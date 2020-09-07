荷蘭：歐美關注兒童隱私 阿嬤網路晒孫違法

【文 / 朱乙真】

承辦法官強調，母親擁有未成年孩童資料的保存和分享權限，在社群媒體發布照片可能會讓更多網路使用者接觸到，並且無法控制照片會如何被散布。孩子的照片不是父母的照片，任意發布照片，沒有幫他們顧慮到未來的感受，也不尊重他們的資訊自主權。

今年5月，一位荷蘭阿嬤沒有經過孫子媽媽同意，擅自將孫子、孫女照片po到自己臉書，被孩子的媽以「在社交媒體上發布未成年孩子的照片，嚴重侵害孩子隱私」為由，一狀告上法院。法官認為阿嬤違反歐盟的「通用資料保護規則」，下令立即將有孫子的照片全數刪除，否則將面臨每天50歐元（約台幣1682元）、最高1000歐元（台幣33642元）的罰款。

承辦法官強調，母親擁有未成年孩童資料的保存和分享權限，在社群媒體發布照片可能會讓更多網路使用者接觸到，並且無法控制照片會如何被散布。孩子的照片不是父母的照片，任意發布照片，沒有幫他們顧慮到未來的感受，也不尊重他們的資訊自主權。

自臉書創立以來，許多孩子從還在媽媽肚子裡就被公開分享。網路安全軟體公司AVG曾發表一項研究：有1/4的嬰兒還沒出生，產檢超音波照片就已經在網路世界登場，開始他們的「數位人生」；92％兩歲以下的幼兒都有數位紀錄。

這樣的現象稱為「sharenting」（share 分享＋parenting教養），指父母過度在社群媒體分享孩子的生活或照片。

美國俄亥俄州立大學人類學及心理學教授蘇麗文（Sarah Schoppe-Sullivan）發現，自己很多女性好友成為媽媽後，都將大頭照、封面照改為剛出生的寶寶，她感到非常好奇。她思考：「是基於什麼樣的想法，讓這些媽媽不再放自己美美的照片，而用寶寶代表自己？」

她找來127位已婚、高學歷而且有全職工作的媽媽來研究，發現對自己要求愈高的新手媽媽愈愛發文；其中，完美主義的新手媽媽，特別在乎發文後得到的「讚」和留言。

她也發現，在臉書上發文愈頻繁、並且經常和其他媽媽比較的新手媽媽，愈容易感到沮喪，進而對成為母親的角色感到壓力。過度使用臉書的代價還有：產後9個月內焦慮、憂鬱症的比例比其他媽媽高得多，出現的徵狀包括食慾不振、難以從負面情緒恢復、睡眠不足等等。

蘇麗文的研究也發現，儘管這127位媽媽的學歷、工作都是令人羨慕的「勝利組」，但成為新手媽媽後使用社群媒體的行為模式，卻顯示她們終究認為個人價值取決於「我是不是個好媽媽」這個傳統而保守的想法。