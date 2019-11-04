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高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45未來Family

【文/羅梅英】

學習歷程的重要性，現在高一家長大概都清楚了。108新課綱上路，連動三年後的大學考招變革，有7個與學習歷程有關的新觀念，家長一定要知道。

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108學年度入學的高一新生，到111學年度升大學時，大學科系如何參採學習歷程，尚未全面明朗。隨著核心資料公布，中央大學招生組組長周弘偉深入說明了7個新觀念，是目前絕大多數家長還沒搞懂的。

學習歷程的重要性，現在高一家長大概都清楚了。108新課綱上路，連動三年後的大學考招變革，包括：高中三年建置學習歷程檔案；大學「個人申請」入學時，除了採計學測成績（占比至多50％），也將參採學習歷程檔案，連同校系自辦的甄試（筆試、面試），合計至少占比50％，比重不低。

以下7個學習歷程新觀念，不僅新，而且深入未來實際運作層面。

觀念1：大學想找的是適合、不是成績最好的學生。

周弘偉同時也是教育部「大學招生專業化發展計畫」協同主持人，他強調，大學招生絕對不是要找分數高、成績好的學生，而是想找最適合而且想讀這個系的學生。

但光靠成績，科系很難選出最適合的學生，因此需要參採更多的資料。周弘偉舉例，像藥學系要找的可能是有化學專長的學生，醫學系適合有生物專長、成績好的學生，兩者要找的人才不大一樣。

新課綱上路之前，學生在學校修一樣的課，科系無法判斷學生是不是對科系有興趣或是否具備先備知識。「以二類組來說，變成成績好的就念資工系，成績不好的就念生科系，不是真正的適才適所，」周弘偉說。

而學習歷程檔案的建置，可以看出學生高中三年的學習方向、歷程和軌跡。無論是高一就清楚自己方向的學生，或是經過高中三年探索後才定向的學生，都可以透過學習歷程檔案，展現自己的興趣和志向，或是如何摸索、才確定方向的。

觀念2：大學各科系參採的學習歷程項目依專業要求而不同。

高中三年的學習歷程檔案，主要包括：修課紀錄、課程學習成果、多元表現。基本上，以校內的課程和活動為主，可以改善長期家長對於書面備審資料作假或「軍備競備」的疑慮。

對家長來說，最關心的莫過於，大學端如何參採高中的學習歷程檔案？大學招生委員會聯合會（簡稱招聯會）於108年8月31日公布全台各大學校系參採的學習歷程核心資料（草案），各科系所參採的項目內容與審查重點（表1），依專業要求而有所不同。

至於大學要怎麼審，初步原則已公告，包括多元表現要看哪些項目？審查重點何在？大學已有一些基本態度。

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觀念3：修課紀錄最多參採5個領域、3個學群，但不會因未修習某學群課就不被錄取。

從學生的修課紀錄（是否修習該「領域」或相關「學群」課程），了解學生是否有興趣，以及是否具備先備知識。

部定必修與加深加廣選修，在8大領域中，每個科系最多可參採5個領域；校訂必修與多元選修，每個科系最多可參採3個學群，其中1個需與學系本身歸屬學群相符。

周弘偉以頂大（編按：為獲得教育部「邁向頂尖大學計畫」補助的學校，現常以「頂大」泛稱這些前段學校）的電機系為例，參採的「部定必修」與「加深加廣」的領域數，平均是4（數學、自然、語文、科技），只有台大採計2個領域（數學和自然）；「校訂必修與多元選修」平均參採2.5個學群（包括資訊、工程、數理化）。

頂大的財金系部分，「部定必修」與「加深加廣」課程平均參採3個領域，「校訂必修與多元選修」平均2.25個學群。「也就是說，不是非得選很多的課才行，家長無需太焦慮，」周弘偉說。

很多家長擔心，學生高一還不定向或是選不到想上的選修課程，是否就無法申請上理想的科系？很重要的一個觀念是，大學並不是只從對應的課程來決定是否錄取學生，而是從歷程中去看學生的特質，以及學習、試探的過程。

