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2018-2019地產設計大賽 中國 張顥瀚深厚藝術底蘊直抵眾心！

2019-01-29 11:48OPEN Design

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以「聚行業精英、鑑設計之美」為宗旨的地產設計大獎．中國，將拔擢足以引領地產風潮的設計項目視為己任，憑藉高質量的評審陣容、嚴謹公開的甄選流程，及嚴苛的獲獎機制，迅速成為中國業內具有巨大影響力和強大號召力的設計獎項！在各家雲集的海量作品中，無界象國際設計 張顥瀚 執行總監以作品《行雲琉光》中蜿蜒曲伏的穹頂流線創造浮雲蹁躚的意象，並從對比有致的質材中取出空間的細緻表情，搏得在座評審一致讚頌，成功躋進初審的狹窄門縫，和其他設計翹楚們一同角逐最終大獎！

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入圍作品：《行雲琉光》

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自然光成為視覺的嚮導，亦牽引我們的行進路線。方移步入室，天花板的微伏曲線便掠去訪客心神，僅賸下日光與波紋纏繞的影跡在空間中緩緩推移；特別選用的白色板材，亦使長達13米的長幅天花板，看上去更為輕盈、柔和。為平衡綻放如雲的場景漂浮感，設計師在兩側以黑灰紋路的大理石牆收束逸散氛圍，將水平視點重新聚焦回垂直立面，再次刷新賓客的心境與感受。

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客廳主牆如蒙德里安之畫，以非對等比例分割拼裝；其沉積紋路亦隨置放角度隨意流淌，如蘸上墨跡的宣紙隨時序推衍，逐漸渲染出住家獨有的意境。對應臨窗的石牆柱列，大開窗門間歇序列，與席地展延的黑灰石地板，需互以扶持、薄厚交替，才得以為住所凝鍊出主調安靜但變化度不沉寂的氛圍。

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透過雲海意象作為發想，無界象國際設計 張顥瀚 執行總監 將此景抽絲剝繭，移花接木地植入居家空間；隨高低結構樑的微幅斜切及壟高曲線，經朝夕光影撥弄，流暢線條使人沈浸在移步換景的豐沛感受。我們在此行雲般的暢流空間中，體會到快慢動靜、節奏自明的生活序曲。而這樣的藝術底蘊亦直抵「中國地產設計大獎」諸位評審心底，在為其烙下無數牽引心神的忘憂風景後，成功取得通往最終大獎的門票！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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