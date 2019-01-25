親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harper's BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
整形達人

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

行走於寬闊禪意 一簾幽夢再見江山疏影

2019-01-25 08:43OPEN Design

【本文由Alison撰寫】

分享

風蕭蕭、水潺潺，蘇東坡駕船行經赤壁，見奔流俊逸的長江不禁憶起三國逸史，作下《念奴嬌．赤壁懷古》一詞；而此次璟滕設計 王麗慧 設計總監 亦憑藉過去覽盡江山河景的經驗，利用大面開窗為生活迎入城市煙景，以百葉窗簾調製嫋嫋氣韻，替室內注入或大氣或氤氳的視覺感受；並結合沉著色調，打造緩行而不凝滯的場景流動感。一縷 幽靜禪意 自此舒展開來，予人何妨吟嘯且徐行的豪邁感受。

分享

分享

一幅取自北魏《石門銘》而由宋代陳摶所書之「天下第一聯」，逕自凜凜地懸掛於門廳之前，其矯健靈動、筆斷意連的筆法對照天岸馬、人中龍之所述，可謂神形兼具；而其輕逸帶渾厚的筆力，宛若有層飄渺仙氣徐徐拂過，為此聯更添意境；由聯闡意，主人家對自我的高標期許不言而自明。透過嵌燈的光源射出，更顯大理石馬賽克拼花的細緻質感，晶亮璀璨的石材與金屬圓凳亦使玄關更顯亮堂；側立的明鏡與之相互輝映，為來訪賓客爍出一室低調而富麗的第一印象。

分享

分享

客廳採低明度高飽和的色系作為溫柔而靜謐的語彙，透過藏藍沙發與橄欖綠單椅，兼之一席帶深棕橫紋的地毯，為看似稍靜的空間條陳置入流動性，使未曾止息的內斂互動在薄暮之時悄悄捲至，柔柔地沖刷著人們憊懶的心靈。斑駁而渾然天成的壯闊紋理，攀上既剛且正的電視石牆，不僅軟化了質材所帶來的冷硬感受，更大大地消弭了獨立半牆的突兀感，亦使位於住家中心的石牆成為一幅可供玩賞的優美端景。

分享

分享

客廳右方為約四疊半大的和室，半透光的窗花及狹長門片呈出濃厚的中式意蘊，而小幅墊高的木製地坪豐富了場域的機能性；無論靜坐禪修抑或是可供休憩的臨時空間，皆在此得到了輕鬆的實現。上方投注暖黃光源與帶靜謐感的紫灰色牆面，相互疊合纏繞，成為此素淨雅房最好的修飾語彙。

分享

分享

信步行至客廳左側，一幅較為寬闊的局面於此開啟；錯落的展示櫃挾質地一致的直條木紋攏起光線，為總是單調枯澀的櫃體植入一份溫潤生機。橄欖綠單椅呼應客廳形制，櫃體下方嵌入長形電子壁爐，除美觀外亦有實際的取暖作用。試想，離開上滿發條的緊湊日常，於此處揀上幾本閒書，沒入鬆軟的橄欖綠單椅，賴看窗外朝暉夕陰；夏有午陽，冬有暖爐相伴，不啻為人生一大樂事。

分享

分享

分享

越過電視石牆，垂懸於餐廳上方的仿生造型燈飾轉瞬成為場景焦點，霧面玻璃燈罩或上或下翻滾錯置，光線亦有了崎嶇陡變的遊走路徑，透過大面茶鏡反射，為餐食氛圍帶來更為發散而溫和的韻致。脱去常見的純白廚具，設計師選用更具甜軟情致的淺藍作為硬體配色，使端茶佈菜更添浪漫情調。

分享

分享

從公領域步入私領域，是一場越行越靜而更顯清明的逆旅；主臥背牆以訂製的手工真絲壁布呈現出春和景明的暢意，手繪線條不僅勾勒出生動意象，亦劃出空間中宜動宜靜的層次感。黑棕色木地板凸顯了房中的淺色軟裝，宛若大地之母無聲卻溫柔的守護，將臥室的繾綣情致烘托得更為濃烈。

我們在《浮載江山影》的外部看氣吞山河的豪邁，亦在私領域窺見另種溫暖柔情，璟滕設計 王麗慧 設計總監 將素日收藏的多變風景化為筆下的琉璃世界，利用簡單質材與齊整的收束手法，為空間賦予清麗而不失高明的禪意，亦造出一座可由物觀景，最終得勘情理的藝術之所。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

