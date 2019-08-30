雙北、台南跑前面：雙語教育

分享 facebook

【專題企劃│羅梅英、王惠英、高竹君 撰文│羅梅英】

以前，為了讓孩子及早學英文，父母不惜搭帳棚、徹夜排隊搶雙語幼稚園的消息經常可見；現在，最新的「流行」，是搶讀有中英文並用的雙語學習學校。《未來Family》探訪各縣市後發現，雙語學習，台北市、新北市和台南市，跑在全國之前。

目前「學科內容與語言整合教學」（CLIL）課程都屬於試辦、實驗課程性質，但家長反應很熱烈，像台北市東新國小試辦雙語實驗課程的當年度立刻成為滿額學校。走訪雙北、台南市教育局和試辦小學下來，發現只要是推CLIL雙語課程的學校幾乎都變成滿額學校。

台北市的CLIL雙語實驗課程學校目前有13所，課程從小一開始。對於雙語教育，很多家長很支持：還不是CLIL實驗課程學校的，積極爭取成為CLIL學校；已開辦CLIL課程的學校，家長則是懊惱小孩已經念小二、小三了，反映「CLIL課程可以往上延伸嗎」？

行政院推動台灣要在2030年成為雙語國家，這在國民教育上有重大意涵，簡單來說，學校教育將大幅增加用英語授課。對家長來說，英文課全英語教學、部分領域（科目）用英文上課，這些政策都很「有感」。

大部分縣市從小三開始上英語

幾乎所有家長都認為，英語力是未來很重要的競爭力，因此對孩子學英文這件事很焦慮，不少人選擇把孩子送去全美或雙語幼兒園。究竟學英語是否愈小學愈好？從許多研究來看，普遍認為學習第二語言，沒有所謂的關鍵期，但有敏感期，不同的年紀學，各有不同的優勢。

中央大學認知神經科學研究所教授兼任所長吳嫻不諱言，愈早學第二語言，投資報酬率一定愈高，因為學起來相對簡單。大腦對語音、語法的區辨的確有敏感期，而且都相當早。「但語意（詞彙理解）的學習沒有敏感期，」年紀較大才學外語也不是問題。

台灣的國小英語課從94學年度起，全國同步向下延伸至小三實施。六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等市）以及基隆和新竹市，八個縣市則是自主向下延伸、從小一開始上英文。新竹縣也宣布，108學年度起小一開始上英文，運用彈性課程時間，實施以英語學習為主題的國際教育及英語課程。

台北市立大學英語教學系主任鄭錦桂表示，讓孩子從小接觸不同語言是好的，可刺激腦部發展，但如果只是制式的提早接觸、為了學而學，反而可能抹煞學習興趣。有些幼兒園要求「No Chinese」，會讓孩子接收到講中文是不好的、貶抑母語的訊息，可能會犧牲掉母語的學習。

雙語國家成為政策，提供學英文的支持環境

讓孩子學英文，最好是在自然使用的情境裡、有意義的學習。鄭錦桂表示：「語言是文化的載體，學英文必須與生活、文化連結，孩子才知道為什麼要學英文。」

台師大人類發展與家庭學系教授張鑑如指出，「語言要能說能用、有互動，才會持續進步。」以前是家長刻意營造學英語的環境，像是送孩子去英語夏令營、美語安親班、雙語學校等。雙語國家政策的推動，其實就是提供一個支持的環境，讓孩子在生活中有用英語的機會。

分享 facebook

把英文當學科V.S用英文來教課

過去的教育把英文當成一門學科，很多人學了10幾年仍無法開口說英文。為了使孩子習慣聽、說英文，包括台北市、新北市、桃園市、台南市等都已陸續開始試辦國中小雙語教學。

東新國小是台北市106學年度推CLIL實驗課程的唯二「先鋒」，用英文教生活課。校長鄭盛元說：「雙語實驗課程就是讓孩子有『用』英文的機會，用英文教生活課可以讓孩子現學現用，對英文有感。」

實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為，培養孩子的英文能力，最好讓他每天至少有1～2小時接觸英語，生活中有使用英文的機會。學校也可以創造沉浸式的環境，例如：廣播用英文、每週至少有一天是英語日、聯絡簿用英語抄寫，公布欄、行事曆、校務會議、課程發展等等，全部用英文。

除了外部環境，還需要內在的動機

鄭錦桂強調，讓孩子深刻感覺到學英文真的有用，學習才有效。有偏鄉學校的校長帶學生出國比賽，回來後學生才真的深刻感受到學英文很重要，是和人溝通很重要的工具。

鄭盛元轉述銘傳大學應用英語學系教授張武昌的提醒：「最重要的是，讓孩子對英文有感。」張武昌曾問每天坐捷運的高中生：「轉運站怎麼說？」孩子卻答不出來。即使雙語標誌普及，但眼睛從沒仔細看過，耳朵也從沒仔細聽過英語廣播。

