螢光,在藍紫與青綠色光芒之間悄然幻變;天空垂下的流蘇吊燈,添入如夢似幻的紅銅色澤,為小酌時刻挹注奇特光采。

造型椅凳及古典單椅分列兩側,如童話中的瘋狂下午茶(A Mad Tea Party)的情境,等待賓客入座,不過這次將以酒代茶,使人沉醉於紛繁且炫目的幻境語彙。

(圖)將旅館主題植入每間客房,此處以愛心地毯、菱格壁磚是不是讓你想起紅心皇后和她的士兵呢? 分享 facebook

旅途總要有個落腳處,客房回歸平靜的黑白灰三色,並運用墨色布簾區分出盥洗與睡眠區域,當帷幕收束,透由玻璃隔間而來的自然光灑亮房間,映照與大廳呼應的黑白菱紋;訂製的鮮豔地毯則似終於露面的紅心皇后,熱情款待旅客入房。設計師將如是巧思置於各間客房,為旅人豎立夢中冒險的引路指標。

對於不受風格拘束的NEXT DESIGN呈境室內設計 袁世賢 設計總監 ,無論是大氣中帶著沉穩又或華麗且瘋狂的場景,都能在他的手中一一實現。本次規劃出完整的幻境故事,使真實旅宿結合朗朗上口的童話之餘,化用自身的夢境想像,復甦場所該有的冒險活力,亦為人們揭示旅行的目的——驚喜永遠在下個轉角等著你。

那麼,你現在準備好滑入兔子洞了嗎?

