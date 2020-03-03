新課綱上路後 「管得嚴+考得多」的私校競爭力反而下降？

【文 / 羅梅英】

一直以來，私立學校擁有一定的「客群」，這點從雙北、台中地區報考私中的熱潮，就不難看出來。

新北市私立南山中學自107學年度起，國中部每年招生990人，報名人數年年成長，不少家長趨之若鶩。目前為全台第二大私立國中，僅次於台中明道中學。

南山中學校長蔡銘城指出，大部分的私中為完全中學，能夠以六年的時間培育學生的能力，並免除國中考高中的升學壓力，因此，有更多的家長在孩子升國中時選擇私立中學。

以南山中學來說，國中部學生直升（高中）的比率50％，若加上考試分發的話，有超過七成的學生來自國中部。

新課綱上路，念私校會不會比較吃香？

新課綱上路之後，念私校會比較吃香嗎？新課綱對公、私校辦學帶來哪些影響？公校和私校之間是否將出現「此消彼長」的情況呢？

中正大學師資培育中心教授林永豐認為，新課綱實施，對學校來說是挑戰、也是機會；各校的競爭將變大，比的是誰更能夠掌握新課綱的精神。

過去，大家對私校的認識多半是「很強調升學」，但新的大學考招制度上路，重視學生的多元表現。換句話說，學校必須認真發展校本特色課程，並提供學生多元試探和學習的機會才行。

國教院課程及教學研究中心主任李文富觀察，有些家長的觀念仍停留在過去，只看重考試成績；有些傳統私校也停留在舊的思惟，只開考科的「部定加深加廣選修」，沒有開什麼多元選修課程。屆時，學生的高中三年學習歷程檔案將不利於申請大學。

私校將朝向兩極化發展，大者恆大

中和高中校長柯雅菱指出，私校最辛苦的是面臨「生源」的問題。她認為，私立高中職發展一定會朝兩極化發展，生源短缺的私校會面臨淘汰或需要轉型，而經營有方、辦學有口碑的私校，則是「大者恆大」。

一位校長私下表示，招生有問題的私校，沒有學生、收入少，只好聘代理代課老師以精簡費用，教學沒有品質，最終陷入惡性循環。據了解，今年初大台北地區已有私中尋求與其他校合併的機會。

私校面臨汰弱留強，「教育環境變革速度快，必須時時更新與調整教學方向，未來幾年留下的只會是有辦學特色的學校，」蔡銘城說。南山中學108學年度全校總共有102個班，學生來自大台北區四面八方，校車路線有51條之多。

公、私校之間的差距會不會逐漸拉大？

至於公、私校之間的競爭是否將加劇？嘉義縣高中課程督學、國立北門高中前教務主任紀志聰表示，從經費挹注、人員補助來看，三、五年下來，公立學校的確會比私立學校多出不少優勢，包括經費、人員和場域設備。

新課綱規定，高中必須開出1.2～1.5倍的選修課程（以一個年級10班來說，要有12～15門課可選）；另外，還有專題類課程實施協同教學（2位以上教師）、分組討論，以及彈性學習時間規劃，因此所產生的新增教師鐘點費，公校部分由教育部及地方政府全額補助，但私校只補助六成，換句話說，私校要自負四成。

因此，「有些私校可能盡量不跑班、原班上課，也不做協同教學，節省經費，」紀志聰說。

蔡銘城不諱言：「公校獲得的資源和經費多，可以做許多安排規畫，對私校的確是壓力。」新課綱下，「學生跑班、選修課程，空間安排及經費支出也增加，對私校有限的空間及收費上的負擔是加重的。」

另外，公校的學生數下降，教室空間變多、彈性變大，「以前私校能做的，現在公校也能做，對私校也是壓力。」

前幾年先要做得好，後面才能活得好

但令人意外的是，南山高中部一屆11個班，按規定選修課只需開1.2～1.5倍，結果南山總共開了22門課，高達2倍之多！若再加上彈性學習時間、學生分組做專題研究，種種所衍生的新增鐘點費，初估南山108學年度上學期增加超過百萬元鐘點費。

為什麼如此積極開設課程？蔡銘城說：「少子化很殘酷，新課綱上路前幾年，你一定要做，而且要做得比別人更好，後面才能活得好。」

南山中學也是108新課綱的前導學校，除了學習別人的經驗，也了解公立學校在做什麼、和私校交流經驗。蔡銘城表示，初期一定要鼓勵老師嘗試，「前幾年忍痛也要做，路才會走得遠，否則以後老師也沒有動力和意願開課了。」

校際之間的翻轉

板橋高中校長賴春錦認為，未來幾年不是公、私校競爭的問題，而是校際之間的翻轉，將可以看到認真推動108課綱的學校因此崛起，也可以看到消極的學校一直往下掉。

關於選校這件事，賴春錦認為：「與其說是公、私校之差，不如說是大、小校之差。」

新課綱規定，學校選修課程開1.2～1.5倍，以板橋高中來說，一個年級共有20個班、分兩群，10個班總共開出15門課，對學生來說有15種選擇。如果選擇一所班級數少、規模小的高中，孩子修課的選擇就比較少。

除此之外，學生人數多的大學校，社團、課外活動如國際交流等也會比較多元，學生的選擇相對多，有利於高中三年的學習歷程檔案。

念私校前要釐清的事

中正高中校長江惠真表示，填鴨式教育的時代已經過去，家長不要迷信「管得嚴、考得多」就是好的學校。新課綱強調素養導向，連升學大考都朝素養導向命題，傳統升學型的學校不見得會留給孩子思考空間。

「公、私校差別其實沒那麼大，」江惠真認為，最大差別在於，「公校給學生較多自主的空間，但對家長來說，這正是不放心的空間，覺得私校會把孩子顧得好好的。」

如果要念私校，中和高中校長柯雅菱建議，家長要去了解學生的分布情況、差異性質有多大，學校是否把主要資源放在前面的幾個班級？

新課綱增加高中生自主學習的空間（每週有2～3節彈性學習時間）。南山中學校長蔡銘城說：「孩子的個性是否主動積極，對他未來升學有很大的影響，積極主動的孩子讀公立學校很OK，如果是拖拉、不積極的小孩，家長可能就要考慮多一點。」