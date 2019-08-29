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3C入侵危機！英國中、小學生每2分鐘看一次手機

2019-08-29 16:27未來Family

【文‧朱乙真】

科技成癮成為3C世代嚴重的問題，歐美各國出現對抗沈溺3C的戒斷中心（Tech Addiction Rehab）。成癮年齡愈來愈低，英國有個4歲小女童因為3C上癮，接受了一個月的專業治療。

而這個小女孩可能只是冰山一角。英國里德貝克（Leeds Beckett）大學針對全國11～18歲中、小學生抽樣進行手機使用調查研究，發現近600位受訪者中，有96％的青少年每2分鐘就要看一次手機；85％的受訪者每天上網4～6小時。扣掉上學、做作業的時間，有2/3的人每天只睡2～4小時，很多人坦言有手機上癮問題，無法自拔。無論正在做什麼，都會分心查看手機，包括做作業（97％）、與家人用餐（85％）、老師在課堂上課（70％）時。98％的人說手機被沒收時「情緒難以控制」。

《未來Family》47期報導國際教育快遞 圖片提供 Pixabay
《未來Family》47期報導國際教育快遞 圖片提供 Pixabay
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Image by Sagar Biswas from Pixabay

主持研究的葛拉薩德（Jonathan Glazzard）表示，青少年對手機到了「不顧一切、極度渴望」的地步；「科技入侵」（Technoference）的程度又和年齡有正相關。歸納原因，3C世代同儕認同和人際關係高度仰賴網際網路。一位13歲的受訪者告訴研究員：「如果我沒有一直掛在網路上，即時為好友的發文『按讚』，他們就不理我了。」另一位17歲的受訪者表示，在家裡和家人講話超無聊，「我寧可在網路上和朋友聊天，說什麼都好。」

這導致生理需求8～10小時睡眠時間的中、小學生，睡眠嚴重不足。白天上學精疲力竭、精神無法集中、學業落後。接著產生其他問題：缺乏自信、自我價值低落。

研究成員之一、諾頓學院老師史東斯（Samuel Stones）提出「大腦是可塑的」，如果缺少實質的對話溝通，可能影響音韻和聲韻的覺識；而這兩種素養對閱讀能力的培養至關重要。

怎麼辦？「聽起來有點了無新意，」葛拉薩德說，「關鍵在父母。」父母要先成為「好榜樣」，一起拒絕科技入侵日常生活、干擾家人間的面對面交談。

此外，一味禁止只會製造更多問題，不如和孩子討論合理使用規則，比方使用的時間和地點。

想了解更多，請參考《未來Family》47期雙語教育

《未來Family》47期封面圖 圖片提供 《未來Family》
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未來Family

正因明白家庭和教育為翻轉台灣的核心力量，遠見天下文化於2015年創立了《未來Family》月刊，豐富的名家教育及達人生活提案內容，希望能成為夫妻、父母及師長邁向美好未來的最佳夥伴！邀請真心想為家人的快樂幸福而努力的你加入！

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