海爾智慧家庭杯鄭州站 張顥瀚設計之心令全場傾倒！

【本文由靖雯撰寫】

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設計不只是為生活帶來美感，更是於行走坐臥中創造便利；中國家電產業巨頭之一的海爾集團聽見家居智慧化的呼求，因此除了持續研發相關的機能設計，更舉辦全國性賽事——「海爾智慧家庭杯」，廣發英雄帖邀集全國設計師，共同激盪出滿足人性需求的絕佳設計。隨著賽事愈加激烈，本月24日鄭州分區冠軍名單揭曉，主辦方特地邀請 無界象國際設計 張顥瀚 執行總監 擔任頒獎嘉賓，並於典禮會場以自身的豐厚經驗為題，說明參與「美好關係蒲公英書席計畫」的過程中，如何將設計結合文化，展現以人文思考的多元面向；另外，更曝光最新力作《行雲琉光》，賦予剛出爐的獲獎設計師一場極具啟發性的真情分享！

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長期深耕台灣設計產業的張總監，近年來不只攬獲國內外各項大獎，更是兩岸四地賽事不可獲缺的夢幻評審人選。本次從近兩年擔綱台灣室內設計週要角的經驗出發，透析自2017年出任論壇執行長，至隔年一肩背負起總召重任的觀察。以2018年的年度概念「綻放」為引子，深入介紹多元的論壇主題，例如在「設計智人的跨域綻放」中，邀請重量級設計師黑崎輝男、邱德光等人，共同譜出跨域合作的藍圖；又如以「此岸。彼岸」為講題，精選兩岸年輕設計師，暢談各具風格的設計觀。總監生動的回顧，不僅帶領在座嘉賓神遊一遭著名盛事，亦接續說明「跨域」的實際案例。

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2018年溫暖的初夏，「美好關係蒲公英書席計畫」的北投據點正式開張！為回應活動推廣紙本閱讀的宗旨，無界象設計團隊將「閱讀」、「經神糧食」、「食物」和「小籠包」連結，發展成造型別緻的座位及書本區，讓人們打開蒸籠不只看到飽滿的小籠包模型，同時能翻閱提升精神的多元讀物。細分為三種高度的蒸籠，則提供不同年齡的愛書人分區交換書本，為閱讀留下令人回味的愉快互動。透過可愛的巧思，張總監和團隊提取閱覽的趣味和美好，進而透徹演繹「設計」與「生活」的密切關係。

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隨著演講進行到重頭戲，張總監歸返空間的設計本色——簡述自身成長經歷後，無私分享最新鉅作《行雲琉光》的發想和場域細節。奠基於「在雲裡的家」如此單純的創作概念，總監將天然景致導引入室，擴展家屋的自在線條和律動，探問居住最舒適的視覺可能。並運用解析作品的形式，就地演練何謂高度整合作品，成熟的匠心手筆在眾人眼前自然融匯一體，成就無須多言的量體美學。

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「中國海爾智慧家庭杯」秉持著藉由設計提升生活的宗旨，大舉於各地舉辦賽事、演講；今年邀請 無界象國際設計 張顥瀚 執行總監 擔任鄭州站冠軍賽的頒獎嘉賓，給予獲獎者最即時的鼓勵。總監由設計的周邊活動開始講起，漸進至設計行為的核心，濃縮長年深入本領域的豐富心得，化為這場言簡意賅的精彩演說。相信每位從他手中接下獎座的設計師，都能懷抱一顆溫柔的設計之心，繼續邁向各自的下一哩路！

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