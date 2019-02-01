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匠心巧思再現風采！一場絕美家居盛宴由此開展

2019-02-01 12:06OPEN Design

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近日，業界一則重磅消息發布，2018-2019「地產設計大獎．中國」入圍榜單隆重揭曉，共計323家設計機構1117份優秀作品申報提交；經眾多知名地產商及國內外一流建築事務所組成的專業評審團嚴苛審核後，來自台灣的 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師，以作品《住換心移》中具高度審美創意及人文風采的設計實力獲得眾多關注，一舉入圍被房地產行業認為最難獲得的獎項，再度為品牌掙得「設計風向標」之席位！

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入圍作品：《住換心移》

（圖）打破以往既定印象的窗景設計，為城市景觀植下新的風景。
（圖）打破以往既定印象的窗景設計，為城市景觀植下新的風景。
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在室內設計領域發展已臻至成熟的由里設計，於建築外觀規劃上亦不遑多讓，豐富的美學創意從細節中便能探知一二。因應台灣的高密度人口現象，建築物間的棟距較為狹密；為保有居住者的空間隱私，設計師摒除舊有印象，將房屋正面採以封閉設計，僅劃設兩扇長窗及鐵件樹景，框構成意象的特殊窗景。溫潤的質材，簡潔的線條，寥寥幾筆卻意蘊深長；城市改造的起始點，從小小的建物風景，萌生發芽。

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（圖）兼具機能實用與視覺美觀的設計巧思，在室內空間的劃設上展露無遺。
（圖）兼具機能實用與視覺美觀的設計巧思，在室內空間的劃設上展露無遺。
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有別於外部較為封閉的設計，內部運用大面開窗增添空間中的通透感；位在一樓的夾層採樓中樓規劃，以兼具美觀及氣候考量的木紋磁磚，結合各式鮮明色彩的軟裝家飾，形塑出繽紛綻放的視覺意象。喜於跳脫既定印象並為屋主量身打造的由里設計團隊，於階梯、窗景、壁面的劃設上，皆能感受到其細膩而獨具創意的美學巧思；移步易景，都是不同的視覺風景及心神感受，一場絕美的家居盛宴由此開展。

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（圖）手感物件與創意美學為家屋增添溫暖質韻。
（圖）手感物件與創意美學為家屋增添溫暖質韻。
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移步至休憩區，心緒也隨著場域氛圍的變換沈靜下來；著重在空間中創造不同變化的由里設計，在客廳牆面上透過手繪羽翼圖面及不規則排列的時鐘，企圖打破固化的場域印象，為居家情境挹注美學創想。餐廳上的吊燈亦是一筆巧思，設計師以手工乾燥樹枝嵌入透亮水晶，手工製成一盞渾然天成的造型吊燈。廚房中島更捨棄傳統常見的方形結構，特地使用電腦３Ｄ圖模擬，變化為由三角面構成的特殊外觀。從每一處的細節肌理，不難發現由里團隊深具潛力及美學想像的設計發想，也在在證明其匠心卓絕的實力表現。

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（圖）在象徵個性品味的臥室空間，設計師以鮮明元素及豐富創想圍塑專屬氛圍。
（圖）在象徵個性品味的臥室空間，設計師以鮮明元素及豐富創想圍塑專屬氛圍。
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在強調個性化的私領域中，設計師分別依循屋主喜好與建物條件量身打造，拼構出專屬的場域風格。女主人的寢室以古典浪漫為基底，在素雅色調下透過風格家飾鋪墊濃厚異國氛圍，並利用圖騰線板修飾空調出風口；天花板的鏡面設計不僅延伸了空間視角，同時也帶來夢境般的虛實效果，細微之處足見由里設計的精巧構思。另一間帶有美式工業質感及現代簡約線條的臥室閣樓處，活用建築結構上預留的區域作為收納空間使用，可彈性移動的櫃體設計，兼顧創意美感與便實用利性；天頂上由鐵件構成的軌道燈，為空間製造出更多的變化性，與裝飾性圖案的窗簾搭襯出一方展演舞台。

2018-2019「地產設計大獎．中國」在如火如荼的競爭選拔中告一段落，初步入選的榜單也隨之公告；屢屢展現多元創意巧思的 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師，此次亦捎來好消息，以作品《住換心移》中細膩的美學筆觸，在一千多件優秀作品中佔得席次，接續角逐最終大獎；就讓我們引頸期盼，再次見證由里設計揮灑出的絕美篇章擄獲眾心！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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