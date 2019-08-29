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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27未來Family

【文‧羅梅英】

如果以國際文憑為求學目標的話，選擇在台北市念高中，包括：中正、百齡、陽明、育成、南港等校，可以申請①雙聯學制；②國際預科課程（IFY）；③IB國際文憑課程（預計兩年後招生），念完三年後申請銜接國外大學，對不少家長來說，CP值（成本與效益比）很令人心動。

未來Family47期雙語教育雙聯學制照 圖片提供 關立衡
未來Family47期雙語教育雙聯學制照 圖片提供 關立衡
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106學年度下半年，台北市率全台之先，推動高中「雙聯學制」，念完高中三年可同時獲得台灣和國外高中的兩張文憑。第一所實施雙聯學制的中正高中，2018年2月實施至今已有兩屆學生，每屆錄取15人，報名人數從第一屆40多人、第二屆66人，到今年第三屆破百人、占新生人數約18％之多。教務主任莊孟蓉透露，108學年度中正高中新生錄取分數比往年高，顯見雙聯學制獲得不少家長青睞。

最吸引家長的莫過於，可以省下大筆費用，若赴美修讀高中課程，當地學雜費三年約需350萬元，所費不貲。參加中正高中的雙聯學制課程，總計花費約35萬元（公費和自費比率約各50％），僅需1/10。畢業後可同時取得美國加州Fairmont Private School的高中文憑，屆時可以選擇在台灣或赴美念大學，對打算出國留學的學生來說，是非常好的機會。

除了雙聯學制，台北市推動的國際文憑課程還包括：國際預科課程（IFY）和國際文憑課程（IB）。台北市教育局估計，台北市辦理國際文憑，估計三年時間將有300多位學生受益。

3所公立高中今年9月開辦IFY國際預科課程

2019年9月，中正高中與育成高中、南港高中將開辦IFY課程（International Foundation Year）。IFY又稱為「英國高四課程」，修完IFY可獲得英國北方大學聯盟（NCUK）16所大學的保證入學機會，不需要再考雅思（IELTS）。若不選擇就讀聯盟大學，學習的預科資歷仍可被其他大學認同。

中正高中校長江惠真表示，IFY課程的重點不只是全英文教學而已，還包括生涯的探索及加深加廣。IFY有五大「分流」（Stream）課程：商業、工程、科學、藝術與設計、人文等，其中，中正、育成、南港三所高中將開辦商業、藝術與設計兩大分流課程。

以商業（Business）的分流課程來說，修讀科目包括：經濟、商業數學、學術英文，再加上一門選修課，不局限於國、英、數、社、自等傳統學科。有助於學生提早探索自己的興趣，未來是否要朝商業或管理、大數據等方向發展。

全英文授課，幫助孩子擴充國際視野

IFY另一個很大的特色是，和教學時數相等的學生自主學習時數。也就是說，上課時數600小時，自主學習也同樣600小時，合計1200小時。這和108新課綱的自主學習規劃很類似，希望學生擁有主動學習的動機和能力。IFY的老師會在課程中指導學生，做相關的課程作業、小組討論、參考教材的閱讀及心得寫作等。

學生除了在台灣上IFY課程，高一、高二暑假時將到瑞士、法國的國際學校以及英國的summer school學習，預估IFY所需費用大約25萬。比起高中畢業才到英國念大學預科課程，省下大筆費用。

7月下旬，英國北方大學聯盟的代表特別來台，進行三所高中的掛牌儀式；108學年度，三所公立高中預計各招收15名學生，共計45人參加IFY課程。育成高中校長張勳誠表示，全英文授課的IFY課程，可以幫助孩子擴充國際視野。

南港高中指出，學校開辦IFY課程，可以讓社區高中的孩子有更多的選擇和發展機會，有助於和國際接軌。

江惠真最後提醒，參與國際文憑課程的學生，必須具備良好的時間管理能力，除了原本校內的課程之外，要在2～3年的時間同步修讀國外高中的課程，必須付出很多的時間和心力才行。

想了解更多，請閱讀《未來Family》47期[雙語教育]

未來Family47期雙語教育封面圖 圖片提供 未來Family
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未來Family

正因明白家庭和教育為翻轉台灣的核心力量，遠見天下文化於2015年創立了《未來Family》月刊，豐富的名家教育及達人生活提案內容，希望能成為夫妻、父母及師長邁向美好未來的最佳夥伴！邀請真心想為家人的快樂幸福而努力的你加入！

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