情感暗門悄聲開啟 蜿蜒木勢溫柔取徑

2019-01-24 11:58

在家玩賞混搭元素 讓設計躍上時尚伸展台

2019-01-23 15:25

洗鍊手法圍塑靈魂新居 復刻現代生活的經典殿堂

2019-01-23 15:10

植入東方園林美學 從虛實中窺見人文景致

2019-01-22 15:50

專訪:呈境設計 跟隨探險旅人的多元視角 進入空間設計的異想世界

2019-01-21 15:30

演繹交織時光之屋 凝結一室美學結晶

2019-01-19 12:43

海爾智慧家庭杯南昌站 張祐銓魅力登場顛覆設計潮流

2019-01-19 07:46

海爾智慧家庭杯山東站 虞國綸重磅出席啟動美學DNA！

2019-01-19 07:46

挑高天幕迎接日光 為心靈充電的科技力場

2019-01-17 12:00

設計的轉譯者 靈活思維解放空間束縛

2019-01-16 15:20

跨界對談：Prepare for challenge！勇闖幸福康莊大道

2019-01-16 13:58

摺紙家居凝聚情感 空間鉅作溫馨上映

2019-01-15 15:03

空間的剪輯師 拼貼場景為老屋綻放新生

2019-01-14 11:11

權釋設計團隊 年度作品專題

2019-01-11 08:51

古典情懷輕柔圍繞 暖風吹拂純淨「美」宅

2019-01-10 11:22

藏溫柔於理性之所 簡約刻畫幸福家屋

2019-01-08 11:13

ANBD亞洲聯盟超越設計展 藝術之心爆發設計新能量

2019-01-07 12:48

解開風格束縛 展演豐饒的藝文場景

2019-01-04 12:00

2018亞太華人設計邀請賽 絕美風景寫下「金」喜！

2019-01-03 16:32

2018亞太華人設計邀請賽 設計新聲再創「金」奇!

2019-01-03 13:41

揮灑森林色彩美學 構築春意經典家居

2019-01-02 13:13

IDMA國際設計傳媒獎 王中丞最新作品震撼世界設計舞台 獲金獎最高榮耀

2018-12-28 13:26

擁抱百萬雁鴨羽絨被 溫暖寵愛新嫁娘 專題

2018-12-27 16:21

漫游蔚藍海岸風情 Villa氣息進駐你家

2018-12-26 15:50

迴遊於木石之寓 情感凝聚的共生繭居

2018-12-24 14:25

坐穩想像航艦 飛越力與美的光明家居

2018-12-22 09:21

藏身於綠意海風 吹響明亮家居號角

2018-12-22 09:21

調和風光為生活減壓 創造住宅的琉璃記憶

2018-12-20 12:49

涂善妮 廖月凰 保持玩心永凍青春 開拓人生的無限風景

2018-12-20 08:46

2018 Spark Design Awards 傅瓊慧、李肯「銀」造城市中的春和景明！

2018-12-20 08:46

大美無聲之所 簡慢哲學煉就空間行者

2018-12-20 08:43

優雅線條勾勒古典美學 形塑當代空間機能典範

2018-12-19 15:21

重新刻畫空間印象 從住家場景漫談生活想像

2018-12-18 08:47

2018 Spark Design Awards 李東燦智能設計問鼎國際！

2018-12-14 09:35

鄭又銘 添注人文自然美學 玩轉辦公空間氛圍 專題

2018-12-14 09:35

2018 London Design Awards莊媛婷、鄭瑞文 摩登東風喜「銀」大獎！

2018-12-13 08:54

2018全球華人金創獎 洞悉人心廣獲好評！

2018-12-13 08:54

無界象國際設計 無垠氣度再創佳績！

2018-12-13 08:54

傅瓊慧、李肯金銀雙獎織就自信桂冠！

2018-12-13 08:54
看更多

熱門文章

睡覺絕不開除濕機！3大NG行為 你犯了哪一個？

2019-01-23 15:19

2年前神準警告非洲豬瘟入侵！專家：中國疫情不會停，除非......

2019-01-21 08:00

英文好機會翻倍》追星成學習動力 她多益測驗985分！

2019-01-23 10:50

520後馬習可能再會 北京讓步一中各表？

2019-01-23 16:11

美魔女況明潔拉完皮 網友驚呼像隋棠

2019-01-23 15:07

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

年輕人愛用外送 App 專家指難怪存不到錢

2019-01-21 12:44

打破科系疆界！創新跨領域學院 學生職涯不設限

2019-01-23 10:51

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

冬日盛宴 澳門十大必到熱點

2019-01-21 09:19

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

柯P組黨 想突破「人氣轉不出去、票進不來」困境

2019-01-23 16:15

每個人晝夜節律不同 丹麥專家稱朝九晚五是笨制度

2019-01-22 13:37

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

賴神雙語實驗 台南小學師長原本擔憂 最終招生成長

2019-01-23 16:15

隱身在澳門市井街巷內 道地家常美食

2019-01-21 09:17

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

大師親授五要訣 音癡也能成樂手

2019-01-22 13:38

全民拚英文 雙語教育啟動 4年培養2000位師資

2019-01-23 16:15

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

AI狂潮！娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

2019-01-23 14:21

被評為此生必去的馬來西亞秘境 彷彿生活在林間 也太美了

2019-01-23 15:14

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

柯文哲美中台關係論述有漏洞 赴美通得過考試？

2019-01-23 16:14

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

邀請「沙發客」來上課 替代役男翻轉偏鄉國際教育

2019-01-24 09:46

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

想進104工作 英語口說和簡報能力是必備條件！

2019-01-24 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top