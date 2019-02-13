私藏天光剪影 讓設計師許你一個雲頂的家

【本文由曾亮晶撰寫，Alison協助整理】

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本案為為兩戶打通的高樓層住家，縱深28米長，四面臨窗，有清風、晨曦、日落與雲彩作陪，無界象國際設計 張顥瀚 設計總監與其團隊利用自然景致帶進室內的瑰麗視野，以「在雲裡的家」作為發想；摘取自然跡象的線條與律動，予以輕柔化，將一個三代同堂八口之家的空間需求，密綴整合，轉化物象於空間質氣，直探住家純粹自然的內裡。

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拉長四米半的玄關，左右嵌入隱藏式鞋櫃，主端景牆是拼貼的粗糙天然石皮，搭襯灰色板岩的地板材，予人天然而不矯作的坦然感受。義大利imperfetto石頭造型座椅蹲踞於前，展示櫃與天花佐以明燈暗影，於空間中相互沉潛低語；然轉至客餐廳，通明光感藉大面開窗之勢撲來，宛若桃花源記中由狹入寬的豁朗心境，此一對比暗伏手法亦裸裎於質材運用上。

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自然光成為視覺的嚮導，亦牽引我們的行進路線。方移步入室，天花板的微伏曲線便掠去訪客心神，僅賸下日光與波紋纏繞的影跡在空間中緩緩推移；特別選用的白色板材，亦使長達13米的長幅天花板，看上去更為輕盈、柔和。為平衡綻放如雲的場景漂浮感，設計師在兩側以黑灰紋路的大理石牆收束逸散氛圍，將水平視點重新聚焦回垂直立面，再次刷新賓客的心境與感受。

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客廳主牆如蒙德里安之畫，以非對等比例分割拼裝；其沉積紋路亦隨置放角度隨意流淌，如蘸上墨跡的宣紙隨時序推衍，逐漸渲染出住家獨有的意境。對應臨窗的石牆柱列，大開窗門間歇序列，與席地展延的黑灰石地板，需互以扶持、薄厚交替，才得以為住所凝鍊出主調安靜但變化度不沉寂的氛圍。

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光影、流紋，自四面八方展開，浮游的線條拉至端點兩側，端景之一的書房牆面，承接了天花線條後，發展出直降至底的安排。書房前端安置一純白鐵件書架，其縱橫切割，依著美好比例行進，以伺光影傾注於此。端景，作為家中視覺停駐之點，亦是引渡至其他介面的轉緩，例如進入視聽室的線性暗門，亦以白色作為牆面延續，使視覺不生斷裂之感外，更供紋路變化的不同興味。

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另一側餐廳牆面依循天花板線條分割，或隆起或陷入，牆與門在韻律起伏中相互掩映，以燈帶為界由實轉虛，為跨入私領域留下轉圜的餘地。離了餐桌，橫過起伏雲海，輕食吧台以一小型汀州姿態乍現，後方人造石檯面的人為素凈感與大理石微瑕的灰白質地替空間樹起包容典範；透過質材的不斷轉換，一種帶序列層次的美感昭然若揭，在比例精準地拿捏之下，一室有敞開、幽謐與轉折的多重變奏。空間得以串聯，不再被分割成一個個獨立而無關的區塊；由徐行於室的過程中，逐漸感知居室空間內點線面的鏈結關係。

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綜觀私人臥室，每間各有調性地形制其中，依著光線做床位的配置；主臥大片木色垂臨，暖調繾綣，間接光源點綴其中；在刻花造型的床頭板與天花夾縫，以及垂吊燈處等，各潛伏溫色微光，為疲憊毛躁的心靈供給源源不斷的暖意。

透過雲海意象作為發想，無界象國際設計 張顥瀚 設計總監與其團隊 更將此景抽絲剝繭，移花接木地植入居家空間；隨高低結構樑微幅斜切或壟高的曲線，經朝夕光影撥弄，流暢線條使人有了移步換景的豐沛感受；而從客廳、餐廳拉至書房的空間跨距，是足夠寬裕活動的尺度，也是視覺感與空間感合而為一的呈現。我們在此行雲般的暢流空間中，體會到快慢動靜、節奏自明的生活序曲。

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