閱讀素養2.0 讀懂比多讀夠有效

【專題企畫│羅梅英、王惠英 撰文│羅梅英】

台灣校園推動閱讀十餘年，獲得許多國中、小響應。現代的父母也多半重視閱讀，從小大量購買各類書籍給孩子。而在新課綱推動之後，閱讀是種素養，而且恐怕是核心素養中的核心。

新課綱的推動，正式宣告閱讀素養2.0時代的到來。閱讀1.0重視「量」，大量閱讀、培養閱讀興趣；現在光是「喜歡讀」，已不足以應付複雜多變的外在環境，閱讀2.0重視的是「質」，講求閱讀素養，重視閱讀的歷程，包括識讀、檢索訊息、統整解釋、反思評鑑、理解、批判等等能力。閱讀素養成為未來世代核心能力中的核心，讀懂，比起多讀，學習更有效。

這讓父母產生了新的困惑：在閱讀素養2.0的時代裡，到底該注意哪些面向的問題？

從「讀得多」到「讀得懂」、「用得廣」

台灣校園推動閱讀已十幾年，獲得許多國中、小學的響應。以108學年度來說，在晨讀時間推動「身教式持續安靜閱讀」（成人以身作則閱讀，並提供安靜閱讀的環境），多達125校、2000多個班級、60000多名學生參與。

過去談閱讀，著重的是「量」，大量閱讀、培養閱讀興趣；現在光是「喜歡讀」，已不足以應付複雜多變的外在環境，而是要求「質」，重視閱讀理解的歷程。

在素養導向的時代裡，閱讀能力必須升級，從1.0升級進化到2.0，從「讀得多」升級到「讀得懂」、「用得廣」，具備閱讀理解與閱讀素養，並將閱讀能力運用到生活中。

閱讀能力為什麼需要升級？大致可分為三個主要原因：

原因1. 閱讀能力會隨著時間而貶值

中正大學教育所教授、師資培育中心主任曾玉村引述哈佛大學教授夏爾（Jeanne Chall）的研究，指出「閱讀能力是會貶值的」。50年前所需的閱讀能力，可能認識幾個字就夠用；但隨著人類文明發展，現代人每天接觸複雜的訊息，閱讀能力不能停留在以前，必須隨著未來社會的需求而升級。

原因2. 閱讀素養是自學的重要工具

108新課綱以「核心素養」為主軸，最終希望孩子能成為終身學習者。清華大學教育與學習科技系教授柯華葳指出：「所謂『閱讀素養』，就是透過閱讀來解決問題。閱讀是最核心的素養，也是最好的自學工具。」她認為：「學生一定要培養透過閱讀、自學的能力。」從幾年前「國際閱讀協會」更名為「國際素養協會」，就可一窺端倪。

原因3. 大考也考閱讀理解、素養題目

呼應新課綱的精神，這幾年從國中教育會考、學測、指考到統測等大型升學考試，都朝素養導向的方向發展，強調閱讀理解的題型大幅增加，考學生「擷取訊息、統整解釋、反思評價」等三種層次的閱讀理解能力。

107學年度起，大考命題文本變得多元，試題字數大幅增加，學測和指考國文科平均1.1～1.3萬字，會考國文也有9000多字。因此，長文閱讀和閱讀理解的能力變得很重要。

以會考國文科來說，「沒有閱讀習慣的話，大概是Ｃ（待加強）到B（基礎）的程度；對文字有耐心、慢慢讀的話應該可以拿B，」柯華葳說。

關於閱讀2.0，父母必須知道的五件事

很多人以為閱讀就是接收資訊而已，曾玉村說：「千萬別小看了閱讀！」孩子從一開始「學習如何讀」到「透過閱讀來學習」，在過程中學會閱讀方式和思考的能力。關於閱讀2.0，爸媽必須知道以下五件事：

1. 愛閱讀≠會閱讀

很多國中小推「閱讀護照」、「閱讀達人」等活動，鼓勵孩子多閱讀。嘉大附小高年級老師薛夙芬觀察，很多孩子可能看了100本書，但都是自己偏好的同一類型書籍，閱讀程度並沒有太大進步。

曾玉村表示，學生自己讀，很容易「閱讀偏食」。調查顯示，國中女生喜歡看言情小說、不太讀知識性的文本，「讀很多、但讀同一類，無法發展出較廣的知識面，也無法在知識之間創造連結，」曾玉村說。

曾玉村強調：「大量閱讀是必要的，但單純大量的讀還不夠，不能保證讀懂。」重點在於，有沒有適當的閱讀方法和策略引導孩子，看懂文本之間有什麼關連或連結，或是判斷可以如何應用知識。

2. 提升閱讀理解力，需要策略

從「讀得多」到「讀得懂」，這中間需要閱讀理解策略。曾玉村表示：「大量讀進來的東西，如果沒有好好的分類組織、缺乏系統性，將來是用不到這些知識的，也無法回應生活需求。」就像衣櫥堆太多東西、沒有好好整理，想找到一件特殊場合穿的衣服都很難。

