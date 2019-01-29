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2019中國設計菁英之旅 簡兆芝精闢觀點破除窠臼！

2019-01-29 09:15OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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由知名媒體「設計家傳媒」舉辦的「人文．美學．創意設計之旅」，定期集結中國優秀設計師，前往海內外參訪名家設計，並交流最前線的專業資訊。此次腳步來到台灣，一睹 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 於林口親手規劃的住宅作品，欣賞簡設計師如何將獨特的「平衡」美學施展於百坪家居。然而，從設計到交屋之間不可或缺的步驟是施工，因此她分享兩岸監工的親身經歷，以綜觀全局的態度剖析地理、人文條件的差異，進而導引出如何讓設計展現國際高度的深刻思考。

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進入案場，一行人隨即驚奇於其精細的施工手筆，即便是佔地百坪的空間也絕不馬虎；以門框為例，細密接縫引來「這是中國幾乎不可能做到」的反應回饋。透過引領中國設計師鑑賞房屋細節，簡設計師以概念「In Between（之間）」破題，將建築裡常提及的「中介空間」，轉化為室內尺度的「中介材料」起頭；說明中國施作的情況常取決於工廠，因為材料全都得先經由工廠備料、裁切，才會送到現場師傅手中進行組裝，規格化量產與現場施工的誤差，經常造成縫隙過大、形狀不合等情形。「所以，你們需要的是中介材料，方便師傅在現場銜接、操作」，簡設計師一語扭轉被視為缺點的業界常態，實際思考現行由工廠到案場的施作程序，站在落實設計的角度，提出值得發展的新穎思維，在座聽畢也不禁興味盎然起來。

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提到如今業主已入住近兩年，一絲不苟的空間保養令眾設計師驚訝不已，簡設計師藉此轉進分析兩地人文條件——台灣除了施工品質嚴謹，業主對生活場所的要求也極高，連動影響下，形成本地現今的產業風貌。這番話亦引發中國設計師靈光一閃，回想到過往服務台灣客戶的經驗，當時他請來心目中最好的工班，但施工結果都無法讓對方滿意，當下才領悟前因，原來這起自對於生活抱有不同期待。簡設計師因此順勢分享，揭示本次參訪的核心——「因地制宜」地去解決問題，將改善的手法轉變為獨門特色，方為走出設計窠臼的靈活思維。

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設計的精神並非將美感加諸於他人，亦非一味模仿學習，而是綜合考量諸多條件後，理性交織出的絕美展現，唯有如此，才能企及無可取代的創作高度。簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 不願受傳統束縛的自由思考，使她於設計更臻融會貫通。這次，帶領設計師們重新梳理現況，釐清「限制」和「特色」並非對立的概念，進而提出一項極具建設性的逆向操作模式。隨著交流來到尾聲，設計師群從原有視野中看見新意，使參訪在收穫滿載的氣氛中，愉快落幕。

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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