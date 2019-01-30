2018-2019地產設計大獎 中國 九號設計創新科技刷新設計體驗！

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由建築及地產學者攜手舉辦的「2018-2019地產設計大獎．中國」，創辦至今短短五年，早已成為風靡中國設計界的盛典，即使素有「最難獲得的大獎」之稱，在高漲的聲望推波下，今年報名數量仍上看1117件。近年橫掃國際知名獎項的 九號設計 李東燦 設計總監，本次協榮獲國內外數十項大賽肯定的經驗，倚著大將實力再度進軍決賽；作品《櫥窗裡的房子》刷新評審對於展售樓的既定印象，將先進科技完美結合曲型木件，樹立極度吸睛的居所標的；不僅將豐厚的建築哲思融入設計，更消融居住場域與精品酒店的界線，向設計界預示未來家居的嶄新樣貌！

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入圍作品：《櫥窗裡的房子》

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作為一棟售樓處和樣板房，「如何造成話題」是李總監不停追索的問題，為了在一整排舊式公寓的街景中，創造出奇的視覺畫面和衝突感；因此在新舊之間以精品櫥窗為概念，使人一目瞭然精細呈現的公寓模型，有如質感精品般陳列，諭示未來即將出現的絕美樓房。量體內部則藉由數位化運算建模，空間與展售道具全數運用木作夾板鋪設；以一致的質材及工法高度整合出主題性，重現石器時代山居的洞穴場景。隨著步伐前進，環境綿延不斷的強烈律動感，宛如3D動態圖還原木質的生命，使每次的視角變換都是驚喜，激發潛藏人心的好奇因子。

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樣板房的櫥窗中，以各式各樣生活物件展示，乍看之下宛如名牌精品銷售店面；漆白物件中央擺放紅色行李箱，暗喻出售的房屋已裝修完成，未來屋主只需拎著行李箱即可入住；藉由裝置意象強化銷售策略，凝聚視覺焦點。而到了夜晚，貼上科技智能膜的玻璃櫥窗會自動霧化，投影岀資訊或是賽事直播；同樣的技術也被運用在屋內，燦爛美麗的都市夜景，將未來入住後的景色具體呈現，成功創造驚奇度及話題性。

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「地產設計大獎．中國」邁入第五屆，以推動最高品味的空間與建築設計為宗旨，嚴格把關獲獎作品的每個細節，不過即便受封「最難獲得的大獎」名號，仍吸引無數滿懷熱情的秀異設計者參賽。而有「空間說書人」之稱的 九號設計 李東燦 設計總監 亦不怯步，以創新之作《櫥窗裡的房子》突破重圍，在產學界專業評審毫無保留的檢視下順利過關。作品經由數位化運算，將木質原始的稜角展現為自在弧線，搭配兩個櫥窗店面以及智能膜設計，結合科技讓單一櫥窗具有雙重風景，為習慣的都市街景注入意想不到的驚喜；因此本次獲得認同絕非溢美。接下來，就讓我們一同準備好掌聲，為即將於4月公布的最終獲獎結果獻上最大讚美！

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