微光漫漫清透好宅 讓大地色彩為生活調味！

【本文由靖雯撰寫】

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「家」是生活的支柱，當人們需要依靠、喘息或好好放鬆時第一個會想到的地方。一心打造理想歸屬的 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監，經過與業主溝通調整，決定以清新的北歐風格為基底，調和進懷舊元素，並由流暢動線串連內部風景；而配合主樑高度規劃的「傾斜天花板」，保持室內的開闊視野，並開啟量體中的「斜向」巧思；為從事醫職的屋主卸除高壓的工作情緒，讓一家人能在這座舒壓美宅中相互守望，將美滿顯影於室。

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推開家門，純樸的復古花磚承接醫師袍上的灰塵，溫暖質感使心緒逐漸舒緩；搭配塗刷藍白色彩的天與壁，宛如將戶外的晴空花園濃縮於此，讓鮮活色度充溢眼中。另外，設計師特別加大玄關區域，搭載與天花板相連的純色收納櫃，確保足夠儲物空間；每天回家後，讓隨侍在旁的換鞋凳支撐疲憊身軀，再由潔白櫃體收納染塵的外衣，完備體貼每個微小需求的機能設計。

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依循玄關動線步入客廳，以客廳和書房間的主樑為起點，打造斜向的天花板橫跨天頂，挑高走勢弱化原有的壓迫感。而環顧起居室，大地色系四面八方延展開來；由低彩度的灰白板材鋪敘的電視牆，塑造清爽質地的同時，會發現立面切割呼應天幕斜向攀升的線條，引人為這巧妙筆畫輕輕莞爾。斜角顯露的文化石呼應經典的拉扣沙發，復古元素為家居注入人文脈動，保留令身心暖熱的時光餘溫。

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（圖）書房與餐廳天花板採用斜向拼接，製造對稱趣味。 分享 facebook

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沙發後方的敞亮空間則是家的思考核心，天地延續斜向意趣，天花板採取木質搭配灰鏡接續拼接，形塑出分明線條，地板則稍做變化，使用人字貼法暗示領域區隔，劃分出獨立的場域氛圍。當拉門收合，門上框線完美對齊開放式書櫃的縱橫架構；牆面層架也把握透視原則，採取極薄且耐重的鐵件做為展示檯面，設計師極力收折各式軟件可能造成的交錯線條，使屋主置身其中，思緒也隨之清晰不紊。

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（圖）壁櫃搭配內嵌燈源，為用餐增添溫馨氛圍。 分享 facebook

（圖）以玻璃帷幕分隔的烹調區，運用個性的玫瑰金配白敞開視線，提供屋主優雅的煮食體驗。 分享 facebook

行至位於家居中心的餐食區域，量體的純淨意象在白色基底中得到延展；因應與書房映襯的天頂設計，設計師精密計算吊燈間距，塑造均衡的視覺圖像。搭載輕巧裁製的雙面櫃區分場域，一面作為掛衣置鞋的玄關櫃，另一面供作收納餐具物件，節省櫃體空間也保證儲物機能；溫潤包藏每個微小什物的木櫃猶如寶藏箱，溢散出生活本身的微光，挹注軟化氛圍的場域敘事，回歸繫心牽絆的飲食日常。

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來到一日的終點，臥室以穩重暖棕做為主調，以沉靜色域奠定絕佳的睡眠品質；除卻屋主的安眠需求，設計師考量孩童需要近身照顧，特意加大主臥室的尺度，擴增臨窗一側的空間以便放置嬰兒床；即使未來孩子長大，也能改放兩張單椅對坐，轉而成為專屬屋主兩人的沐光窗台。深入臥室夾層，單獨隔出的小巧領域以收納為主，劃設面陽的閱讀桌椅以及鏡面滑門，形成藏物、閱讀、換裝三用的彈性場域。

（圖）特殊的蜂巢型壁磚為純白立面添加可愛想像。 分享 facebook

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白意蔓延至主浴室轉化為蜂巢型壁磚，於灰階地坪散發的安穩底蘊中，承接起居空間潔淨無壓的意涵。浴廁分離的設計不僅滿足一家四口各自的使用時機，更是設計師將美感融匯於實際考量的完整體現。繼而行至孩童浴室，地坪選用易於保養且不顯幼稚的方格磚；寬敞隔間內剔除不必要的稜角與雜飾，亦為替幼兒洗浴的屋主做足準備。

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越簡約的設計往往得經過越精密的計算，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 總監 深諳家的本質，透過與業主深入溝通，結合出在北歐極簡中，帶有個性和溫度的放鬆空間；因此以「白」為基底揮灑大地色系，並發揮特有的溫潤視角，依隨樑柱高低延展空間，塑造專屬的屋宇樣貌；完成這間刻畫時序的微光好宅，為一家四口紀錄下令人眷戀的生活寫真。

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