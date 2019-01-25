行走於寬闊禪意 一簾幽夢再見江山疏影

【本文由Alison撰寫】

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風蕭蕭、水潺潺，蘇東坡駕船行經赤壁，見奔流俊逸的長江不禁憶起三國逸史，作下《念奴嬌．赤壁懷古》一詞；而此次璟滕設計 王麗慧 設計總監 亦憑藉過去覽盡江山河景的經驗，利用大面開窗為生活迎入城市煙景，以百葉窗簾調製嫋嫋氣韻，替室內注入或大氣或氤氳的視覺感受；並結合沉著色調，打造緩行而不凝滯的場景流動感。一縷 幽靜禪意 自此舒展開來，予人何妨吟嘯且徐行的豪邁感受。

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一幅取自北魏《石門銘》而由宋代陳摶所書之「天下第一聯」，逕自凜凜地懸掛於門廳之前，其矯健靈動、筆斷意連的筆法對照天岸馬、人中龍之所述，可謂神形兼具；而其輕逸帶渾厚的筆力，宛若有層飄渺仙氣徐徐拂過，為此聯更添意境；由聯闡意，主人家對自我的高標期許不言而自明。透過嵌燈的光源射出，更顯大理石馬賽克拼花的細緻質感，晶亮璀璨的石材與金屬圓凳亦使玄關更顯亮堂；側立的明鏡與之相互輝映，為來訪賓客爍出一室低調而富麗的第一印象。

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客廳採低明度高飽和的色系作為溫柔而靜謐的語彙，透過藏藍沙發與橄欖綠單椅，兼之一席帶深棕橫紋的地毯，為看似稍靜的空間條陳置入流動性，使未曾止息的內斂互動在薄暮之時悄悄捲至，柔柔地沖刷著人們憊懶的心靈。斑駁而渾然天成的壯闊紋理，攀上既剛且正的電視石牆，不僅軟化了質材所帶來的冷硬感受，更大大地消弭了獨立半牆的突兀感，亦使位於住家中心的石牆成為一幅可供玩賞的優美端景。

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客廳右方為約四疊半大的和室，半透光的窗花及狹長門片呈出濃厚的中式意蘊，而小幅墊高的木製地坪豐富了場域的機能性；無論靜坐禪修抑或是可供休憩的臨時空間，皆在此得到了輕鬆的實現。上方投注暖黃光源與帶靜謐感的紫灰色牆面，相互疊合纏繞，成為此素淨雅房最好的修飾語彙。

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信步行至客廳左側，一幅較為寬闊的局面於此開啟；錯落的展示櫃挾質地一致的直條木紋攏起光線，為總是單調枯澀的櫃體植入一份溫潤生機。橄欖綠單椅呼應客廳形制，櫃體下方嵌入長形電子壁爐，除美觀外亦有實際的取暖作用。試想，離開上滿發條的緊湊日常，於此處揀上幾本閒書，沒入鬆軟的橄欖綠單椅，賴看窗外朝暉夕陰；夏有午陽，冬有暖爐相伴，不啻為人生一大樂事。

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越過電視石牆，垂懸於餐廳上方的仿生造型燈飾轉瞬成為場景焦點，霧面玻璃燈罩或上或下翻滾錯置，光線亦有了崎嶇陡變的遊走路徑，透過大面茶鏡反射，為餐食氛圍帶來更為發散而溫和的韻致。脱去常見的純白廚具，設計師選用更具甜軟情致的淺藍作為硬體配色，使端茶佈菜更添浪漫情調。

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從公領域步入私領域，是一場越行越靜而更顯清明的逆旅；主臥背牆以訂製的手工真絲壁布呈現出春和景明的暢意，手繪線條不僅勾勒出生動意象，亦劃出空間中宜動宜靜的層次感。黑棕色木地板凸顯了房中的淺色軟裝，宛若大地之母無聲卻溫柔的守護，將臥室的繾綣情致烘托得更為濃烈。

我們在《浮載江山影》的外部看氣吞山河的豪邁，亦在私領域窺見另種溫暖柔情，璟滕設計 王麗慧 設計總監 將素日收藏的多變風景化為筆下的琉璃世界，利用簡單質材與齊整的收束手法，為空間賦予清麗而不失高明的禪意，亦造出一座可由物觀景，最終得勘情理的藝術之所。

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