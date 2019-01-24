情感暗門悄聲開啟 蜿蜒木勢溫柔取徑

【本文由靖雯撰寫】

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掌握多元美學風格的 湯鎮權空間設計 湯鎮權 設計總監，堅持將「人」作為空間的主角；考量本案業主偏好明亮的家居印象，於是鋪展淺白色調營造輕盈的視覺效果，更巧心翻轉木質性格，為量體挹注翩飛的流動感牆景，輔以暗色地坪與軟件穩定場域重心，突顯公領域提供家人心靈交流的情感功能。而基於小坪數住宅需容納四口之家，故在均勻裁分個人的小天地之餘，大量運用玻璃打通視感，另以暗門設計精密連通居室；既保有自主空間的獨立隱私，亦隱含開敞彈性的格局，將家宅呈現為一幅連續互動的溫馨圖景。

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甫踏入起居空間，斜向攀升的木質牆景隨即攫取目光，下方細密層疊與上方格柵俐落分割，巧妙將玄關和客廳收整為一體兩面，也帶動視覺延展至廊道底端；運用彎曲弧線化解牆角的呆板線條，其下自然敞開的門洞則成為煮食區入口，開啟烹飪聚餐的場所機能。

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對比牆體的動態變化，地坪則鋪設較為穩重的石紋磁磚，銜接深色軟件以及晶瑩的環形燈飾，提示情感交流的場域功能。柔亮的日光映照入室，顯現脫去贅飾的天花板與機能櫃體，以包樑挑高及半開放設計共構開闊情景。近身觀察，兩側櫃體藉由清玻和鏤空設計，破解立面阻斷視線的干擾；由舊電視牆改造而來的沙發壁櫃，隱約透露濃淡筆畫映襯地坪紋理，更加深家居的細膩層次。

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向深處行去，公領域的清爽語彙透過玻璃綿延進入書房，滿室以清淺木質搭佐同色軟件，為閱讀時刻鋪墊柔和氛圍。兩面開窗導引光線大方入室，映亮居室亦點亮思路；延著簡約天幕而下，少許鐵件俐落搭出層架，桌椅則延續相同工法形塑出強烈的一體感，為從事貿易的屋主提供鬆懈思緒的所在。隨著戶外光影變化，自在調整捲簾開闔尺度；夜深倦讀時，也能悄聲推開暗門直往臥室。設計師將體貼使用者的心化為這扇門，恰到好處地於動線中開啟，成為及早入眠的溫柔提醒。

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（圖）主臥室匯集戶外、廊道以及浴室光線，達成三面採光的通透設計。 分享 facebook

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（圖）浴室採光穿透玻璃帷幕灑入主臥室 分享 facebook

腳步來到色澤舒眠的主臥室，主牆捨去華麗裝飾，以簡單木質呼應地坪及牆壁紋理，構成橫、斜、縱的隱約對話；特殊的三面採光，將大量光線傾倒於內，成為白日源源不絕的天然照明；並為滿足隱私需求，搭配窗簾圍塑出獨立感受。牆面的鏤空櫃體巧妙運用玻璃背板，達成展示及引光功能，錯落造型有效地帶入浴室光線，展現設計師層出不窮的絕妙巧思！

（圖）廊道兩側分別設置一間主臥室及兩間次臥房。 分享 facebook

（圖）次臥房著重機能，左為擁有極大儲物空間的小女兒房，右為設置夾層、有著明確功能區分的大女兒房。 分享 facebook

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隨著高度緩降，公領域的飛揚精神平息下來，廊道收納凌亂的生活線路，連接主臥室與對面的兩間次臥房；而後者又再以暗門連接，與書臥房對應，形成主要行走路徑之外，串連私領域的秘密路線。大女兒房以木作門片隔間，並利用高度優勢特別隔出夾層，劃分出醒睡之間的細部功能；配合平日收納樂器、線材的需要，設置大量櫃體、層架使收納便利同時保持窗明几淨的印象。小女兒房則裁劃為加高和室增加儲物空間，齊頂的置物櫃滿足收藏用途；拉出暗藏其中的拉伸檯面，為原先以睡眠為主的私領域添入多種使用可能，完成休憩、閱讀、放鬆一體的獨享天地。

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精確掌握並實現業主需求的 湯鎮權空間設計 湯鎮權 設計總監，本次於小坪數中大膽揮灑質材意趣，運用獨特的美學視野展開屋主心目中的溫潤家居——抽拉出木質的「輕」以及玻璃的「透」，統整出吸納光亮的明亮所在。巧緻的暗門則是設計者為業主量身打造的貼心密語，如同家庭的隱形動線，提示這一家人的行為軌跡，成為極具使用者性格的獨特家宅。

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