相反的，如果讀的東西有策略、分門別類整理好，可以看出不同知識領域之間的異、同，遇到適當情境時，就可以有系統的提取使用。

曾玉村指出，根據國際研究報告文獻，大約有20多種閱讀理解策略明確有效。教育部推動「課文本位閱讀理解教學計畫」，鼓勵老師上課時以課文教學生閱讀理解策略。教學端最常見的策略包括：課文大意、推論、自我提問、理解監控，以及圖表組織、詞彙教學等。

3. 閱讀力太差，影響學習力

除了國語科，閱讀理解策略也能運用在所有學科上。薛夙芬教班上的國語和社會科，「自我提問」策略也可運用在社會科的學習。例如：五上「台灣的河川」，教孩子從標題判斷內容是什麼屬性、可以問什麼問題。如：台灣有什麼重要的河川？分布在哪裡？特性是什麼？學生問出問題後，就帶著「目的」去閱讀內容。

另外，提問方法也可以運用在做筆記上。例如：劉銘傳、沈葆楨對台灣的建設有哪些不一樣的地方？可以做因果關係或互相對照的比較。

韓國閱讀專家、《小學時期的閱讀能力決定一生的成績》作者金明美指出：「小孩子的閱讀力影響了他的學習力；學習力低落，80％是閱讀力不足所致。」

曾玉村表示：「閱讀能力牽涉到基本的學習力。從小不閱讀的孩子極容易有學習障礙，被鑑定學習障礙的有70～80％為閱讀障礙，這是一體兩面。」他不諱言，「如果閱讀力太差，在目前的考試的確比較不利。」

4. 數位閱讀力需要刻意練習

很多家長視3C為洪水猛獸，但數位閱讀已是擋不住的趨勢。台師大師資培育學院院長洪儷瑜指出，2016年「PIRLS 國際閱讀素養調查」增加數位閱讀素養評比，台灣學生紙本閱讀素養和數位閱讀程度的差距是各國中最大的。

「拿電腦、手機『做什麼』？是數位閱讀素養的關鍵，」洪儷瑜指出，台灣學生拿科技產品玩遊戲、看影片的機率比較高，很少用於學習；面對各種資訊也沒有判斷力，不會跟著問題去找出答案。

柯華葳說，教孩子數位閱讀，可以從有目的的搜尋開始。讓孩子從想要知道或解決的問題開始，去搜尋資料、判斷這些資料的信度和效度（如時效、作者立場），最後把資料整合成自己的知識，「這就是閱讀素養。」

5. 老師和父母的引導最重要

培養閱讀素養的第一步，必須建立閱讀習慣，因此，父母的陪伴、以身作則很重要。新北後埔國小圖書館固定每週一晚上開館，推廣親子閱讀。閱讀推動教師陳怡瑾觀察，如果家長喜歡看書，孩子的閱讀能力都很好，至少都不排斥閱讀。

曾玉村認為，最終影響孩子閱讀能力的關鍵在於，「家庭的學習環境以及學校的教學品質。」包括：爸媽是否陪伴引導，建立孩子的閱讀習慣；以及學校老師教學中是否融入閱讀理解的策略。「有些偏鄉小校的老師很認真，一樣可以帶出很愛讀、很會讀、又會問好問題的學生。」

「愈早學會閱讀，就能愈早開始自學，所累積的學習量就不一樣，」曾玉村指出，愈晚學，一方面你在學校得忍受學習的挫折，一方面也錯失很多自學的機會。閱讀理解是高階、複雜的認知能力，愈早學愈有利，「這需要時間發展，就像樹的成長一樣，需要花時間和力氣去灌溉它，」曾玉村說。

即使孩子不識字，也有閱讀的策略

清大附小老師、《素養小學堂》作者葉惠貞長期帶低年級。小一開學第二天起，她就讓孩子開始閱讀。「很多習慣的建立，愈早愈好，過程中大人要協助他發展出學習的策略，」葉惠貞說，「本能以外的事，統統都要教。亂翻書是一種本能，要看得懂就要教。」

假如孩子會拼音，讓他慢慢把一句話拼出來並且唸完，一天讀個1、2頁就很棒。如果不會注音符號或拼音，閱讀也有方法。用繪本教他從觀察圖片開始，什麼人、什麼時間在什麼地點、做什麼事？例如繪本《米粒的新帽子》，小女孩米粒在花店門口、戴帽子，教孩子「圖片與圖片之間有關連」。問他前後兩張圖之間有什麼關連？他就能看圖說故事，發展出屬於自己的故事。

成績差，補習或補閱讀素養有用嗎？

很多父母因為孩子考不好，就買更多的參考書或送去補習班。台師大師資培育學院院長洪儷瑜指出，孩子成績不好很大的原因是，他沒學會學科的閱讀理解策略，不會抓重點、無法建立知識的架構。「閱讀能力不好，送去補習也沒用，補習學的東西無法扎根，」洪儷瑜說，「閱讀力差的孩子，要給他一點時間摸索如何抓重點，學會的東西才是他自己的。」素養無法速成，很難透過補習立即見效。