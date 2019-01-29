2018-2019地產設計大獎 中國 仝育設計自然筆韻再綻芳華！

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由地建師｜DJSER.com所發起的「地產設計大獎．中國」，歷經5年的積累與發展，已然成為中國地產行業深具影響力及號召力的設計大獎，今年參賽數量亦創歷年來新高！屢屢在海內外賽獎項殿堂上皆能見其足跡的 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，此次亦通過渾然藝韻的設計筆觸，在作品《典藏優雅》中揮灑出一片恬淡墨色景象，最終從1117位優秀設計者的激烈競爭中突圍而出，獲得躋進下一站的入場券！

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入圍作品：《典藏優雅》

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作為入門第一印象的客廳場域，設計師利用切齊手法將櫃體隱入厚實牆面，並去除遮蔽視野的稜角線條，還給空間純粹而平整的通透視感，呈現純淨質樸的住宅意象。低彩度的配置替空間挹注一股沉穩內斂氛圍，使歸家的人們得以靜下心來，擁抱寧靜舒適的溫柔語彙。通過大理石紋理和墨色地毯的相互對話，蒸騰出一種低調而富自然氣息的涵養深蘊。

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主臥低調而大氣的場域氛圍，令人步入其中便驚嘆不已！背牆至天花的一體設計，透過淺色繃布與燈帶延伸，聚焦並放大臥床在空間中的主體性，賦予一氣呵成的舒適感受。兩側宛若潑墨山水的烤漆玻璃飾板，結合現代工藝與傳統東方審美，將設計師骨子裡藝術與文化的沉澱力量呈現出來。而更衣室的門片則延續臥房壁面，一股綿長而深遠的自然氣韻油然而生；溫潤細緻的木質基調、天花板上的枝形吊燈，到內外呼應的墨色玻璃烤漆，皆在在綻放關於生態的優雅與柔媚。

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2018-2019「地產設計大獎．中國」歷時四個月的嚴苛甄選過程，於日前大張旗鼓的公布入圍名單，亦引發業界高度的關注與討論。其中落實美學精髓並闡釋空間留白境語的 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，在作品《典藏優雅》中運用天然而不經雕琢的設計筆觸，使觀者對居家情境有了更深層的感受與想像，因而迅速攫取眾心，博得一番美譽；遂以從容優雅的姿態，成功挺進下一城，繼續為品牌發展開闢亮麗前景！

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