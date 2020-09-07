日本：因時制宜 有條件解除國中生手機禁令

【文 │朱乙真】

《日本時報》指出，如今手機使用普及，加上2024年日本將在小學全面導入電子教科書，「有條件帶手機上學」是必然趨勢。目前共識為：學生攜帶手機需由家長簽寫同意書，並在進校園後統一放入置物櫃，只限於上下學通勤時使用。

日本從2009年開始嚴格禁止中、小學生帶手機上學，10年之後，這樣的限制卻面臨「是否合乎時宜」的考驗。2018年，大阪北部在上下學期間發生強震，父母無法和孩子聯繫。愈來愈多家長呼籲政府鬆綁，讓他們可以在災難時馬上確認孩子的安危。

其實大地震發生後不久，大阪府教育委員會就已允許大阪中小學生在父母同意下攜帶手機，上下學通勤時使用。東京都教育委員會也在2019年6月跟進，放寬讓各校依情況自行調整。

「災難發生時，手機是非常重要的工具，」掌管教育的文部科學省大臣柴山昌彥在內閣會議時主張，手機禁令應該放寬。《朝日新聞》7月報導，文部科學省已經通知全國各縣市教育委員會，允許國中學生在一定的規定下帶手機到學校。未來也將由學生、監護人及學校三方共同討論、協議手機使用的自我管理條約，包括：何時用、如何用、怎麼限制接觸未成年不宜的網站等等。至於小學生的手機禁令仍將繼續維持。

《日本時報》指出，如今手機使用普及，加上2024年日本將在小學全面導入電子教科書，「有條件帶手機上學」是必然趨勢。目前共識為：學生攜帶手機需由家長簽寫同意書，並在進校園後統一放入置物櫃，只限於上下學通勤時使用。

日本還有一派「擁抱3C智慧裝置」的學校，鼓勵老師使用手機授課。

神奈川縣一所高中完全開放攜帶手機，甚至將手機視為教學工具。學校捨棄厚重的紙本教科書，將教材電子化整合為APP，老師上課時請學生「翻開課本」，教室裡學生紛紛「滑手機」查閱，如果忘了帶手機還可以跟老師借平板電腦。贊成的家長認為這是走在教育改革的時代尖端，反對的家長則擔心長時間使用手機造成智力、視力退化，以及中學生因為網際網路衍生的霸凌問題。

日本之外的其他國家，對中學生使用手機也都有限制。美國禁止高中生上課使用手機，法國禁止對12歲以下兒童宣傳手機。2018年，法國國會通過法案，禁止15歲以下學生在校內使用手機、平板電腦、智慧型手錶等3C產品，但老師可以使用3C產品授課，或幫助有特殊需求的學生學習。