除了外部環境，內在動機也很重要。鄭盛元說：「當英文變成生存最基本的條件，就一定學得好。」像是在新加坡，不管是工作或是念書，英文說不好就很難生存。

鄭盛元分享，以前他的英文不算好，遇到外國人也不大敢講英文，但因為學校有外師，他開會必須說英文、參與外師的面試，「這就是生存需求（survival needs），」說久了，英文自然變好了。

師資是推雙語的關鍵條件

大部分的專家學者都對雙語國家持肯定態度，但相關配套條件必須做好。張鑑如說，包括教材和教法必須適齡、適性，提供孩子正向的學習環境和經驗，否則可能引起反效果。

推雙語教育，師資是很關鍵的條件。部分領域（科目）要用英文上課，意謂著學科老師需要具備英文教學能力，但目前跨領域師資非常稀缺，各縣市無不積極招聘雙專長的老師。

陳超明認為，雙語教育至少需投入200、300億，以師資來說，外師薪資成本保守估計一年100萬，加上非英文老師的增能研習等，都需要資金投入。

另外，中師用英文教學科，目前也沒有任何誘因。一位推雙語課程的校長不諱言，英文融入教學的老師薪水沒有增加、也沒有獎金，真的就是靠老師的熱忱和使命感，支持他們往前。

陳超明認為，老師原本學科教得好好的，在沒有提供任何誘因的情況之下，推動雙語教育的難度大增。

雙語國家的目標，需要長時間和資源的投入，無法一蹴可幾。但誠如新北市教育局長張明文所說：「教育只要方向對了、做久了，慢慢就會成。」台灣至少跨出了重要的一步。

分享 facebook

公立小學雙語教育多採CLIL教學

雙語教學法有好幾種，如：沉浸式（immersion）、CLIL（Content and Language Integrated Learning，學科內容與語言整合教學）、EMI（專業課程英語授課，English as a Medium of Instruction）等。台北、新北和台南市都採行CLIL雙語教學法，部分領域（科目）用英文來教。

目前施行CLIL雙語實驗課程的學校，所教的科目大多以生活、綜合、健體、藝文等為主，偏向操作、藝能性的科目，比較少數是用英文教自然和數學科。

2030年將培育5000位全英語教學師資

截至目前為止，全台有2596位國小教師加註英語專長，這些老師可以教國小英語課。想要取得國小教師證加註英語專長，以台北市立大學英語教學系來說，專門課程必須修滿30學分（包括兒童英語及英語教材教法），以及取得CEF語言參加架構B2級以上的證書，約相當於全民英檢中高級。

因應2030雙語國家政策，教育部推動全英語教學師資培育計畫，目前已有19所師培大學預定開設培育課程，108～111年（短期）預計可培育2000人，112～115年（中期）3000人，116～119年（長期）5000人。

修全英師培至少要10學分，納入師培學程總學分，教育基礎、教學方法、選修或專門課程中，要有一到兩門課以全英語授課。台北市立大學所開的英語學程須修14學分，比教育部規定多的4學分，是兒童英語和英語教材教法科目。

台北市立大學英語教學系主任鄭錦桂表示，老師要能夠全英語教學、將英語融入學科，不只英文要好，還必須具備學科領域知能以及教學能力。

另外，教育部也補助六所師資培育大學設置「全英語教學研究中心」，進行全英語教學的課程研究、研發雙語教材。全英語教學課程優先研究的領域科目，中等學校以英文、數學為主，國小則以數學領域、自然科學領域、藝術與人文領域為主。

台灣2030年要成為雙語國家

2018年12月，行政院公布「2030年雙語國家政策藍圖」，計畫以12年為期，全面提升國人英語聽、說、讀、寫的能力及國家競爭力，打造台灣成為雙語國家。未來，各部會官網、與外國人相關的政策宣導，以及重要考試和證照等都將雙語化，也計畫設置全英語電視頻道。

事實上，這不是台灣第一次喊出雙語國家政策。所不同的是，這次以「教育」為施力點，希望翻轉現有的英語教學方式，結合生活情境，鼓勵學生多聽和多說，提升國人的英語力。

教育部擬訂五大策略，分別是：加速教學活化及生活化、擴增英語人力資源、善用科技普及個別化學習、促進教育體系國際化、鬆綁法規建立彈性機制等。

其中，推動「加速教學活化及生活化」的措施，包括：①強化中、小學英語聽力及口說練習；②推動中、小學部分領域或學科採英語授課；③逐步落實中、小學英語課採全英語授課；④推動高職以英語教授專業群科實用英語等。