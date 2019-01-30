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2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32OPEN Design

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接近過年時節，喜訊也接踵而至，中國首個地產行業獎項——「地產設計大獎．中國」在日前發佈入選決賽榜單；其開創以地產角度評選代表行業未來指標的優秀項目，更被業界公認為「房地產行業最難獲得」的獎項之一，因而廣受國際海內外設計者的高度關注並爭相角逐賽事殊榮；本屆共計收到來自全球各地1117份優秀設計作品申報提交，經過高質量評委陣容極其嚴苛的審核後，擅長於實用機能與工藝美學間取得平衡的 設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷，在作品《金迷風尚》中，展現跳脫既定印象創造空間新穎感受的獨特思考，深深打動評審團，因而成功贏得躋身總決賽的難得資格！

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入圍作品：《金迷風尚》

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為打造恢弘氣韻的居家氛圍，本案全室運用鍍鈦金屬，以不同長寬比例的線條勾勒細部框邊，搭配不同燈飾的點綴，營造場域獨有的品味質感。低調奢華的風格情境，講求的是內斂的風華韻致，而非張揚的華麗或俗氣的酒醉金迷；因此設計師透過工藝的內在呈現，提升空間情調氛圍，描繪出豐富神采同時建構出屋主希冀的圍聚天地。在其擅長的設計手法下，融合「現代時尚」與「低調奢華」語彙，揭開一場低調奢而華的美學饗宴。

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進入主臥，看似平實的主牆中，卻挹注了精湛工藝的細節展現；透過茶鏡、繃布與木皮等異材質的搭配，砌出立面上的層次堆疊之美，並以現代時尚與簡約調性為題的次臥主牆，予人樸質舒適的感受。設計師在私領域中捨去繁複的線條元素，透過床頭平台的設計與燈光表現，一圓高端生活的品味質感。

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歷時五年，「地產設計大獎」已然成長為中國極具影響力及號召力的設計大獎，今年依舊維持高度水平，推出專業評委陣容、嚴謹評選流程及公開評選模式，企求在周密的規劃及審核下，遴選出設計業界的最佳標的！擁有設計高質量並力求突破的 DJ PLUS Design 舒杰室內裝修設計有限公司 Debby Chen陳琬婷 設計總監，憑藉作品《金迷風尚》中，絕佳的藝術層次美感及細膩質感，形塑出華麗貴氣與優雅兼具的風尚品味，大大地征服評審胃口，進而順利前行最終決選舞台，我們也拭目以待後續更加令人驚豔的設計出演！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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