學業成績部分，周弘偉強調，大學看的不是絕對成績，而是相對成績、類組排名百分比。像中央大學近幾年建置的數據資料庫，分析不同高中的排名意義，因此絕對不是看明星高中就錄取。

觀念4：課程學習成果，看的是學生的學習與研究潛力。

課程學習成果，學生高中三年共交18件，大學科系最多採計3件。課程學習成果必須經過授課老師的認證，避免找人代做的疑慮。大學科系從學生的課程學習成果，審查學生的學習與研究潛力。大學將關注與學系相關程度及學習成果的品質，基本上重質不重量，交得多不如交得好。

觀念5：多元表現不是大學審查主要項目，不必樣樣俱備。

多元表現，學生三年共上傳30件，大學科系最多採計10件。每校系皆參採多元表現綜整心得、高中自主學習計畫與執行成果及其他有利審查資料等三項；其他多元表現項目，至多可再選3項。

周弘偉說：「多元表現，不是大學審查的主要項目，只是輔助項目，無需樣樣均備。」大學科系以學生所提供的多元表現綜合評量，所以沒有參加校外營隊沒有關係，「這不是集點比賽或軍備競賽，一個高中生不太可能功課好又參加競賽、社團，還有空去做志工，這實在不太可能。」

觀念6：修課紀錄中，1268個大學科系參採語文（國+英）領域。

根據招聯會公布全台1930個校系參採的學習歷程內容，可以發現，大學科系仍然看重基本學科（領域）能力，有高達1,268個科系參採語文領域，包括國文和英文的修課紀錄（見表2）是最多的；第二多則是數學，有766校系參採。

值得注意的是，有562個科系參採科技領域。以理、工、生、農科系為多，另外也有第一類組科系採計，如台北大學會計系。

校訂必修與多元選修課程部分，18個學群中採計比例最高的是資訊學群（403系）、管理學群（403系），其次為數理化學群（386系）、工程學群（353系）、文史哲學群（231系）、社會與心理學群（223系）、外語學群（209系）。

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觀念7：各科系原則上不公布學習歷程各細項評分比重。

不少家長認為，大學科系除了公布學習歷程參採項目之外，也應該公布各項的占分比重。周弘偉指出，據了解大部分科系並不會公布占分比重，一來是擔心學生會開始「鑽」、分分計較；二來擔心招收到同質性高的人才，校系不希望學生來源過度單一化，最好多元化些。

各大學校系會討論審查的評量標準，以文字描述，定義出什麼樣的學生才是傑出，怎樣是優或佳，並設計出評量尺規，定義評分範圍，類似分級，確保審查時採同一套標準。一般來說，大學科系評分多採5組分數區間，有些採3～4組區間。

11月將公布定案內容

公告參採內容後，外界有許多回饋意見。有立委認為，班數少的小校，開課無法全面含括18個學群，或是大校的學生人數多，學生也不一定能夠選到自己想上的課，不盡公平。建議校訂必修和多元選修應該自由選課，取消對應學群。

教育部高教司表示，校訂必修與多元選修僅占總學分數6至8％（10～14學分），其他92％的課程如部定必修、加深加廣等，都可依領域與大學科系對應。大學招生為多資料參採，不致因單堂課沒對應到科系就不被錄取。

針對這些回饋意見，招聯會將參考這些意見，並與各大學開會討論，2019年11月公布的定案內容將回應外界的意見與期待。一旦定案，至111學年度就不會再更改。

108學年度高一生必知的網站

108新課綱的願景為「成就每一個孩子，適性揚才」，很大的一個改變是高中端的學習歷程和大學的學習連貫。因此，建議家長帶著孩子先做功課，了解自己需要在高中做哪些準備：

①大學選才與高中育才輔助系統

②111學年度大學個人申請入學，各校系學習歷程核心資料（草案）

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未來Family

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